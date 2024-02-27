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Расчётные счета
Расчётные счета
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Какой банк лучше для маркетплейсов

Банк для продавца — это не только место, куда приходят выплаты с маркетплейсов. От него зависит, как быстро получится вывести деньги, оплатить поставщиков, посчитать налоги и закрыть задачи с аналитикой, продвижением и закупками.

01.10.2026
4389
4389

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для селлера за 0 ₽

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

В статье разберём, на что смотреть при выборе банка для работы на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете и какие сервисы Точка Банка помогают продавцам на маркетплейсах.

Коротко
Для продавца важна не только цена тарифа, но и то, закрывает ли банк весь цикл работы: счёт, расчёты с поставщиками, вывод выручки, бухгалтерию, аналитику, продвижение и ВЭД. Когда всё это в одном банке, не нужно сводить данные между сервисами и платить за каждый отдельно.

Как выбрать банк для маркетплейсов

По исследованию Точка Банка 56% продавцов на маркетплейсах готовы сменить банк или открыть новый счёт даже без явных проблем с текущим — чаще всего ради тарифов под конкретные операции.

При выборе банка для работы на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете и других маркетплейсах важно смотреть не только на стоимость обслуживания счёта. Продавцу нужен банк, который помогает закрывать основные задачи:

  1. Получать и выводить выручку с маркетплейсов.
  2. Платить поставщикам, в том числе зарубежным, подрядчикам и сервисам.
  3. Считать налоги с учётом комиссий площадок.
  4. Следить за продажами и маржинальностью.
  5. Анализировать спрос и продвигать карточки.
  6. Получать финансирование на закупки и развитие.
  7. Закупать товары за рубежом и оформлять документы.

В Точка Банке для этого есть отдельные сервисы: расчётный счёт для селлеров за 0 ₽, бесплатные переводы юрлицам и ИП, ранний вывод выручки, Онлайн-бухгалтерия, Единый кабинет селлера, аналитика, рекламные инструменты, кредиты и финансирование, ВЭД-платежи и помощь с закупками из Китая.

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Дальше разберём, как именно задачи продавца может закрывать банк: от вывода выручки и оплаты поставщикам до налогов, аналитики и закупок за рубежом. На примере сервисов Точка Банка покажем, как это устроено на практике.

Как зарабатывать на маркетплейсах: полная инструкция для продавцов

Задача №1. Получать и выводить выручку с маркетплейсов

Маркетплейс перечисляет выручку по своему графику. Но расходы у продавца возникают раньше: нужно платить поставщикам, за логистику, рекламу и новую партию товара. Из-за этого денег часто не хватает в нужный момент.

В Точка Банке можно бесплатно выводить доходы с маркетплейсов до 5 млн ₽ в месяц при соблюдении условий тарифа. А если деньги нужны раньше стандартной выплаты от площадки, можно подключить ранний вывод выручки с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Комиссия — от 0,14% в день.

Задача №2. Платить поставщикам, подрядчикам и сервисам

Продавцу регулярно приходится оплачивать закупки, доставку, упаковку, рекламу, услуги подрядчиков и сервисы для работы с маркетплейсами. Поэтому важно, чтобы банк не забирал комиссию за каждый такой платёж.

В Точка Банке все переводы юрлицам и ИП бесплатные. Это удобно, когда платежей много: поставщикам, логистическим компаниям, подрядчикам, рекламным кабинетам и другим сервисам.

Задача №3. Считать налоги с учётом комиссий площадок

Маркетплейсы удерживают комиссии, а продавцу важно правильно учитывать доходы, расходы и налоги. Когда продаж становится больше, считать всё вручную сложно: можно ошибиться в сумме налога или пропустить срок отчётности.

В Точка Банке есть Онлайн-бухгалтерия для маркетплейсов. Сервис рассчитывает налоги с учётом комиссий Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета, формирует отчётность и готовит её к отправке в налоговую.

Задача №4. Следить за продажами и маржинальностью

Чтобы управлять магазином, продавцу важно видеть не только общую выручку, но и динамику продаж, маржинальность и точки роста. Это помогает понять, какие товары приносят прибыль, а какие только занимают деньги в обороте.

В Едином кабинете селлера Точка Банк можно отслеживать динамику продаж и маржинальность. Ещё в кабинете есть AI-ассистент, который даёт советы для роста прибыли.

Задача №5. Анализировать спрос и продвигать карточки

Для роста продаж важно понимать, что происходит в нише: какие товары набирают спрос, как меняются цены, какие карточки конкурируют между собой и что можно улучшить в описании товара.

Клиентам Точка Банка доступны инструменты для аналитики и продвижения: MPSTATS, SEO, управление ценами, рекламные решения и автоответы на отзывы. Например, MPSTATS помогает анализировать Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет, работать с карточками, запускать рекламу и отслеживать спрос. Клиентам Точка Банка MPSTATS доступен со скидкой.

Выбрать инструменты для маркетплейсов

Задача №6. Получать финансирование на закупки и развитие

Чтобы расти, продавцу нужно вовремя пополнять склад — иногда закупать партию больше, чем позволяет текущий оборот. Деньги уже вложены в товар, логистику и рекламу, а на новую закупку или расширение ассортимента их не хватает. Особенно это заметно перед сезоном, когда товар выгодно завезти заранее.

