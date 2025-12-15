Как рассчитываются пени и штрафы по 44-фз: формула, примеры и разбор нюансов

Если не соблюдать условия госконтракта, будет наказание. Нарушитель уплатит штраф или пеню, а иногда и то и другое одновременно.
Причём нарушителем может быть как поставщик, так и заказчик, — санкции предусмотрены для обеих сторон и описаны в 44-ФЗ.
Какие виды штрафных санкций бывают в госзакупках
Для начала разберёмся, какие виды наказания бывают и какие из них встречаются в госзакупках.
Что такое штрафы, пени и неустойки
Штраф — это фиксированное денежное взыскание за нарушение. Его размер чётко определён законом или договором — в виде точной суммы или в процентах от какой-то величины. Допустим, 1 000 ₽ или 1% от выручки компании.
Пеня — это взыскание, которое увеличивается со временем. Чем дольше сторона нарушает условия договора, тем больше начислится пеня.
Размер пени невозможно зафиксировать: обычно в договоре указывают формулу или правила её расчёта, а точную сумму считают для каждого случая отдельно.
Неустойка — это любая денежная сумма, которую виновник платит за нарушение договора. Неустойка включает в себя штрафы и пени.
В чём разница между пенями и штрафами
Штраф — это фиксированная сумма, а пеня увеличивается со временем. На 1‑й и на 7‑й день размер штрафа будет одинаковым, а пеня за неделю может вырасти в разы.
Когда применяются штрафы и пени по 44-ФЗ
Пени начисляют, когда нарушаются сроки. Например, заказчику, который вовремя не оплатил контракт, или поставщику, который не привёз товар в обозначенный день. Неустойку начисляют до тех пор, пока обязанность не будет выполнена.
Во всех остальных случаях выставляют штрафы. Например, штраф можно получить за некачественную работу.
Если сторона нарушит сразу несколько условий контракта, штрафы и пени могут применить одновременно.
Нормативная база и ключевые статьи закона
Виды неустоек, которые применяются в госконтрактах, правила их расчёта собраны в нескольких законах. Расскажем о них, чтобы вы знали, где искать информацию.
Федеральный закон №44-ФЗ
О том, какие виды неустоек и в каких случаях можно применять, написано в статье 34 «Контракт». Вот основные нормы этой статьи:
- Ответственность сторон — это обязательное условие контракта.
- Поставщик может требовать, чтобы заказчик уплатил неустойку.
- Заказчик обязан требовать неустойку с поставщика, который нарушил договорённости.
Другие законодательные акты
Есть ещё несколько значимых законов, которые касаются неустоек по госконтрактам. Например, Постановление Правительства РФ №1042 объясняет, как начислять штрафы. А в Постановлении №783 разобрано, когда и как можно списать пеню с поставщика.
Порядок расчёта пени по 44-ФЗ
Расчёт пени для поставщика и для заказчика немного отличается. Ниже подробно разобрали оба случая.
Расчёт для поставщика
Формула
Самый распространённый случай, когда исполнитель платит пеню, — если он не привёз товар или не завершил работы вовремя. Со следующего дня поставщику начисляется пеня, её размер считается так:
- Нужно вычислить 1/300 часть от ключевой ставки ЦБ.
- Рассчитать стоимость обязательств, которые просрочил исполнитель. Для этого нужно из цены контракта вычесть стоимость уже принятых работ.
- Ставку ЦБ умножить на стоимость просроченных обязательств.
- Полученную величину умножить на дни просрочки.
Эти шаги можно записать следующей формулой:
Пример при просрочке поставки
Поставщик заключил контракт со школьным лагерем на 400 000 ₽. До 1 июня 2025 года он должен был привезти в лагерь партию мяса. Шесть ящиков пришли вовремя, а ещё два задержались на 15 дней.
Заказчик подписал акт приёмки на 300 000 ₽, а на остальную сумму начислил пеню. Неустойку заказчик рассчитал следующим образом:
Пеня = (400 000 — 300 000)*1/300*0,2*15 = 1 000.
Значит, пеня за просрочку поставки составила 1 000 ₽.
Так, в примере выше за время просрочки Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Но заказчик взял для расчёта всей пени ставку 20%, или 0,2, — именно она действовала на конец просрочки.
Если исполнитель затянет с оплатой пени, и ставка ещё раз изменится, неустойку вновь будут пересчитывать.
Расчёт для заказчика
Формула
Если заказчик задерживает оплату, исполнитель тоже может начислить ему пеню. Она рассчитывается по схожим правилам:
- Нужно определить 1/300 долю от ключевой ставки ЦБ.
- Умножить ставку на сумму, которую задолжал заказчик.
- Полученную величину умножить на дни просрочки.
Формула расчёта неустойки для заказчика выглядит так:
Пример при задержке оплаты
Музей задержал оплату мастеру за реставрацию статуи: оплатил 100 000 ₽ не 20, а 25 ноября 2025 года. Ставка ЦБ в ноябре 2025 года составляла 16,5%, или 0,165.
