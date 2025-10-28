Как малому бизнесу выиграть в госзакупках: часть 3 статьи 30 закона 44-ФЗ простыми словами

По 44-ФЗ государство обязательно отдаёт часть закупок малому бизнесу (СМП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). Это делается двумя способами:

В госконтракт включают условие, что часть работ выполняет малый бизнес или некоммерческая организация.

Проводят тендер только для СМП и СОНКО.

В статье расскажем всё о втором способе, который регулируется частью 3 статьи 30 закона №44-ФЗ.

Коротко Для этого проводят отдельные тендеры только для СМП и СОНКО. Чтобы поучаствовать в такой закупке, найдите её по фильтрам на ЭТП, изучите требования и подайте заявку.

По 44-ФЗ заказчики должны закупать 25% товаров, работ или услуг у малого бизнеса или некоммерческих организаций.

О чём говорит ч. 3 ст. 30 закона №44-ФЗ

Краткое содержание нормы

Чтобы организовать закупку для малого бизнеса и некоммерческих организаций, нужно указать в извещении, что участники должны принадлежать к СМП или СОНКО. Делается это на этапе подготовки документов, когда собираются все сведения о закупке. О том, как дальше проводить такую закупку, описано в части 3 статьи 30 закона №44-ФЗ.

Зачем введена эта часть закона

Малому бизнесу тяжело конкурировать с крупными компаниями. У них больше опыта и возможностей, поэтому они чаще выигрывают тендеры.

Чтобы поддержать малый бизнес и социально значимые организации, для них проводят отдельные аукционы и конкурсы. Так появляется больше шансов заключить госконтракт.

Кому предоставляются преференции по ч. 3 ст. 30

Преимущества есть у юрлиц и ИП двух категорий.

Субъекты малого предпринимательства (СМП)

Участвовать в торгах на льготных условиях могут компании и предприниматели, которые включены в реестр СМП. Но чтобы туда попасть, нужно соответствовать следующим условиям:

Численность сотрудников — до 100 человек.

Годовая выручка — до 800 млн ₽.

Перед участием в тендере для малого бизнеса обязательно проверьте, включена ли ваша компания или ИП в реестр СМП. По разным причинам её там может не оказаться. Например, новые организации вносят в реестр 10-го числа следующего месяца после регистрации. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО)

Льготное преимущество в торгах есть и у некоммерческих обществ, которые созданы для решения социальных проблем. Например, они могут заниматься:

Охраной окружающей среды и защитой животных.

Поддержкой людей в трудной жизненной ситуации.

Помощью переселенцам и беженцам.

Организацией спортивных и культурных мероприятий, соревнований, выставок, конкурсов.

Минимальный объём закупок у СМП и СОНКО

Обязанности заказчика

Каждый заказчик — государственные, бюджетные и муниципальные организации — должен минимум 25% от общей суммы контрактов в год заключить с малым бизнесом и некоммерческими организациями.

При этом нет разницы, какую долю закупок отдавать малому бизнесу, а какую — некоммерческим организациям. То есть все 25% закупок может выполнить СМП, а может — СОНКО.

По итогам года заказчики отчитываются, выполнили ли они норматив. До 1 апреля нужно разместить отчёт в Единой информационной системе. Он является общедоступным — посмотреть его может любой желающий в разделе «Мониторинг и отчётность» — «Отчёты заказчиков по контрактам».

В первом разделе отчёта заказчик отмечает сумму всех закупок за год, а в четвёртом и пятом — сколько должен был отдать малому бизнесу и сколько фактически отдал

Как рассчитать объём

Чтобы следить за выполнением требования 44-ФЗ, заказчику нужно уметь рассчитывать объём закупок у малого бизнеса и некоммерческих организаций. Это можно сделать в три шага.

1. Определить общий объём закупок: сложить суммы всех контрактов за год.

2. Вычесть из общего объёма:

Закупки на оборону и безопасность страны.

Контракты на предоставление кредитов.

Закупки у единственного поставщика.

