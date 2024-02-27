Какой банк лучше для маркетплейсов

В разных странах есть свои особенности работы с контрагентами. Например, в Индии очень ценятся человеческие отношения, поэтому хорошее решение — съездить на производство и познакомиться с потенциальным поставщиком лично.





После этого можно заключать договор, но и там есть нюансы. Например, стоит заранее договориться, где будут рассматривать спор, если он возникнет. Для российского продавца обычно проще и дешевле разбираться в российском суде, а не вести процесс в Индии или Бангладеш.





Таких тонкостей много: в Китае одни, в Турции другие. На старте бизнеса многие ещё не знают их, поэтому сталкиваются со сложностями на личном опыте.

