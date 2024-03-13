Что такое динамический QR-код для оплаты?

В России набирает популярность новый способ оплаты — по QR-коду. В небольших кофейнях QR-коды размещают около кассы в тейбл-тентах, а в ресторанах печатают на предварительном чеке. Чтобы отправить платёж, покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить оплату.

Разберёмся, как работает оплата по QR-коду через СБП, какие виды кодов бывают, и какой код лучше выбрать.

Как работает оплата по QR-коду?

Предприниматель подключает в своём банке возможность принимать оплату новым способом и генерирует QR-код. После этого он либо распечатывает его и размещает рядом с кассой, либо показывает на терминале или смартфоне.

Покупатель открывает банковское приложение или сканер для QR-кодов и наводит камеру на изображение. Система Быстрых Платежей моментально видит зашифрованную в коде информацию и предлагает покупателю подтвердить оплату. После того, как он её подтверждает, деньги мгновенно зачисляются на счёт получателя через СБП.

За QR-коды платить не надо, но использование СБП платное: за него начисляется комиссия. Она составляет либо 0,4%, либо 0,7% и зависит от сферы бизнеса. Отдельная ставка для ЖКУ — 0,2%, но не более 10 рублей.

Перечень категорий бизнеса, при которых начисляется комиссия 0,4%, опубликован на сайте СБП. Среди них:

медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспорт;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

почтовые услуги; страховые компании;

управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.

Для всех остальных комиссия — 0,7%. Комиссия за использование СБП автоматически списывается при переводе денег на счёт предпринимателя.

В Точке можно бесплатно подключить оплату по QR-коду. Принять первые платежи можно будет уже через 10 минут после подключения, а деньги зачислятся на счёт предпринимателя моментально. Уведомление придёт автоматически: можно выбрать письмо на электронную почту, push-уведомление, сообщение на кассу или в CRM. Если у вас есть счёт в Точке, просто напишите в чат, что хотите начать принимать оплату по QR-кодам или зайдите в раздел «Бот для QR-платежей». А если его ещё нет, оставьте заявку, и наши сотрудники помогут его открыть. Подробнее

Что такое динамический QR-код?

Предприниматель создаёт новый код под каждую покупку. В динамических QR-кодах обычно сразу зашифрована сумма оплаты. При этом, срок действия QR-кода короткий: от нескольких минут до нескольких дней. Бывают также коды, которые действуют до первой оплаты, а после прохождения платежа сразу аннулируются.

При переходе по динамическому QR-коду покупателю остаётся только подтвердить отправление платежа. Реквизиты и сумма покупки подгружаются автоматически.

Плюсы: за счёт того, что все данные изначально зашифрованы в коде, покупатель быстро подтверждает оплату, и задержек на кассе не происходит. Снижен риск ошибки при оплате, так как ничего не нужно вводить самому. Касса автоматически формирует чек.

Минусы: не все кассовые программы поддерживают оплату по QR-коду. Продавец тратит время на формирование кода для каждой покупки.

Чтобы формировать QR-коды было удобно, Точка создала специальный телеграм-бот. Предприниматель может подключить его и дать доступы сотрудникам, которые принимают оплату от клиентов. После подключения сотруднику достаточно написать в чат-бот сообщение с суммой покупки. QR-код на указанную сумму мгновенно сгенерируется и придёт в ответ вместе со ссылкой на оплату. После того, как клиент оплатит товар или услугу, деньги зачислятся в режиме реального времени, а бот пришлёт уведомление о пополнении баланса. Продавцу останется только провести операцию через кассу и сформировать чек. Если вы клиент Точки, просто зайдите в раздел «Бот для QR-платежей» и подключите его. А если у вас ещё нет счёта, оставьте заявку, и наши сотрудники помогут его открыть. Подробнее

Где разместить: динамические QR-коды постоянно меняются, поэтому статичное размещение (например, в виде наклейки у кассовой зоны) для них не подходит. Такие QR-коды обычно показывают на терминале или смартфоне, в зависимости от того, каким образом сгенерирован код. Кроме того, динамический QR-код подойдёт тем, кто работает онлайн. Динамические коды формируются на каждую корзину товаров, которую собрал покупатель.

Кому подходит: бизнесу с большим количеством товаров и услуг, у которого каждый раз формируются чеки на разные суммы. Также динамические QR-коды подойдут компаниям с высокой проходимостью на кассе.

