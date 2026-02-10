Гарантийные обязательства по 44-ФЗ: обеспечение, размер и порядок исполнения

Представьте ситуацию: подрядчик построил второй корпус для городского архива. Учреждение приняло работу и уже перевезло часть документов в новое здание. Но дальше в непогоду протекла крыша, и бумаги испортились.

Учреждение не может выставить неустойку по контракту, так как он уже завершён, а на дату приёмки вопросов к подрядчику не было. Возместить убытки и организовать ремонт получится только через суд.

Чтобы таких ситуаций не случалось, на результаты работ можно установить гарантию. Пока она действует, подрядчик обязан ремонтировать объект, даже если работы уже сданы. О том, как правильно установить гарантию по госконтракту, — в статье Точка Банк.

Коротко — Исполнитель всегда даёт гарантию на оборудование и машины. В остальных случаях её включают в условия сделки, если так хочет заказчик. — Заказчик может добавить в условия закупки требование обеспечить обязательства. — Гарантийные обязательства — это гарантия на товар или результат работы, которую заказчику даёт исполнитель. Она подтверждает, что поставщик будет исправлять недочёты даже после приёмки.

Что такое гарантийные обязательства по 44-ФЗ

Гарантийные обязательства — это обобщающий термин. Он включает в себя всё, что связано с послепродажным обслуживанием товара: на что оно распространяется, на какой срок устанавливается, что конкретно делает исполнитель.

Гарантийные обязательства состоят из следующих элементов:

Гарантии качества — заверение в том, что товар не сломается, а результаты работ не испортятся, пока их используют. Если это произойдёт, поставщик бесплатно всё починит и восстановит.

Гарантийный срок — период, когда подрядчик обязан обслуживать товар, чинить поломки или сбои.

Объём предоставления гарантий — перечень поломок и неисправностей, которые обязан исправлять поставщик. Гарантии качества устанавливают на товар, результат работы целиком или на конкретные комплектующие.

Гарантийное обслуживание — обязанность бесплатно ремонтировать товар или восстанавливать результаты работы.

Чтобы установить сроки гарантий, заказчики руководствуются Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и рыночными условиями. Например, срок гарантии 20 лет — слишком большой для закупок. Любому поставщику было бы рискованно заключать такой контракт. Поэтому в закупках его не встретить. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Когда предоставляются гарантии качества

Исполнитель по контракту обязуется обслуживать товар, если этого требует заказчик в тендерной документации. Например, в извещении или в приглашении к участию в закрытой закупке (часть 2.2 статьи 96 №44-ФЗ).

Но есть случай, когда гарантии качества в госконтракте будут обязательно: если предмет контракта — это поставка машин или оборудования.

Обеспечение гарантийных обязательств

Иногда просто прописать гарантии качества в договоре заказчику недостаточно. Тогда он требует подтверждение того, что поставщик будет обслуживать товар или результаты работ, исправлять неполадки. Такое подтверждение называют обеспечением гарантий качества.

Способы обеспечения

Обеспечить свои обязательства можно двумя способами (часть 3 статьи 96 №44-ФЗ):

Независимой гарантией — документом, который выдают банки за комиссию. Этот документ подтверждает, что, если исполнитель нарушит обязательства, банк заплатит за него компенсацию.

Деньгами. Поставщик перечисляет на счёт заказчика деньги на срок обслуживания. Если исполнитель перестанет обслуживать товар, заказчик оставит деньги себе. Если выполнит обязательства, вернёт деньги.

Исполнитель самостоятельно выбирает способ обеспечения. Во время гарантийного срока его можно менять. Например, заменить депозит на банковскую гарантию. Или заменить гарантию одного банка продуктом другого (часть 7 статьи 96 №44-ФЗ).

Размер обеспечения

Заказчик определяет сумму гарантии или денежного депозита на своё усмотрение. Но больше 10% от стартовой цены сделки обеспечение быть не может (часть 2.2 статьи 96 №44-ФЗ).

ПРИМЕР Школа заключила госконтракт на поставку микроскопов в кабинет биологии. Стартовая цена контракта — 800 000 ₽. Размер обеспечения — не больше 800 000 ₽ * 10% = 80 000 ₽.

Срок оформления

Гарантию или деньги нужно направить заказчику в момент окончания работ, одновременно с приёмкой. Если условие не выполнить, заказчик не подпишет документы (часть 7.1 статьи 94 №44-ФЗ). А ещё выставит неустойку за нарушение условий договора.

Сроки, в которые нужно предоставить гарантию на гарантийные обязательства, заказчики указывают в документации к закупке. Но лучше подготовиться заранее. Чтобы банк успел согласовать сделку, нужно подать заявку за 2–3 недели. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

ПРИМЕР Срок, на который нужно обеспечение, заказчик прописывает в договоре. Если поставщик выбирает независимую гарантию, она должна действовать минимум на месяц дольше гарантийного срока ( часть 3 статьи 96 №44‑ФЗ ).

При расчёте срока гарантии нужно ориентироваться на срок действия контракта и на срок гарантийных обязательств. Например, если срок исполнения контракта — 31 мая 2026 года, а гарантийные обязательства даются ещё на 12 месяцев, то поставщику нужна независимая гарантия сроком до 30 июня 2027 года. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Возврат денежного депозита

Если гарантийное обслуживание обеспечивалось деньгами, заказчик обязан вернуть их поставщику. После того как гарантийный срок пройдёт, у заказчика есть на это:

Освобождение от обеспечения

Есть несколько случаев, когда исполнителю не нужно оформлять гарантию или направлять заказчику деньги, даже если такое условие будет в тендерной документации (часть 8 статьи 96 №44-ФЗ). Например, если поставщик — это:

Казённое учреждение. Банк или другая финансовая организация, которая даёт кредит или гарантию заказчику. Малый бизнес или социально ориентированная некоммерческая организация, которая участвует в «спецзакупках» и у которой есть опыт выполнения госконтрактов.

Но чтобы подтвердить опыт, нужно дать ссылки на реестр контрактов, из которых видно, что:

Поставщик исполнил минимум три контракта за последние три года.

Сумма цен этих контрактов больше стартовой цены по действующему договору.

Поставщик не платил по этим контрактам неустойки.

В чём разница между обеспечением гарантий качества и исполнения контракта

Эти два вида обеспечения часто путают. В обоих случаях заказчику от поставщика нужны гарантия или деньги, но по параметрам они сильно отличаются. Разницу приводим в таблице.

Параметр Обеспечение исполнения контракта Обеспечение гарантийных обязательств Предмет Подтверждает, что поставщик выполнит условия контракта: поставит товар, выполнит работы, окажет услуги Подтверждает, что исполнитель будет обслуживать товар или результаты работ после приёмки Сроки До заключения сделки, когда исполнитель ещё не приступал к контракту До приёмки, когда сам контракт почти на финишной прямой Размер От 5 до 30% от стартовой цены Строго до 10% от стартовой цены

Типичные ошибки поставщиков и заказчиков

По контрактам, где есть гарантийные обязательства, стороны часто допускают ошибки. Перечислим топ-3 из них.

Ошибка 1. Неверный срок

Исполнители забывают увеличить срок гарантии на месяц. В результате такое обеспечение не принимают заказчики.

Ошибка 2. Снижение размеров обеспечения

Размер гарантии устанавливается на весь срок, и уменьшать его со временем нельзя.

Ошибка 3. Нарушение сроков возврата денег