Как создать сайт за 5 минут самому. Быстрый старт без программистов

На старте бизнеса одна из важных задач — рассказать о компании и привлечь клиентов. Сайт помогает представить бренд, ответить на частые вопросы, показать портфолио, указать цены на услуги и товары. Для этого достаточно создать landing page или одностраничный сайт-визитку с основной информацией о бизнесе и призывом к действию. Расскажем, как создать сайт за 5 минут.

Готовые решения для создания сайтов без программирования

Раньше создать свой сайт c нуля без программиста было сложно, поэтому даже простые одностраничники делали разработчики. Сейчас программисты чаще занимаются сложными уникальными решениями, а предприниматели делают для себя сайты сами. Вот 3 основных способа.

CMS — движок, который позволяет создать сайт. Сделать это можно самостоятельно, но работа с CMS требует знаний и регулярных обновлений. Поэтому часто для создания сайтов на CMS всё же привлекают специалистов — это помогает сберечь время. Конструктор сайтов — сервис для создания сайта из готовых блоков. Собрать сайт на конструкторе проще, чем c помощью CMS. Он собирается из разных блоков в разных комбинациях. Например, можно объединить блок о бизнесе, преимуществах компании, тарифах и обратной связи. Получится простой сайт. Нейросеть. Создать сайт нейросетью проще всего — достаточно подробно описать бизнес и вы получите сгенерированный сайт с уникальным дизайном, изображениями и текстом.

Наиболее удобные способы для создания сайта без кода — конструктор и нейросеть. Давайте сравним их.

Сайты и лендинги на конструкторах

Конструкторы удобны интуитивно понятным интерфейсом и возможностью собрать сайт словно детскую игрушку — из разных кубиков. Но у этого способа есть плюсы и минусы.

Плюсы:

Есть бесплатные тарифы.

Создать сайт можно быстрее, чем на CMS или индивидуально с нуля.

CMS или индивидуально с нуля. Шаблоны уже готовы, достаточно выбрать нужные и расположить их в правильном порядке.

расположить их в правильном порядке. Техподдержка сайтов на конструкторах сама решает технические проблемы.

конструкторах сама решает технические проблемы. Хостинг и SSL-сертификат обычно включены в тариф.

Минусы:

Функционал, дизайн и шаблоны ограничены, а доработать сайт под свои нужды обычно нельзя.

шаблоны ограничены, а доработать сайт под свои нужды обычно нельзя. Сайт создан на платформе конструктора, поэтому работать на ней приходится постоянно. При утрате платформы теряется и сайт.

платформе конструктора, поэтому работать на ней приходится постоянно. При утрате платформы теряется и сайт. Бесплатные тарифы обычно жёстко ограничены по функционалу. А платные обходятся также дорого как CMS или создание индивидуального сайта с нуля.

функционалу. А платные обходятся также дорого как CMS или создание индивидуального сайта с нуля. Медленная загрузка. Сайты на конструкторах «тяжёлые» из-за избыточного кода, поэтому загрузка происходит медленнее, чем у сайтов на CMS.

конструкторах «тяжёлые» из-за избыточного кода, поэтому загрузка происходит медленнее, чем у сайтов на CMS. Создание сайта занимает несколько дней.

Виктория Суняйкина, эксперт по SEO-продвижению: При работе с конструкторами часто есть сложности с SEO-оптимизацией. Функционал сайта ограничен функциями конструктора, а исходный код закрыт. Представьте: для хорошего ранжирования в тематике сайта нужен калькулятор, он может быть непростым по логике. Но сделать его нельзя - функционал не предусмотрен в конструкторе. К тому же, у конструкторов нет гибких настроек для SEO. Например, они не дают массово оптимизировать мета-теги по определенному правилу, а это очень актуально для крупных интернет-магазинов. Могут быть и ограничения по количеству страниц, которые можно создать или по допустимой нагрузке. Это вызывает дополнительные сложности для сайтов, которым требуется широкая структура для успешного и конверсионного продвижения.

Лендинг с помощью нейросети. Плюсы и минусы

Если вам нужен простой сайт-визитка или лендинг, удобнее и быстрее создать его с помощью нейросети. Для этого достаточно подробно рассказать о своём бизнесе и пожеланиях для сайта. Всё остальное нейросеть сгенерирует сама: предприниматель получит website с уникальным дизайном, изображениями и текстом.

Плюсы

Сделать лендинг можно за пару минут.

пару минут. Все тексты и изображения уникальны

изображения уникальны Опубликовать страницу можно сразу

Текст и изображения можно менять в любой момент

изображения можно менять в любой момент Сайт начинает работу сразу после оплаты домена и хостинга

Минусы

Можно создать только одностраничный сайт

Нельзя скачать код сайта и разместить его на своём хостинге.

Создание лендинга нейросетью подходит не только для постоянной работы, но и для быстрого прототипирования. Например, если надо создать несколько простых лендингов для тестирования гипотез. Создать сайт за 5 минут логичнее, чем тратить время на разработку с нуля или длительную настройку.

Этапы создания сайта с помощью конструктора

Конструктор — удобный вариант для создания сравнительно сложного сайта. Например, интернет-магазина. Он требует настройки — вот какие этапы могут понадобится.

Зарегистрируйтесь на сайте конструктора. Выберите подходящий шаблон. Настройте дизайн с учётом вашего бренда или любимого стиля. Выберите шрифты, подберите элементы композиции, объедините всё в единую концепцию. Продумайте структуру сайта и составьте прототип: что и где будет расположено. Создайте нужное количество страниц и добавьте контент: текст, изображения, видео. Подключите интеграции и системы оплаты. Убедитесь, что сайт корректно работает. Опубликуйте сайт.

Порядок действий может меняться в зависимости от выбранного конструктора.

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Обзор продукта генератора лендингов от Точки

В Точке можно создать лендинг с помощью нейросети за 5 минут. Ответьте на несколько вопросов о бизнесе и получите готовый сайт с уникальным контентом. Опубликовать его можно сразу — домен и хостинг подберёт сам сервис.

После публикации сайта вы получите доступ к личному кабинету, где сможете менять контент страницы, смотреть заявки, аналитику и настраивать рекламу.

Сервис подключит инструмент веб-аналитики, и вы будете получать отчёты о посетителях и их действиях на странице, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность рекламы.

Этапы создания сайта с помощью нейросети

Этапы создания сайта через нейросеть также могут различаться в зависимости от нейросети. Поэтому подробно расскажем обо всех этапах создания сайта в сервисе Точки и дадим инструкцию с картинками.

Зарегистрируйтесь в сервисе. Счёт в Точке для этого необязателен. Если он есть, можете авторизоваться по номеру телефона.

2. Расскажите о вашем бизнесе. Опишите свою компанию, выберите цвет и стиль бренда, укажите контакты.

3. Сгенерируйте сайт. Всё будет уникальным: от дизайна до контента. А если захотите что-то поменять, сможете сделать это в любой момент.

4. Опубликуйте страницу. Домен и хостинг подберёт сервис, а вам останется только оплатить их работу. После этого сайт будет доступен для пользователей.