Как рассчитываются пени и штрафы по 44-фз: формула, примеры и разбор нюансов

Если не соблюдать условия госконтракта, будет наказание. Нарушитель уплатит штраф или пеню, а иногда и то и другое одновременно.

Причём нарушителем может быть как поставщик, так и заказчик, — санкции предусмотрены для обеих сторон и описаны в 44-ФЗ.

Коротко — Пеню за просрочку поставки или оплаты. — Штраф за условия, не связанные со сроком. Если нарушение произошло не по вине участника, от неустойки могут освободить, а если контракт полностью исполнен — списать.

За нарушение условий госконтракта виновник платит неустойку:

Какие виды штрафных санкций бывают в госзакупках

Для начала разберёмся, какие виды наказания бывают и какие из них встречаются в госзакупках.

Что такое штрафы, пени и неустойки

Штраф — это фиксированное денежное взыскание за нарушение. Его размер чётко определён законом или договором — в виде точной суммы или в процентах от какой-то величины. Допустим, 1 000 ₽ или 1% от выручки компании.

ПРИМЕР По условиям договора сторона‑нарушитель платит штраф 5% от годового дохода. Выручка за год по бухгалтерской отчётности составила 200 млн ₽. То есть размер штрафа: 200*5% = 10 млн ₽.

Пеня — это взыскание, которое увеличивается со временем. Чем дольше сторона нарушает условия договора, тем больше начислится пеня.

Размер пени невозможно зафиксировать: обычно в договоре указывают формулу или правила её расчёта, а точную сумму считают для каждого случая отдельно.

ПРИМЕР Компания «АБВ» должна была перевести оплату партнёру 31 октября, но не сделала этого. За это на следующий день, 1 ноября, ей начислили пеню 100 ₽ за просрочку. Ещё через сутки пеня увеличилась до 250 ₽. В итоге компания заплатила только через неделю, к тому моменту пеня выросла уже до 1 000 ₽, — теперь к основной сумме контракта нужно добавить ещё и пеню.

Неустойка — это любая денежная сумма, которую виновник платит за нарушение договора. Неустойка включает в себя штрафы и пени.

В чём разница между пенями и штрафами

Штраф — это фиксированная сумма, а пеня увеличивается со временем. На 1‑й и на 7‑й день размер штрафа будет одинаковым, а пеня за неделю может вырасти в разы.

Когда применяются штрафы и пени по 44-ФЗ

Пени начисляют, когда нарушаются сроки. Например, заказчику, который вовремя не оплатил контракт, или поставщику, который не привёз товар в обозначенный день. Неустойку начисляют до тех пор, пока обязанность не будет выполнена.

Во всех остальных случаях выставляют штрафы. Например, штраф можно получить за некачественную работу.

Если сторона нарушит сразу несколько условий контракта, штрафы и пени могут применить одновременно.

ПРИМЕР Более того, работа была выполнена некачественно: через несколько дней после приёмки работ часть растений погибла. За это компания получила штраф. Администрация заказала услуги ландшафтного дизайна у ООО «Лютик». Поставщик должен был высадить цветы на главной улице ко Дню города, но задержал работы на 10 дней. За каждый день просрочки ему начислялись пени.

Нормативная база и ключевые статьи закона

Виды неустоек, которые применяются в госконтрактах, правила их расчёта собраны в нескольких законах. Расскажем о них, чтобы вы знали, где искать информацию.

Федеральный закон №44-ФЗ

О том, какие виды неустоек и в каких случаях можно применять, написано в статье 34 «Контракт». Вот основные нормы этой статьи:

Ответственность сторон — это обязательное условие контракта.

Поставщик может требовать, чтобы заказчик уплатил неустойку.

Заказчик обязан требовать неустойку с поставщика, который нарушил договорённости.

Есть ещё несколько значимых законов, которые касаются неустоек по госконтрактам. Например, Постановление Правительства РФ №1042 объясняет, как начислять штрафы. А в Постановлении №783 разобрано, когда и как можно списать пеню с поставщика.

Порядок расчёта пени по 44-ФЗ

Расчёт пени для поставщика и для заказчика немного отличается. Ниже подробно разобрали оба случая.

