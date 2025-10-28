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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Как малому бизнесу выиграть в госзакупках: часть 3 статьи 30 закона 44-ФЗ простыми словами

44-ФЗ даёт малому бизнесу и некоммерческим организациям преимущества в госзакупках. Точка Банк научит, как ими воспользоваться.

28.10.2025
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По 44-ФЗ государство обязательно отдаёт часть закупок малому бизнесу (СМП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). Это делается двумя способами:

  • В госконтракт включают условие, что часть работ выполняет малый бизнес или некоммерческая организация.
  • Проводят тендер только для СМП и СОНКО.

В статье расскажем всё о втором способе, который регулируется частью 3 статьи 30 закона №44-ФЗ.

Коротко
По 44-ФЗ заказчики должны закупать 25% товаров, работ или услуг у малого бизнеса или некоммерческих организаций.
Для этого проводят отдельные тендеры только для СМП и СОНКО. Чтобы поучаствовать в такой закупке, найдите её по фильтрам на ЭТП, изучите требования и подайте заявку.

О чём говорит ч. 3 ст. 30 закона №44-ФЗ

Краткое содержание нормы

Чтобы организовать закупку для малого бизнеса и некоммерческих организаций, нужно указать в извещении, что участники должны принадлежать к СМП или СОНКО. Делается это на этапе подготовки документов, когда собираются все сведения о закупке. О том, как дальше проводить такую закупку, описано в части 3 статьи 30 закона №44-ФЗ.

Зачем введена эта часть закона

Малому бизнесу тяжело конкурировать с крупными компаниями. У них больше опыта и возможностей, поэтому они чаще выигрывают тендеры.

Чтобы поддержать малый бизнес и социально значимые организации, для них проводят отдельные аукционы и конкурсы. Так появляется больше шансов заключить госконтракт.

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Кому предоставляются преференции по ч. 3 ст. 30

Преимущества есть у юрлиц и ИП двух категорий.

Субъекты малого предпринимательства (СМП)

Участвовать в торгах на льготных условиях могут компании и предприниматели, которые включены в реестр СМП. Но чтобы туда попасть, нужно соответствовать следующим условиям: 

  • Численность сотрудников — до 100 человек. 
  • Годовая выручка — до 800 млн ₽.

Перед участием в тендере для малого бизнеса обязательно проверьте, включена ли ваша компания или ИП в реестр СМП. По разным причинам её там может не оказаться. Например, новые организации вносят в реестр 10-го числа следующего месяца после регистрации.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина Неупокоеваэксперт по тендерам в Точка Банк

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО)

Льготное преимущество в торгах есть и у некоммерческих обществ, которые созданы для решения социальных проблем. Например, они могут заниматься:

  • Охраной окружающей среды и защитой животных.
  • Поддержкой людей в трудной жизненной ситуации.
  • Помощью переселенцам и беженцам.
  • Организацией спортивных и культурных мероприятий, соревнований, выставок, конкурсов.

Минимальный объём закупок у СМП и СОНКО

Обязанности заказчика

Каждый заказчик — государственные, бюджетные и муниципальные организации — должен минимум 25% от общей суммы контрактов в год заключить с малым бизнесом и некоммерческими организациями.

При этом нет разницы, какую долю закупок отдавать малому бизнесу, а какую — некоммерческим организациям. То есть все 25% закупок может выполнить СМП, а может — СОНКО.

По итогам года заказчики отчитываются, выполнили ли они норматив. До 1 апреля нужно разместить отчёт в Единой информационной системе. Он является общедоступным — посмотреть его может любой желающий в разделе «Мониторинг и отчётность» — «Отчёты заказчиков по контрактам».

В первом разделе отчёта заказчик отмечает сумму всех закупок за год, а в четвёртом и пятом — сколько должен был отдать малому бизнесу и сколько фактически отдал

Как рассчитать объём

Чтобы следить за выполнением требования 44-ФЗ, заказчику нужно уметь рассчитывать объём закупок у малого бизнеса и некоммерческих организаций. Это можно сделать в три шага.

1. Определить общий объём закупок: сложить суммы всех контрактов за год.

2. Вычесть из общего объёма: 

  • Закупки на оборону и безопасность страны.
  • Контракты на предоставление кредитов.
  • Закупки у единственного поставщика.
  • Контракты на работы по атомной энергии.
  • Все закупки, проведённые закрытым способом, то есть для ограниченного круга участников.

3. Рассчитать 25% от полученной разницы.

ПРИМЕР
Городской департамент образования заключил 10 контрактов на 50 000 000 ₽ за год. Из них один контракт — на закрытом аукционе. Его сумма — 5 000 000 ₽.
В итоге департамент должен отдать малому бизнесу закупки на сумму (50 000 000 – 5 000 000) × 25%  = 11 250 000 ₽.

В этой формуле бывают исключения. Например, закупки на безопасность, кредиты и закрытые тендеры тоже включают в расчёт, если контракт исполняет малый бизнес. Можно учесть и закупку у единственного поставщика, если заявку на торги подал всего один участник – представитель малого бизнеса или социально ориентированной некоммерческий организации.

Порядок проведения закупки с преференциями

Способы проведения закупок с преимуществами

Закупки для малого бизнеса и социально ориентированных организаций проводят любым из четырёх способов.

