У ООО обязательно должен быть устав. В нём описывают структуру органов управления, их права, обязанности и компетенции, процесс принятия решений и другие важные моменты.
Текст устава ООО можно не составлять самому — Минэкономразвития создало готовые шаблоны.
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Что такое типовой устав ООО?
В типовом уставе прописаны все важные сведения об ООО. Текст разработан Минэкономразвития, в нём нельзя ничего менять. В документе нет реквизитов, названия или адреса общества. Только нормы законодательства РФ и ссылки на нужные положения. Этого достаточно для большинства компаний, которые хотят законно урегулировать основные процессы.
Принимать типовой устав компания не обязана – это право. Если ни один из типовых вариантов не подходит, можно составить индивидуальный.
Типовые уставы: плюсы и минусы
Типовые уставы приняты для упрощения подготовки учредительных документов. Но есть особенности, которые надо знать при выборе типового устава.
Преимущества
- Они бесплатны. Не надо платить юристу за составление документа и нотариусу за его заверение.
- Текст устава не содержит ошибок, в нём учтены все нормы законодательства. У ФНС не будет вопросов по уставу, а значит — риск получить отказ при регистрации снизится.
- Документ не нужно распечатывать, передавать в ФНС и хранить у себя, как это делают с индивидуальными уставами ООО. Типовой устав выложен на сайт ФНС — у вас всегда есть к нему доступ.
- В готовых вариантах нет реквизитов компании, поэтому при их смене обновлять документ не придётся.
- Все 36 шаблонов короткие — до 2 страниц. Вместо подробных положений, в них стоят ссылки на №14-ФЗ.
Особенности
- Текст устава нельзя редактировать – ни сокращать, ни добавлять что-то от себя.
- Ни один типовой устав не подходит ООО с ревизионной комиссией и советом директоров.
- Вся остальная документация должна быть составлена с учётом типового устава ООО.
- Ни в одном из 36 образцов не упоминается печать. А значит, использовать её нельзя.
Каким обществам не подойдут типовые уставы?
Типовой устав ООО обычно упрощает процесс регистрации бизнеса. Но подходит он не всем фирмам, некоторым использовать их нельзя.
1. ООО с ревизионной комиссией. Созывать её необязательно. Но некоторые компании всё равно предпочитают это делать, так как ревизионная комиссия повышает доверие партнёров и надёжность бизнеса. А количество членов комиссии, порядок их работы и другие нюансы должны быть закреплены в уставе.
2. Компании с советом директоров. По закону можно обойтись без него, но если он всё же есть, его деятельность и порядок избрания участников должны быть описаны в уставе.
3. Компании, которые ведут деятельность, требующую лицензирования.
Пример:
Марина открывает ООО в сфере образования. Для ведения образовательной деятельности ей нужна лицензия. Комиссия будет проверять, соответствует ли устав Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». В частности, есть ли в уставе виды образовательных программ, уровень образования и направленности, а также другие нюансы.
Ни в одном из типовых уставов нет таких деталей. Поэтому Марине нужно составить индивидуальный устав и прописать всё, что требуется по закону.
4. ООО с печатью. По закону печать необязательно, но некоторым организациям без неё не обойтись. Например, если предприниматель работает с бланками строгой отчётности, акцизами или выдаёт документы об образовании.
Как подобрать типовой устав для ООО?
Все 36 типовых уставов ООО отличаются несколькими пунктами, которые предложены в разных вариациях. Перечислим пункты, которые указывают в типовых уставах.
- Смогут ли участники выходить из ООО.
- Нужно ли учредителю согласие на отчуждение своей доли или части доли другому участнику ООО или третьему лицу.
- Будет ли доля наследоваться или понадобится согласие других членов ООО.
- Есть ли у участников преимущество при покупке доли или части доли в уставном капитале.
- Как будут подтверждаться решения, принятые на общем собрании. Подтверждать их можно через заверение у нотариуса или подписание протокола участниками.
- Как будут распределяться полномочия единоличного исполнительного органа: все решения будет принимать один человек или несколько. Если несколько, то как они действуют: совместно или независимо друг от друга.
Прежде чем выбирать типовой устав, определитесь, какие пункты наиболее важны. Например, если хотите отказаться от заверения протоколов общих собраний у нотариуса, типовые уставы с 1 по 18 не подойдут.
Также важно определиться с тем, кто будет руководить ООО. Лишь небольшое количество типовых уставов предполагает найм руководителя со стороны.
Пример:
В рамках типового устава № 10 участникам не нужно согласие остальных, чтобы передать свою долю третьим лицам. При этом у партнёров нет преимущественного права на покупку доли.
Значит, каждый участник ООО может спокойно продавать свою долю. А ещё доли могут переходить к наследникам или правопреемникам. В этом варианте устава в бизнес легко могут входить новые участники.
Как перейти с индивидуального устава на типовой?
Первым делом нужно проверить, все ли документы ООО соответствуют типовому уставу, на который вы хотите перейти. Если да, то нужно созвать общее собрание со всеми участниками и на нём решить, на какой именно типовой устав вы переходите. Если ООО состоит из одного учредителя, решение принимает только он.
Дальше уведомите ФНС — подайте заявление по форме №Р13014 и приложите решение. Госпошлину платить не надо. А вот если вы решите перейти обратно на индивидуальный устав, заплатить её придётся.
Скачать образцы типовых уставов
На сайте ФНС предприниматель может ответить на 7 вопросов и получить рекомендацию сервиса, основанную на ответах. Сервис подберёт устав, наиболее подходящий предпринимателю.
Скачать типовые уставы также можно на сайте налоговой. Прикреплять его к заявлению на нужно, достаточно указать его номер. Сведения о выбранном уставе отражаются в ЕГРЮЛ. Например, так выглядит типовой устав №1.