Мастер потребовал неустойку:
Пеня = 100 000 * 0,165 * 1/300 * 5 = 275 ₽.
Порядок определения дней просрочки
Пеню начисляют со следующего дня за предельной датой исполнения обязательства. То есть день, когда нарушитель должен был выполнить договорённость, в расчёт не включают. Если в период просрочки попадают выходные или праздники, пеня всё равно начисляется.
Когда и как выставляют штрафы по госконтрактам
За любые нарушения, которые не связаны со сроками, виновник получит штраф. Штрафовать можно не единожды, а за каждое несоблюдение условий. Но общий объём штрафов не должен превышать сумму контракта.
Штрафы для поставщиков
На какую сумму можно выставить штраф, зависит от суммы контракта и рассчитывается как процент от неё.
|Цена контракта, млн ₽
|Размер штрафа, % от цены
|До 3
|10
|3–50
|5
|50–100
|1
|100–500
|0,5
|500–1 000
|0,4
|1 000–2 000
|0,3
|2 000–5 000
|0,25
|5 000–10 000
|0,2
|От 10 000
|0,1
Для поставщиков СМП
Если контракт заключён по результатам закупок для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, штрафы считаются по-другому. Они составляют 1% от цены контракта. При этом не могут быть больше 5 000 ₽ и меньше 1 000 ₽.
Иногда поставщики должны передавать часть работ на субподряд малому бизнесу. Если поставщик не сделал этого, то он также заплатит штраф — 5% от объёма работ, которые нужно было передать субподрядчику.
Для контрактов по результатам аукционов на повышение цены
Штрафы считаются по своей шкале и для контрактов по результатам закупок на повышение цены. Такое бывает, когда проводят аукционы. Если участники аукциона снизят цену до 0,5% от стартовой, торги проводят за право заключить контракт. Выигрывает тот поставщик, который предложит цену больше остальных.
В этом случае штрафы по контакту зависят от того, насколько высоко участники поднимут цену.
|Цена контракта, млн ₽
|Размер штрафа, если итоговая цена меньше начальной максимальной
|Размер штрафа, если итоговая цена больше начальной максимальной
|До 3
|10% от НМЦК
|10% от цены контракта
|3–50
|5% от НМЦК
|5% от цены контракта
|50–100*
|1% от НМЦК
|1% от цены контракта
*Больше 100 млн ₽ предлагать цену нельзя
За нарушения без стоимостного выражения
Некоторые нарушения несправедливо привязывать к сумме контракта. Так бывает, если невозможно оценить ущерб в деньгах. Допустим, поставщик мог не передать заказчику расширенную инструкцию на товар или оставить мусор после работ. За подобные нарушения устанавливают фиксированные штрафы.
|Цена контракта, млн ₽
|Размер штрафа, ₽
|До 3
|1 000
|3–50
|5 000
|50–100
|10 000
|От 100
|100 000
Для строительных компаний
Если нарушить условия строительного контракта, штраф составит 5% от стоимости работ.
Штрафы для заказчиков
Заказчик, который не соблюдает договорённости, платит следующие штрафы.
|Цена контракта, млн ₽
|Размер штрафа, ₽
|До 3
|1 000
|3–50
|5 000
|50–100
|10 000
|От 100
|100 000
Как получить неустойку от виновника
Мало рассчитать размер неустойки. Важно правильно предъявить её другой стороне, ведь нередко такие спорные ситуации доходят до суда. Как выставить неустойку и действовать дальше, советует эксперт Точка Банка Валентина Неупокоева:
Когда неустойку можно не платить
Освобождение от неустойки
По 44-ФЗ освободить от уплаты неустойки могут только в двух случаях:
- В нарушении виновата другая сторона.
- Нарушитель не выполнил контракт из-за форс-мажора.
Поставщику или заказчику, которому начислили неустойку, нужно доказать, что он не выполнил условия именно по одной из этих причин.
Договорённости сторон и расторжение контракта
Если заказчик расторг контракт с поставщиком в одностороннем порядке, то он может требовать неустойку, но лишь до той даты, пока контракт действовал.
Если контракт расторгнут по обоюдному согласию, взыскать с виновника неустойку нельзя. Ведь соглашение сторон означает, что претензий у поставщика и заказчика друг к другу нет.
Списание неустойки
Если поставщик исправил ошибки, и к нему больше нет претензий, или если сумма штрафа настолько мала, что её проще простить, можно прибегнуть к списанию неустойки. Без этой процедуры она будет висеть в системе учёта между партнёрами годами: без оснований неустойку списать не получится.
Штрафы и пени, начисленные поставщику, можно списывать в нескольких случаях. Например, если поставщик полностью выполнил контракт или если не выполнил по независящим от него причинам.
Если неустойка меньше 5% от цены контракта, её можно списать полностью. Если больше 5%, но меньше 20%, — только 50%, и то при условии, что остальные 50% поставщик оплатит.