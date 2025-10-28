Как малому бизнесу выиграть в госзакупках: часть 3 статьи 30 закона 44-ФЗ простыми словами

По 44-ФЗ государство обязательно отдаёт часть закупок малому бизнесу (СМП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). Это делается двумя способами:
- В госконтракт включают условие, что часть работ выполняет малый бизнес или некоммерческая организация.
- Проводят тендер только для СМП и СОНКО.
В статье расскажем всё о втором способе, который регулируется частью 3 статьи 30 закона №44-ФЗ.
О чём говорит ч. 3 ст. 30 закона №44-ФЗ
Краткое содержание нормы
Чтобы организовать закупку для малого бизнеса и некоммерческих организаций, нужно указать в извещении, что участники должны принадлежать к СМП или СОНКО. Делается это на этапе подготовки документов, когда собираются все сведения о закупке. О том, как дальше проводить такую закупку, описано в части 3 статьи 30 закона №44-ФЗ.
Зачем введена эта часть закона
Малому бизнесу тяжело конкурировать с крупными компаниями. У них больше опыта и возможностей, поэтому они чаще выигрывают тендеры.
Чтобы поддержать малый бизнес и социально значимые организации, для них проводят отдельные аукционы и конкурсы. Так появляется больше шансов заключить госконтракт.
Кому предоставляются преференции по ч. 3 ст. 30
Преимущества есть у юрлиц и ИП двух категорий.
Субъекты малого предпринимательства (СМП)
Участвовать в торгах на льготных условиях могут компании и предприниматели, которые включены в реестр СМП. Но чтобы туда попасть, нужно соответствовать следующим условиям:
- Численность сотрудников — до 100 человек.
- Годовая выручка — до 800 млн ₽.
Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО)
Льготное преимущество в торгах есть и у некоммерческих обществ, которые созданы для решения социальных проблем. Например, они могут заниматься:
- Охраной окружающей среды и защитой животных.
- Поддержкой людей в трудной жизненной ситуации.
- Помощью переселенцам и беженцам.
- Организацией спортивных и культурных мероприятий, соревнований, выставок, конкурсов.
Минимальный объём закупок у СМП и СОНКО
Обязанности заказчика
Каждый заказчик — государственные, бюджетные и муниципальные организации — должен минимум 25% от общей суммы контрактов в год заключить с малым бизнесом и некоммерческими организациями.
При этом нет разницы, какую долю закупок отдавать малому бизнесу, а какую — некоммерческим организациям. То есть все 25% закупок может выполнить СМП, а может — СОНКО.
По итогам года заказчики отчитываются, выполнили ли они норматив. До 1 апреля нужно разместить отчёт в Единой информационной системе. Он является общедоступным — посмотреть его может любой желающий в разделе «Мониторинг и отчётность» — «Отчёты заказчиков по контрактам».
В первом разделе отчёта заказчик отмечает сумму всех закупок за год, а в четвёртом и пятом — сколько должен был отдать малому бизнесу и сколько фактически отдал
Как рассчитать объём
Чтобы следить за выполнением требования 44-ФЗ, заказчику нужно уметь рассчитывать объём закупок у малого бизнеса и некоммерческих организаций. Это можно сделать в три шага.
1. Определить общий объём закупок: сложить суммы всех контрактов за год.
2. Вычесть из общего объёма:
- Закупки на оборону и безопасность страны.
- Контракты на предоставление кредитов.
- Закупки у единственного поставщика.
- Контракты на работы по атомной энергии.
- Все закупки, проведённые закрытым способом, то есть для ограниченного круга участников.
3. Рассчитать 25% от полученной разницы.
В этой формуле бывают исключения. Например, закупки на безопасность, кредиты и закрытые тендеры тоже включают в расчёт, если контракт исполняет малый бизнес. Можно учесть и закупку у единственного поставщика, если заявку на торги подал всего один участник – представитель малого бизнеса или социально ориентированной некоммерческий организации.
Порядок проведения закупки с преференциями
Способы проведения закупок с преимуществами
Закупки для малого бизнеса и социально ориентированных организаций проводят любым из четырёх способов.
Конкурс — все участники подают заявки одновременно, а заказчик выбирает победителя по разным критериям.
Аукцион — заказчик отбирает поставщика на торгах по минимальной цене.
Запрос предложений — участники присылают свои условия, а заказчик выбирает лучшее предложение.
Запрос котировок — участники присылают цены, и отбор происходит по наименьшей цене.
Документы и обоснования
Чтобы провести закупку для малого бизнеса и социально ориентированных организаций, нужно указать в извещении к торгам преимущество для участников. Потом этот документ подгружают вместе с остальными документами к своей заявке на электронной торговой площадке.
Условие вносится в раздел извещения «Преимущества и требования к участникам»
Бывает так, что ни один из субъектов малого бизнеса и некоммерческой организации не принимает участия в тендере. Тогда заказчик может убрать условие из извещения и провести конкурс повторно для всех желающих.
Как ещё можно выполнить требования 44-ФЗ
Иногда заказчик не может организовать 25% аукционов или конкурсов для малого бизнеса. Например, если все его контракты свыше 20 000 000 ₽.
В этом случае есть другой способ выполнить требование — прописать в контракте условие о том, что часть работ поставщик отдаёт на исполнение малому бизнесу.
В условии заказчик может установить любой процент. Допустим, 50% для одного контракта и 10% — для другого.
Участие в закупках с преимуществами по ч. 3 ст. 30
Требования к участникам
Подать заявку на участие в торгах с преимуществами могут только:
- Компании и индивидуальные предприниматели, которые есть в реестре СМП.
- Некоммерческие организации, которые включены в реестр СОНКО.
Что прикладывают участники к заявке
В 2025 году малому бизнесу не надо прикладывать к заявке декларацию о принадлежности к СМП или другие подтверждающие документы. Нужно только указать свой статус в личном кабинете на платформе, где проходят торги. Тогда заказчик сразу увидит, есть ли статус СМП у участника, который подал заявку.
А вот социально ориентированной некоммерческой организации нужно приложить к заявке декларацию о принадлежности к СОНКО. Такое правило есть в действующей редакции закона.
Ограничения и условия допуска
Важно, чтобы компания или ИП не просто соответствовали критериям СМП или СОНКО, но и были включены в реестры. Иначе заказчик отклонит заявку участника.
Также заказчик отклонит заявки от:
- Самозанятых.
- Физических лиц.
- Крупного и среднего бизнеса.
Изменения и послабления в 2025 году для СМП и СОНКО
Обязательные закупки у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций не единственная мера поддержки по госконтрактам. Например, для малого бизнеса:
- Снизили суммы обеспечения заявок на участие в закупке до 2% от начальной цены.
- Ускорили возврат обеспечения. Если контракт обеспечен деньгами, их вернут не позднее 15 дней после исполнения контракта.
- Освободили опытных поставщиков от обеспечения по госконтрактам.