В Точка Банке есть финансирование для продавцов на маркетплейсах — до 30 млн ₽ на закупки и развитие. Под разные задачи подойдут разные форматы: возобновляемая кредитная линия, экспресс-кредит или финансирование под продажи на маркетплейсах. Заявку оформляют онлайн, для бизнеса старше трёх месяцев.

Задача №7. Закупать товары за рубежом и оформлять документы

Когда продавец собирается закупать товар за границей, появляются дополнительные задачи: найти поставщика, провести валютный платёж, проверить товар, доставить партию и подготовить документы.

Комментарий эксперта

В разных странах есть свои особенности работы с контрагентами. Например, в Индии очень ценятся человеческие отношения, поэтому хорошее решение — съездить на производство и познакомиться с потенциальным поставщиком лично.


После этого можно заключать договор, но и там есть нюансы. Например, стоит заранее договориться, где будут рассматривать спор, если он возникнет. Для российского продавца обычно проще и дешевле разбираться в российском суде, а не вести процесс в Индии или Бангладеш.

Таких тонкостей много: в Китае одни, в Турции другие. На старте бизнеса многие ещё не знают их, поэтому сталкиваются со сложностями на личном опыте.

Анна ДавыдоваЭксперт по ВЭД в Точка Банке

Точка Банк отправляет платежи в Китай, ОАЭ, Турцию, страны Европы и СНГ — деньги могут дойти за один рабочий день.

Отдельно работает сервис закупок из Китая: специалисты Точка Банка помогают найти поставщика, провести валютный платёж, проверить товар и подготовить документы. Также сервис помогает застраховать и доставить товары на сумму от 500 000 ₽. 

Вопросы по теме

Нужны ли селлеру на маркетплейсе эквайринг и онлайн-касса?

Обычно нет. Если оплату от покупателя принимает маркетплейс и он же выдаёт чеки, отдельно подключать эквайринг и кассу продавцу не требуется. 


Другое дело, если площадка работает как агрегатор: покупатель находит товар там, а заказ оформляет и оплачивает уже на сайте продавца. Тогда продавцу нужны интернет-эквайринг и онлайн-касса, например облачная.

Кому подходит счёт для селлеров в Точка Банке?

Расчётный счёт для селлеров подходит ИП, которые уже продают на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркете либо только планируют выйти на маркетплейсы. Если ИП ещё нет, Точка Банк поможет зарегистрировать бизнес для торговли на маркетплейсах и предложит подходящий тариф.

Можно ли открыть счёт, если магазин на маркетплейсе ещё не запущен?

Да, в Точка Банке можно сначала зарегистрировать ИП для торговли на маркетплейсах и открыть счёт. После этого получится зарегистрировать магазин на нужной площадке и принимать выплаты от маркетплейса.

Сколько стоит счёт для селлеров?

В Точка Банке счёт открывают за 0 ₽, а дальше можно подобрать подходящий тариф на обслуживание, например «Селлер» или «Селлер Про». Переводы юрлицам и ИП — бесплатные. Отдельные сервисы, например Онлайн-бухгалтерия или аналитика, могут оплачиваться отдельно.

Как бесплатно выводить доходы с маркетплейсов?

На тарифах для продавцов можно бесплатно выводить доходы с маркетплейсов до 5 млн ₽ в месяц при соблюдении условий тарифа. Для этого нужно ежеквартально платить не менее 1% налогов через Точка Банк и переводить другим людям не больше 30% от всех переводов со счетов в Точка Банке.

Что такое ранний вывод выручки?

Это возможность получить деньги с Wildberries, Ozon или Яндекс Маркета раньше стандартной выплаты от площадки. В Точка Банке ранний вывод дешевле, чем досрочный вывод на самих маркетплейсах: комиссия — от 0,14% в день, без платы за подключение и обслуживание. Продавец платит только за дни, когда пользуется деньгами.

Что делает Онлайн-бухгалтерия для продавцов на маркетплейсах?

Считает налоги так, как нужно для маркетплейсов, — с учётом комиссий Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета. Онлайн-бухгалтерия для маркетплейсов формирует отчётность и готовит её к отправке в налоговую, чтобы продавец не сводил всё вручную и не пропускал сроки.

Чем помогает Единый кабинет селлера?

Это не только аналитика. В Едином кабинете селлера можно вести магазины сразу на всех площадках из одного окна — Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и ВКонтакте, а ещё на своём сайте. 


В нём заводят карточки и меняют цены сразу на всех маркетплейсах, следят за остатками на складах (обновляются автоматически), быстрее собирают FBS-заказы и считают юнит-экономику — доходы, расходы и маржинальность по каждому товару. А AI-ассистент подсказывает, как поднять прибыль.

Помогает ли Точка Банк с закупками из Китая?

Да. Специалисты сервиса по закупкам из Китая помогают найти поставщика, провести валютный платёж, проверить товар и подготовить документы. Также могут помочь застраховать и доставить партию от 500 000 ₽.

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Какой банк лучше для маркетплейсов: критерии для выбора — Точка Банк