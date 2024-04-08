Предприниматели в России часто принимают от клиентов оплату по QR-коду. Для ИП и ООО это выгодно: если платёж проходит через Систему быстрых платежей, начисляется низкая комиссия. Но клиенты не всегда готовы платить через СБП. Одна из причин — отсутствие кешбэка при платежах через QR-код у многих банков.

Разберёмся, из чего формируется кешбэк, в каких случаях его не начисляют, а в каких его всё-таки можно получить. Расскажем как мотивировать клиентов оплачивать по QR-коду, и почему это выгодно.

Предприниматели могут подключить оплату по QR-коду в Точке. Платежи будут проходить через СБП, поэтому на них будет начисляться низкая комиссия. При этом, оплата будет зачисляться на счёт мгновенно и не зависеть от времени суток, выходных и праздников. Клиенты Точки могут подключить возможность платежей через СБП в интернет-банке. Уже через 10 минут после подключения можно будет принять первый платёж. А если счёта ещё нет, можно оставить заявку. Наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы помочь открыть счёт и ответить на все вопросы. Подробнее о QR-платежах

Как формируется кешбэк?

Обычно кешбэк формируется с участием трёх сторон:

банк-эмитент, который выпустил карточку покупателя;

банк-эквайер, через который продавец принимает платежи;

который продавец принимает платежи; платёжная система.

Все участники платят друг другу комиссию, а банк-эмитент ещё выплачивает покупателю кешбэк, чтобы мотивировать его чаще расплачиваться банковской карточкой. При оплате по СБП комиссии намного меньше, чем в случае с эквайрингом, поэтому обычно банки не начисляют кешбэк при оплате по QR-коду.

Начисляется ли кешбэк при оплате по QR-коду

Каждый банк сам определяет, будет ли он начислять кешбэк при оплате через Систему быстрых платежей. На практике большинство банков не начисляет его.

Но для многих клиентов важно получать кешбэк, особенно, если речь идёт о крупных тратах. Но и предприниматель, в свою очередь, обычно предпочитает получать оплату через СБП, так как комиссия за использование этой системы минимальна.

Решить эту проблему можно так: предприниматель может продумать собственную бонусную систему и начислять повышенные баллы за оплату через QR-коды. Есть и другие варианты, например:

разработать специальное меню;

подарить небольшие подарки;

предложить участие в беспроигрышной лотерее.

Предпринимателю стоит провести расчёты и понять, что для него выгоднее. Предложить клиенту бонус за оплату по QR-коду или принять оплату через эквайринг. Покупатель тоже может взять калькулятор и посчитать, выгодно ли ему расплачиваться через Систему быстрых платежей. Иногда подарок или бонус оказываются даже более весомыми, чем кешбэк. Но, если клиент понимает, что ему невыгодно платить по QR-коду, он может отказаться.

Пример: Магазин украшений продаёт серьги, кольца и браслеты. Владелец закупает украшения у производителя и делает большую наценку — 100%. Владелец магазина провёл расчёты и понял, что для него будет выгодно принимать оплату по QR-коду — он сможет экономить на комиссии почти 2%. Чтобы мотивировать клиентов платить через СБП, он стал дарить тем, кто выбирает этот способ оплаты, салфетку для ухода за украшениями. Те, кто хотел сэкономить на её приобретении, стали оплачивать покупки QR-кодом. Так что в плюсе остался и предприниматель, и покупатели. При этом клиенты, которые предпочитали получить кешбэк, просто оплачивали покупки через терминал эквайринга.

В любом случае, важно позаботиться о том, чтобы предоставить комфортный способ оплаты для каждого клиента. То есть, подготовить терминал эквайринга для безналичного расчёта и сдачу для тех, кто захочет расплатиться наличкой. Среди покупателей могут быть те, у кого нет смартфона или банковского приложения, а также пожилые люди или дети. Поэтому оплату через СБП стоит предлагать наравне с другими способами оплаты.

Как можно получить кешбэк?

Кешбэк деньгами при использовании СБП обычно не начисляется. Но некоторые банки могут вводить специальные бонусные системы для тех, кто платит по QR-кодам. Также можно получить баллы от конкретного магазина, например, на дисконтную карту. Точки продаж могут предлагать покупателям разные бонусы за оплату по QR-коду: это не считается кешбэком в привычном понимании, но для многих может оказаться важным.

