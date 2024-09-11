У ООО обязательно должен быть устав. В нём описывают структуру органов управления, их права, обязанности и компетенции, процесс принятия решений и другие важные моменты.

Текст устава ООО можно не составлять самому — Минэкономразвития создало готовые шаблоны.

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Что такое типовой устав ООО?

В типовом уставе прописаны все важные сведения об ООО. Текст разработан Минэкономразвития, в нём нельзя ничего менять. В документе нет реквизитов, названия или адреса общества. Только нормы законодательства РФ и ссылки на нужные положения. Этого достаточно для большинства компаний, которые хотят законно урегулировать основные процессы.

Принимать типовой устав компания не обязана – это право. Если ни один из типовых вариантов не подходит, можно составить индивидуальный.

Типовые уставы: плюсы и минусы

Типовые уставы приняты для упрощения подготовки учредительных документов. Но есть особенности, которые надо знать при выборе типового устава.

Преимущества

Они бесплатны. Не надо платить юристу за составление документа и нотариусу за его заверение.

надо платить юристу за составление документа и нотариусу за его заверение. Текст устава не содержит ошибок, в нём учтены все нормы законодательства. У ФНС не будет вопросов по уставу, а значит — риск получить отказ при регистрации снизится.

содержит ошибок, в нём учтены все нормы законодательства. У ФНС не будет вопросов по уставу, а значит — риск получить отказ при регистрации снизится. Документ не нужно распечатывать, передавать в ФНС и хранить у себя, как это делают с индивидуальными уставами ООО. Типовой устав выложен на сайт ФНС — у вас всегда есть к нему доступ.

нужно распечатывать, передавать в ФНС и хранить у себя, как это делают с индивидуальными уставами ООО. Типовой устав выложен на сайт ФНС — у вас всегда есть к нему доступ. В готовых вариантах нет реквизитов компании, поэтому при их смене обновлять документ не придётся.

реквизитов компании, поэтому при их смене обновлять документ не придётся. Все 36 шаблонов короткие — до 2 страниц. Вместо подробных положений, в них стоят ссылки на №14-ФЗ.

Особенности

Текст устава нельзя редактировать – ни сокращать, ни добавлять что-то от себя.

себя. Ни один типовой устав не подходит ООО с ревизионной комиссией и советом директоров.

подходит ООО с ревизионной комиссией и советом директоров. Вся остальная документация должна быть составлена с учётом типового устава ООО.

учётом типового устава ООО. Ни в одном из 36 образцов не упоминается печать. А значит, использовать её нельзя.

Каким обществам не подойдут типовые уставы?

Типовой устав ООО обычно упрощает процесс регистрации бизнеса. Но подходит он не всем фирмам, некоторым использовать их нельзя.

1. ООО с ревизионной комиссией. Созывать её необязательно. Но некоторые компании всё равно предпочитают это делать, так как ревизионная комиссия повышает доверие партнёров и надёжность бизнеса. А количество членов комиссии, порядок их работы и другие нюансы должны быть закреплены в уставе.

2. Компании с советом директоров. По закону можно обойтись без него, но если он всё же есть, его деятельность и порядок избрания участников должны быть описаны в уставе.

3. Компании, которые ведут деятельность, требующую лицензирования.

Пример: Марина открывает ООО в сфере образования. Для ведения образовательной деятельности ей нужна лицензия. Комиссия будет проверять, соответствует ли устав Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». В частности, есть ли в уставе виды образовательных программ, уровень образования и направленности, а также другие нюансы. Ни в одном из типовых уставов нет таких деталей. Поэтому Марине нужно составить индивидуальный устав и прописать всё, что требуется по закону.

4. ООО с печатью. По закону печать необязательно, но некоторым организациям без неё не обойтись. Например, если предприниматель работает с бланками строгой отчётности, акцизами или выдаёт документы об образовании.

Как подобрать типовой устав для ООО?

Все 36 типовых уставов ООО отличаются несколькими пунктами, которые предложены в разных вариациях. Перечислим пункты, которые указывают в типовых уставах.

Смогут ли участники выходить из ООО. Нужно ли учредителю согласие на отчуждение своей доли или части доли другому участнику ООО или третьему лицу. Будет ли доля наследоваться или понадобится согласие других членов ООО. Есть ли у участников преимущество при покупке доли или части доли в уставном капитале. Как будут подтверждаться решения, принятые на общем собрании. Подтверждать их можно через заверение у нотариуса или подписание протокола участниками. Как будут распределяться полномочия единоличного исполнительного органа: все решения будет принимать один человек или несколько. Если несколько, то как они действуют: совместно или независимо друг от друга.

Прежде чем выбирать типовой устав, определитесь, какие пункты наиболее важны. Например, если хотите отказаться от заверения протоколов общих собраний у нотариуса, типовые уставы с 1 по 18 не подойдут.

Также важно определиться с тем, кто будет руководить ООО. Лишь небольшое количество типовых уставов предполагает найм руководителя со стороны.

Пример: В рамках типового устава № 10 участникам не нужно согласие остальных, чтобы передать свою долю третьим лицам. При этом у партнёров нет преимущественного права на покупку доли. Значит, каждый участник ООО может спокойно продавать свою долю. А ещё доли могут переходить к наследникам или правопреемникам. В этом варианте устава в бизнес легко могут входить новые участники.

Как перейти с индивидуального устава на типовой?

Первым делом нужно проверить, все ли документы ООО соответствуют типовому уставу, на который вы хотите перейти. Если да, то нужно созвать общее собрание со всеми участниками и на нём решить, на какой именно типовой устав вы переходите. Если ООО состоит из одного учредителя, решение принимает только он.

Дальше уведомите ФНС — подайте заявление по форме №Р13014 и приложите решение. Госпошлину платить не надо. А вот если вы решите перейти обратно на индивидуальный устав, заплатить её придётся.

Скачать образцы типовых уставов

На сайте ФНС предприниматель может ответить на 7 вопросов и получить рекомендацию сервиса, основанную на ответах. Сервис подберёт устав, наиболее подходящий предпринимателю.

Скачать типовые уставы также можно на сайте налоговой. Прикреплять его к заявлению на нужно, достаточно указать его номер. Сведения о выбранном уставе отражаются в ЕГРЮЛ. Например, так выглядит типовой устав №1.