Расчёт для поставщика

Формула

Самый распространённый случай, когда исполнитель платит пеню, — если он не привёз товар или не завершил работы вовремя. Со следующего дня поставщику начисляется пеня, её размер считается так:

Нужно вычислить 1/300 часть от ключевой ставки ЦБ. Рассчитать стоимость обязательств, которые просрочил исполнитель. Для этого нужно из цены контракта вычесть стоимость уже принятых работ. Ставку ЦБ умножить на стоимость просроченных обязательств. Полученную величину умножить на дни просрочки.

Эти шаги можно записать следующей формулой:

ПРИМЕР Пеня = (ЦК–ПО)*1/300*«ключ ЦБ»*ДП ЦК — цена контракта ПО — принятые обязательства Ключ ЦБ — ключевая ставка на дату уплаты пени ДП — дни просрочки

Пример при просрочке поставки

Поставщик заключил контракт со школьным лагерем на 400 000 ₽. До 1 июня 2025 года он должен был привезти в лагерь партию мяса. Шесть ящиков пришли вовремя, а ещё два задержались на 15 дней.

Заказчик подписал акт приёмки на 300 000 ₽, а на остальную сумму начислил пеню. Неустойку заказчик рассчитал следующим образом:

Пеня = (400 000 — 300 000)*1/300*0,2*15 = 1 000.

Значит, пеня за просрочку поставки составила 1 000 ₽.

ВАЖНО В госзакупках ключевую ставку ЦБ для расчёта пени берут на ту дату, когда нарушитель платит неустойку. Если за период просрочки ставка ЦБ меняется, то пеню полностью пересчитывают.

Так, в примере выше за время просрочки Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Но заказчик взял для расчёта всей пени ставку 20%, или 0,2, — именно она действовала на конец просрочки.

Если исполнитель затянет с оплатой пени, и ставка ещё раз изменится, неустойку вновь будут пересчитывать.

Расчёт для заказчика

Формула

Если заказчик задерживает оплату, исполнитель тоже может начислить ему пеню. Она рассчитывается по схожим правилам:

Нужно определить 1/300 долю от ключевой ставки ЦБ. Умножить ставку на сумму, которую задолжал заказчик. Полученную величину умножить на дни просрочки.

Формула расчёта неустойки для заказчика выглядит так:

ПРИМЕР

Пеня = О*1/300*«ключ ЦБ»*ДП О — оплата, которую задерживает заказчик Ключ ЦБ — ключевая ставка Центробанка на дату уплаты пени ДП — дни просрочки

Пример при задержке оплаты

Музей задержал оплату мастеру за реставрацию статуи: оплатил 100 000 ₽ не 20, а 25 ноября 2025 года. Ставка ЦБ в ноябре 2025 года составляла 16,5%, или 0,165.

Мастер потребовал неустойку:

Пеня = 100 000 * 0,165 * 1/300 * 5 = 275 ₽.

Порядок определения дней просрочки

Пеню начисляют со следующего дня за предельной датой исполнения обязательства. То есть день, когда нарушитель должен был выполнить договорённость, в расчёт не включают. Если в период просрочки попадают выходные или праздники, пеня всё равно начисляется.

ПРИМЕР Заказчик должен был рассчитаться по контракту до 31 октября 2025 года включительно, но по факту рассчитался 7 ноября. Ему начислили пеню за 7 дней — с 1 по 7 ноября.

Когда и как выставляют штрафы по госконтрактам

За любые нарушения, которые не связаны со сроками, виновник получит штраф. Штрафовать можно не единожды, а за каждое несоблюдение условий. Но общий объём штрафов не должен превышать сумму контракта.

Штрафы для поставщиков

На какую сумму можно выставить штраф, зависит от суммы контракта и рассчитывается как процент от неё.

Цена контракта, млн ₽ Размер штрафа, % от цены До 3 10 3–50 5 50–100 1 100–500 0,5 500–1 000 0,4 1 000–2 000 0,3 2 000–5 000 0,25 5 000–10 000 0,2 От 10 000 0,1

Для поставщиков СМП

Если контракт заключён по результатам закупок для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, штрафы считаются по-другому. Они составляют 1% от цены контракта. При этом не могут быть больше 5 000 ₽ и меньше 1 000 ₽.