Существует ещё один вид кешбэка — через сканирование чеков. Он не связан напрямую с банковскими картами, поэтому его возможно получить даже при оплате через СБП. Работает это так: покупатель скачивает приложение для получения кешбэка и сканирует QR-коды на чеках. Приложение анализирует товары, которые оплачивает покупатель, и ему начисляют кешбэк. Обычно деньги можно вывести на счёт сотового телефона или электронный кошелёк.

Если предприниматель хочет принимать платежи через СБП, он может обратиться в Точку. Мы бесплатно подключим его к Системе быстрых платежей и пришлём в чат универсальный QR-код. Его можно будет распечатать на бумаге и поместить в тейбл-тент или разместить на наклейке и приклеить около кассы. Платежи будут зачисляться моментально. Оставьте заявку, чтобы бесплатно открыть счёт и начать принимать QR-платежи. А если счёт уже есть, подключите их в интернет-банке. Телеграм-бот можно подключить там же — в разделе «Бот для QR-платежей». Его использование тоже будет бесплатным. Подробнее

Частые вопросы

Как работает оплата по QR-коду?

Оплата по QR-коду работает так: предприниматель подключает в своём банке возможность принимать платежи через Систему быстрых платежей и генерировать QR-коды. Это пиксельные картинки с зашифрованной информацией — по ним можно легко перейти на платёжную страницу. Вручную вводить реквизиты не придётся.

Какие бывают QR-коды?

Есть два вида QR-кодов.

Статические QR-коды

Предприниматель генерирует статический код один раз и устанавливает тейбл-тент около кассы, на столиках или в других рабочих зонах.

Это коды, в которых шифруют неизменную информацию. Они подходят для кодирования реквизитов и фиксированной суммы платежа, например, за парковку или за товары со стоимостью, которая не меняется долгое время.

Статические коды можно формировать и без суммы, например, только с реквизитами. Сумму платежа в этом случае вводит сам клиент. Такой вариант подходит для точек с небольшой проходимостью, например, маленьких салонов красоты, сувенирных лавок или магазинов с украшениями.

Также статические коды без фиксированной суммы можно использовать для получения чаевых в кафе и ресторанах. Гость сможет сам вводить сумму, которую посчитает нужным, а предпринимателю не придётся это контролировать.

Динамические QR-коды

Эти коды генерируются отдельно для каждой покупки: реквизиты получателя постоянны, а вот сумма платежа каждый раз разная. Использовать динамические коды удобно в точках продаж с большим количеством товаров, когда все чеки формируются на разные суммы.

Динамические коды обычно используют в ресторанах, продуктовых супермаркетах, интернет-магазинах. Такие коды «живут» недолго: они могут действовать от нескольких минут до нескольких суток, либо до первой оплаты.

Динамические коды обычно показывают на терминале эквайринга или на смартфоне. В кафе и ресторанах их обычно печатают на предварительном чеке.

Андрей Косарев, маркетолог Точки: Точка разработала специальный телеграм-бот для приема платежей через Систему быстрых платежей. ИП или директор ООО может подключить телеграм-бот для своей компании и дать доступы к нему своим сотрудниками. При этом, доступ в интернет-банк им не понадобится. После подключения сотрудники смогут легко генерировать динамические коды для каждой покупки — для этого достаточно написать сумму чека в чат. Телеграм-бот тут же пришлёт в ответ QR-код и ссылку на оплату, а после подтверждения платежа сообщит о зачислении денег. Клиент Точки может подключить бот бесплатно: это можно сделать в интернет-банке в разделе «Бот для QR-платежей». Предприниматель, у которого ещё нет счёта, может оставить заявку на подключение: мы свяжемся с ним, поможем открыть счёт и подскажем, что сделать для получения оплаты по QR-кодам. Подробнее

Какую комиссию платят за QR-коды?

QR-коды бесплатны, но за использование Системы быстрых платежей начисляется комиссия.

Для ЖКУ установлена ставка — 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия в размере 0,4% списывается у самозанятых. А также у бизнеса, который работает в следующих сферах:

медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспорт;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

страховые компании;

управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.

Для остальных действует ставка 0,7%.

В чём преимущества QR-кодов?

У оплаты по QR-коду есть несколько плюсов.

Мгновенное зачисление денег и возврат на счёт при необходимости. Деньги зачисляются в течение нескольких секунд, максимальное время зачисления — 15 секунд. Безопасность при оплате. Навести камеру на код и подтвердить платёж намного безопаснее, чем вручную вводить реквизиты платежа. Удобство платежа. Для оплаты по QR-коду покупателю не нужна банковская карта. Достаточно иметь под рукой телефон.