Пример: Владелец бара подключил возможность оплаты по QR-платежам. Так как все гости выбирают разные позиции в меню, и суммы чеков всегда оказываются разными, предприниматель выбрал динамические QR-коды. Официанты спрашивают у гостей, удобно ли им оплатить по QR-коду, и печатают индивидуальный код на предварительном чеке. Клиенту достаточно зайти в банковское приложение и подтвердить оплату.

У динамических QR-кодов больше преимуществ, чем у статических, но при выборе вида кода надо учитывать особенности конкретного бизнеса.

Что такое статический QR-код?

Предприниматель создаёт его один раз и зашифровывает в него информацию, которая точно не будет меняться. Например, реквизиты компании. Сам код тоже не изменяется, при этом, переходить по нему можно неограниченное количество раз.

При переходе по статическому QR-коду покупатель обычно попадает на готовую форму с введёнными реквизитами компании, а сумму покупки вводит сам.

Плюсы: QR-код создаётся один раз, поэтому продавцу не нужно генерировать его для каждой покупки. В нём изначально зашифрованы реквизиты, так что нет риска, что деньги уйдут не по адресу.

Минусы: покупатель сам вводит сумму покупки, а значит — оплата проходит немного дольше. Кроме того, покупатель может случайно ошибиться или намеренно обмануть. При оплате по статическому коду продавец формирует чек отдельно и тоже может ошибиться.

Где разместить: статический QR-код можно распечатать и поместить в тейбл-тент около кассы. Также возможно напечатать наклейку и приклеить её на видное место. Рядом можно разместить короткую инструкцию «Как платить по QR-коду».

Кому подходит: статический QR-код подходит малому и среднему бизнесу с небольшой проходимостью. Дело в том, что если потока клиентов нет, можно спокойно объяснить клиенту, как перевести оплату, а также проконтролировать, дошла ли она. Если же на кассе будет очередь, рано или поздно неизбежно возникнут заминки.

Также статические QR-коды подойдут предпринимателям, у которых немного товаров или услуг. В этом случае можно сформировать код с фиксированной стоимостью на каждую услугу. Однако, если товаров больше 3-5, это будет уже неудобно.

Пример: ИП открыла маленький салон по уходу за ногтями. У неё 6 услуг с разной стоимостью: классический маникюр, маникюр с покрытием, френч, педикюр, педикюр с покрытием и дизайн. ИП поняла, что если будет создавать статический QR-код на каждую услугу, то запутается, поэтому в её случае будет комфортнее создать единый многоразовый QR-код с реквизитами. Клиенты будут сами вводить сумму, которая может меняться в зависимости от ситуации. При этом, ИП сможет спокойно проверить поступление денег, потому что каждому клиенту выделено своё время и очереди не формируются.

Стоит ли подключать QR-код?

Владельцам бизнеса, которые постоянно принимают оплату от покупателей, клиентов и гостей, в любом случае выгодно подключить возможность оплаты по QR-коду. Главные преимущества такого способа оплаты — низкая комиссия и моментальное зачисление денег на счёт предпринимателя. Плюсы настолько весомые, что для многих они перевешивают недостатки оплаты по QR-коду. Например, более долгий процесс оплаты, необходимость обучать некоторых покупателей, отсутствие кэшбэка.

Дарья Щеникова, продакт-менеджер Точки: Оптимальный вариант — подключить возможность оплаты по QR-коду и сохранить более привычные способы оплаты для тех, кто хочет расплатиться наличными или безналичным расчётом. Чтобы мотивировать клиентов на оплату через СБП, предприниматель может предложить им дополнительные бонусы или лимитированные продукты. С учётом низкой комиссии за использование СБП, это может оказаться выгоднее, чем приём платежей через эквайринг.

Для того, чтобы начать принимать платежи через СБП, предпринимателю не нужно писать заявления или выполнять другие сложные действия. В зависимости от банка, возможность оплаты по QR-платежам подключается либо в чате со специалистом, либо в интернет-банке.

Подключение бесплатно, поэтому стоит, как минимум, попробовать и понаблюдать, будет ли пользоваться популярностью новый способ оплаты. Иногда результаты могут оказаться неожиданными: новый способ может заинтересовать клиентов, резко увеличить количество платежей по QR-коду и снизить сумму комиссии.

Интересный факт: каждые 100 000 рублей, которые предприниматель принял через СБП, экономят ему до 1500 рублей.