Иногда поставщики должны передавать часть работ на субподряд малому бизнесу. Если поставщик не сделал этого, то он также заплатит штраф — 5% от объёма работ, которые нужно было передать субподрядчику.

Для контрактов по результатам аукционов на повышение цены

Штрафы считаются по своей шкале и для контрактов по результатам закупок на повышение цены. Такое бывает, когда проводят аукционы. Если участники аукциона снизят цену до 0,5% от стартовой, торги проводят за право заключить контракт. Выигрывает тот поставщик, который предложит цену больше остальных.

В этом случае штрафы по контакту зависят от того, насколько высоко участники поднимут цену.

Цена контракта, млн ₽ Размер штрафа, если итоговая цена меньше начальной максимальной Размер штрафа, если итоговая цена больше начальной максимальной До 3 10% от НМЦК 10% от цены контракта 3–50 5% от НМЦК 5% от цены контракта 50–100* 1% от НМЦК 1% от цены контракта

*Больше 100 млн ₽ предлагать цену нельзя

За нарушения без стоимостного выражения

Некоторые нарушения несправедливо привязывать к сумме контракта. Так бывает, если невозможно оценить ущерб в деньгах. Допустим, поставщик мог не передать заказчику расширенную инструкцию на товар или оставить мусор после работ. За подобные нарушения устанавливают фиксированные штрафы.

ПРИМЕР Поставщик привёз товар хорошего качества, в полном объёме и в срок, но не в заводской упаковке, а в другой таре. Все документы на партию в наличии, как и сам товар. Отсутствие упаковки — это нарушение, но в этом случае оно не влияет на свойства товара и возможность им пользоваться.

Цена контракта, млн ₽ Размер штрафа, ₽ До 3 1 000 3–50 5 000 50–100 10 000 От 100 100 000

Для строительных компаний

Если нарушить условия строительного контракта, штраф составит 5% от стоимости работ.

Штрафы для заказчиков

Заказчик, который не соблюдает договорённости, платит следующие штрафы.

Цена контракта, млн ₽ Размер штрафа, ₽ До 3 1 000 3–50 5 000 50–100 10 000 От 100 100 000

Как получить неустойку от виновника

Мало рассчитать размер неустойки. Важно правильно предъявить её другой стороне, ведь нередко такие спорные ситуации доходят до суда. Как выставить неустойку и действовать дальше, советует эксперт Точка Банка Валентина Неупокоева:

Первый шаг — это составление подробной претензии и отправка её заказчику на почтовый электронный адрес. Претензию желательно продублировать заказным письмом по юридическому адресу должника. Письмо отправить с описью вложения и уведомлением о вручении. Это в будущем может помочь вам в суде. Следующий шаг — это обращение с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Его можно сделать даже параллельно с отправкой претензии. Важно направить жалобу в течение 10 дней с момента, когда вам стало известно о нарушении. Ваше обращение рассмотрят за 30 рабочих дней. Дальше, если досудебная претензия не сработала, обращайтесь в суд. Дело может разбираться несколько месяцев. А если должник не исполняет даже решение суда, подключайте к делу судебных приставов для принудительного взыскания.

Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Когда неустойку можно не платить

Освобождение от неустойки

По 44-ФЗ освободить от уплаты неустойки могут только в двух случаях:

В нарушении виновата другая сторона. Нарушитель не выполнил контракт из-за форс-мажора.

Поставщику или заказчику, которому начислили неустойку, нужно доказать, что он не выполнил условия именно по одной из этих причин.

Договорённости сторон и расторжение контракта

Если заказчик расторг контракт с поставщиком в одностороннем порядке, то он может требовать неустойку, но лишь до той даты, пока контракт действовал.

Если контракт расторгнут по обоюдному согласию, взыскать с виновника неустойку нельзя. Ведь соглашение сторон означает, что претензий у поставщика и заказчика друг к другу нет.

Списание неустойки

Если поставщик исправил ошибки, и к нему больше нет претензий, или если сумма штрафа настолько мала, что её проще простить, можно прибегнуть к списанию неустойки. Без этой процедуры она будет висеть в системе учёта между партнёрами годами: без оснований неустойку списать не получится.

Штрафы и пени, начисленные поставщику, можно списывать в нескольких случаях. Например, если поставщик полностью выполнил контракт или если не выполнил по независящим от него причинам.