Конкурс — все участники подают заявки одновременно, а заказчик выбирает победителя по разным критериям.

Аукцион — заказчик отбирает поставщика на торгах по минимальной цене.

Запрос предложений — участники присылают свои условия, а заказчик выбирает лучшее предложение.

Запрос котировок — участники присылают цены, и отбор происходит по наименьшей цене.

ПРИМЕР
Для всех способов закупок у СМП и СОНКО есть общее условие — начальная максимальная цена контракта должна быть меньше 20 000 000 ₽.

Документы и обоснования

Чтобы провести закупку для малого бизнеса и социально ориентированных организаций, нужно указать в извещении к торгам преимущество для участников. Потом этот документ подгружают вместе с остальными документами к своей заявке на электронной торговой площадке.

Условие вносится в раздел извещения «Преимущества и требования к участникам»

Бывает так, что ни один из субъектов малого бизнеса и некоммерческой организации не принимает участия в тендере. Тогда заказчик может убрать условие из извещения и провести конкурс повторно для всех желающих.

Как ещё можно выполнить требования 44-ФЗ

Иногда заказчик не может организовать 25% аукционов или конкурсов для малого бизнеса. Например, если все его контракты свыше 20 000 000 ₽.

В этом случае есть другой способ выполнить требование — прописать в контракте условие о том, что часть работ поставщик отдаёт на исполнение малому бизнесу.

ПРИМЕР
Условие может звучать так: «Исполнитель обязуется привлекать к исполнению настоящего контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее 25% от цены контракта».

В условии заказчик может установить любой процент. Допустим, 50% для одного контракта и 10% — для другого. 

Участие в закупках с преимуществами по ч. 3 ст. 30

Требования к участникам

Подать заявку на участие в торгах с преимуществами могут только:

  • Компании и индивидуальные предприниматели, которые есть в реестре СМП.

Найти закупку, подходящую под запрашиваемые параметры, малому бизнесу поможет сервис «Поиск закупок» от Точка Банк. В нём можно выставить фильтры по региону и городу, сумме или заказчику.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина Неупокоеваэксперт по тендерам Точка Банк

Что прикладывают участники к заявке

В 2025 году малому бизнесу не надо прикладывать к заявке декларацию о принадлежности к СМП или другие подтверждающие документы. Нужно только указать свой статус в личном кабинете на платформе, где проходят торги. Тогда заказчик сразу увидит, есть ли статус СМП у участника, который подал заявку.

А вот социально ориентированной некоммерческой организации нужно приложить к заявке декларацию о принадлежности к СОНКО. Такое правило есть в действующей редакции закона.

Ограничения и условия допуска

Важно, чтобы компания или ИП не просто соответствовали критериям СМП или СОНКО, но и были включены в реестры. Иначе заказчик отклонит заявку участника.

Также заказчик отклонит заявки от:

  • Самозанятых.
  • Физических лиц.
  • Крупного и среднего бизнеса.

Изменения и послабления в 2025 году для СМП и СОНКО

Обязательные закупки у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций не единственная мера поддержки по госконтрактам. Например, для малого бизнеса:

  • Снизили суммы обеспечения заявок на участие в закупке до 2% от начальной цены. 
  • Ускорили возврат обеспечения. Если контракт обеспечен деньгами, их вернут не позднее 15 дней после исполнения контракта.
  • Освободили опытных поставщиков от обеспечения по госконтрактам.

Вопросы по теме

Как заказчику реализовать требования ч. 3 ст. 30?

Для этого нужно провести 25% закупок в год у малого бизнеса или некоммерческих организаций. Процент считают от суммы всех закупок. Чтобы организовать торги только для малого бизнеса, заказчику нужно прописать такое требование к участникам в извещении.

Чем отличается ч. 3 ст. 30 от ч. 5 ст. 30 закона 44-ФЗ?

Обе эти нормы нужны, чтобы закрепить часть закупок за СМП и НКО. По ч. 3 ст. 30 заказчики проводят открытые торги, в которых участвует только малый бизнес. А по ч. 5 ст. 30 добавляют в контракты условие, что часть работ отдаётся малому бизнесу и некоммерческим организациям.


Заказчик может поддержать малый бизнес любым из двух способов. Главное — по итогам года нужно набрать 25% закупок, которые выполнили поставщики — СМП или НКО. 

Какие организации могут получить преференции по ст. 30?

Преимущества в соответствии со статьёй 30 получает малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации.

Как заказчик проверяет принадлежность к СМП или СОНКО?

О принадлежности к СМП заказчику сообщает электронная торговая площадка — платформа, на которой проходят торги. СОНКО прикладывают к заявке специальную декларацию. Но участников тендера могут дополнительно проверить по реестрам для НКО и СМП. Если участников нет в реестрах, их заявки отклонят.

Можно ли объединять закупки с преимуществами и без?

Нет, объединять закупки для СМП и СОНКО с другими закупками в один лот нельзя.

Что делать, если участник указал недостоверные сведения?

Если участник отметил в заявке, что относится к СМП или СОНКО, но на деле это не так, его заявку отклонят и контракт с ним не заключат.

Можно ли СМП участвовать в обычных закупках по 44-ФЗ?

Да, малый бизнес может участвовать в других конкурсах и аукционах. Закупки для СМП — это преимущество, а не ограничение.

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