Контракты на работы по атомной энергии.

Все закупки, проведённые закрытым способом, то есть для ограниченного круга участников.

3. Рассчитать 25% от полученной разницы.

ПРИМЕР Городской департамент образования заключил 10 контрактов на 50 000 000 ₽ за год. Из них один контракт — на закрытом аукционе. Его сумма — 5 000 000 ₽. В итоге департамент должен отдать малому бизнесу закупки на сумму (50 000 000 – 5 000 000) × 25% = 11 250 000 ₽.



В этой формуле бывают исключения. Например, закупки на безопасность, кредиты и закрытые тендеры тоже включают в расчёт, если контракт исполняет малый бизнес. Можно учесть и закупку у единственного поставщика, если заявку на торги подал всего один участник – представитель малого бизнеса или социально ориентированной некоммерческий организации.

Порядок проведения закупки с преференциями

Способы проведения закупок с преимуществами

Закупки для малого бизнеса и социально ориентированных организаций проводят любым из четырёх способов.

Конкурс — все участники подают заявки одновременно, а заказчик выбирает победителя по разным критериям.

Аукцион — заказчик отбирает поставщика на торгах по минимальной цене.

Запрос предложений — участники присылают свои условия, а заказчик выбирает лучшее предложение.

Запрос котировок — участники присылают цены, и отбор происходит по наименьшей цене.

ПРИМЕР Для всех способов закупок у СМП и СОНКО есть общее условие — начальная максимальная цена контракта должна быть меньше 20 000 000 ₽.

Документы и обоснования

Чтобы провести закупку для малого бизнеса и социально ориентированных организаций, нужно указать в извещении к торгам преимущество для участников. Потом этот документ подгружают вместе с остальными документами к своей заявке на электронной торговой площадке.

Условие вносится в раздел извещения «Преимущества и требования к участникам»

Бывает так, что ни один из субъектов малого бизнеса и некоммерческой организации не принимает участия в тендере. Тогда заказчик может убрать условие из извещения и провести конкурс повторно для всех желающих.

Как ещё можно выполнить требования 44-ФЗ

Иногда заказчик не может организовать 25% аукционов или конкурсов для малого бизнеса. Например, если все его контракты свыше 20 000 000 ₽.

В этом случае есть другой способ выполнить требование — прописать в контракте условие о том, что часть работ поставщик отдаёт на исполнение малому бизнесу.

ПРИМЕР Условие может звучать так: «Исполнитель обязуется привлекать к исполнению настоящего контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее 25% от цены контракта».

В условии заказчик может установить любой процент. Допустим, 50% для одного контракта и 10% — для другого.

Участие в закупках с преимуществами по ч. 3 ст. 30

Требования к участникам

Подать заявку на участие в торгах с преимуществами могут только:

Найти закупку, подходящую под запрашиваемые параметры, малому бизнесу поможет сервис «Поиск закупок» от Точка Банк. В нём можно выставить фильтры по региону и городу, сумме или заказчику. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам Точка Банк

Что прикладывают участники к заявке

В 2025 году малому бизнесу не надо прикладывать к заявке декларацию о принадлежности к СМП или другие подтверждающие документы. Нужно только указать свой статус в личном кабинете на платформе, где проходят торги. Тогда заказчик сразу увидит, есть ли статус СМП у участника, который подал заявку.

А вот социально ориентированной некоммерческой организации нужно приложить к заявке декларацию о принадлежности к СОНКО. Такое правило есть в действующей редакции закона.

Ограничения и условия допуска

Важно, чтобы компания или ИП не просто соответствовали критериям СМП или СОНКО, но и были включены в реестры. Иначе заказчик отклонит заявку участника.

Также заказчик отклонит заявки от:

Самозанятых.

Физических лиц.

Крупного и среднего бизнеса.

Изменения и послабления в 2025 году для СМП и СОНКО

Обязательные закупки у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций не единственная мера поддержки по госконтрактам. Например, для малого бизнеса: