Какой банк лучше для маркетплейсов

В статье разберём, на что смотреть при выборе банка для работы на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете и какие сервисы Точка Банка помогают продавцам на маркетплейсах.
Как выбрать банк для маркетплейсов
По исследованию Точка Банка 56% продавцов на маркетплейсах готовы сменить банк или открыть новый счёт даже без явных проблем с текущим — чаще всего ради тарифов под конкретные операции.
При выборе банка для работы на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете и других маркетплейсах важно смотреть не только на стоимость обслуживания счёта. Продавцу нужен банк, который помогает закрывать основные задачи:
- Получать и выводить выручку с маркетплейсов.
- Платить поставщикам, в том числе зарубежным, подрядчикам и сервисам.
- Считать налоги с учётом комиссий площадок.
- Следить за продажами и маржинальностью.
- Анализировать спрос и продвигать карточки.
- Получать финансирование на закупки и развитие.
- Закупать товары за рубежом и оформлять документы.
В Точка Банке для этого есть отдельные сервисы: расчётный счёт для селлеров за 0 ₽, бесплатные переводы юрлицам и ИП, ранний вывод выручки, Онлайн-бухгалтерия, Единый кабинет селлера, аналитика, рекламные инструменты, кредиты и финансирование, ВЭД-платежи и помощь с закупками из Китая.
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Дальше разберём, как именно задачи продавца может закрывать банк: от вывода выручки и оплаты поставщикам до налогов, аналитики и закупок за рубежом. На примере сервисов Точка Банка покажем, как это устроено на практике.
Задача №1. Получать и выводить выручку с маркетплейсов
Маркетплейс перечисляет выручку по своему графику. Но расходы у продавца возникают раньше: нужно платить поставщикам, за логистику, рекламу и новую партию товара. Из-за этого денег часто не хватает в нужный момент.
В Точка Банке можно бесплатно выводить доходы с маркетплейсов до 5 млн ₽ в месяц при соблюдении условий тарифа. А если деньги нужны раньше стандартной выплаты от площадки, можно подключить ранний вывод выручки с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Комиссия — от 0,14% в день.
Задача №2. Платить поставщикам, подрядчикам и сервисам
Продавцу регулярно приходится оплачивать закупки, доставку, упаковку, рекламу, услуги подрядчиков и сервисы для работы с маркетплейсами. Поэтому важно, чтобы банк не забирал комиссию за каждый такой платёж.
В Точка Банке все переводы юрлицам и ИП бесплатные. Это удобно, когда платежей много: поставщикам, логистическим компаниям, подрядчикам, рекламным кабинетам и другим сервисам.
Задача №3. Считать налоги с учётом комиссий площадок
Маркетплейсы удерживают комиссии, а продавцу важно правильно учитывать доходы, расходы и налоги. Когда продаж становится больше, считать всё вручную сложно: можно ошибиться в сумме налога или пропустить срок отчётности.
В Точка Банке есть Онлайн-бухгалтерия для маркетплейсов. Сервис рассчитывает налоги с учётом комиссий Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета, формирует отчётность и готовит её к отправке в налоговую.
Задача №4. Следить за продажами и маржинальностью
Чтобы управлять магазином, продавцу важно видеть не только общую выручку, но и динамику продаж, маржинальность и точки роста. Это помогает понять, какие товары приносят прибыль, а какие только занимают деньги в обороте.
В Едином кабинете селлера Точка Банк можно отслеживать динамику продаж и маржинальность. Ещё в кабинете есть AI-ассистент, который даёт советы для роста прибыли.
Задача №5. Анализировать спрос и продвигать карточки
Для роста продаж важно понимать, что происходит в нише: какие товары набирают спрос, как меняются цены, какие карточки конкурируют между собой и что можно улучшить в описании товара.
Клиентам Точка Банка доступны инструменты для аналитики и продвижения: MPSTATS, SEO, управление ценами, рекламные решения и автоответы на отзывы. Например, MPSTATS помогает анализировать Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет, работать с карточками, запускать рекламу и отслеживать спрос. Клиентам Точка Банка MPSTATS доступен со скидкой.
Задача №6. Получать финансирование на закупки и развитие
Чтобы расти, продавцу нужно вовремя пополнять склад — иногда закупать партию больше, чем позволяет текущий оборот. Деньги уже вложены в товар, логистику и рекламу, а на новую закупку или расширение ассортимента их не хватает. Особенно это заметно перед сезоном, когда товар выгодно завезти заранее.
В Точка Банке есть финансирование для продавцов на маркетплейсах — до 30 млн ₽ на закупки и развитие. Под разные задачи подойдут разные форматы: возобновляемая кредитная линия, экспресс-кредит или финансирование под продажи на маркетплейсах. Заявку оформляют онлайн, для бизнеса старше трёх месяцев.
Задача №7. Закупать товары за рубежом и оформлять документы
Когда продавец собирается закупать товар за границей, появляются дополнительные задачи: найти поставщика, провести валютный платёж, проверить товар, доставить партию и подготовить документы.
Точка Банк отправляет платежи в Китай, ОАЭ, Турцию, страны Европы и СНГ — деньги могут дойти за один рабочий день.
Отдельно работает сервис закупок из Китая: специалисты Точка Банка помогают найти поставщика, провести валютный платёж, проверить товар и подготовить документы. Также сервис помогает застраховать и доставить товары на сумму от 500 000 ₽.