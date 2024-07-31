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Единый лицевой счёт декларанта

Предприниматели, которые работают с другими странами, платят таможенные пошлины, сборы, налоги и акцизы. Для получения этих платежей ФТС разработала Единый лицевой счёт декларанта.

31.07.2024
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В этой статье разбираемся, что такое Единый лицевой счёт ФТС России. Расскажем, какие у него есть возможности, как его пополнять.

Декларанты Точки подготовят все документы и подберут коды ТН ВЭД, рассчитают сумму таможенных платежей и проконтролируют каждый этап таможенного оформления. Если инспектор запросит дополнительные документы, мы сразу с вами свяжемся.

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Что такое Единый лицевой счёт декларанта?

Единый лицевой счёт декларанта — счёт, который ИП и юридические лица пополняют при декларировании товаров. Декларант зачисляет на счёт деньги, затем они распределяются на оплату пошлин, налогов и других таможенных платежей. 

Деньги с ЕЛС поступят в нужную таможню — именно туда, куда придёт груз. При этом, коды бюджетной классификации (КБК) различаются для разных платежей. 

Пример: 

ИП заказал из Китая партию игрушек. Он подготовил документы и подал их в таможню, рассчитал платежи: таможенный сбор, таможенную пошлину и таможенный НДС. Для оплаты ему не нужно переводить деньги на отдельные счета: достаточно пополнить таможенный Единый лицевой счёт, и средства распределятся сами.

Функции и возможности ЕЛС 

Единый лицевой счёт ФТС ввели в 2019 году. До этого система отличалась: нужно было регистрироваться в том таможенном отделении, куда приходила партия товара. Если следующая поставка приходила в другое таможенное отделение, надо было регистрироваться уже в нём.

Представьте: у предпринимателя два магазина одежды - в Казани и Москве. Он заказывает из Турции две партии в разные города. Соответственно, ему приходится дважды регистрироваться в разных таможенных пунктах и вносить таможенные платежи на разные реквизиты. Это долго и неудобно. 

Введение единого лицевого счёта сделало систему более комфортной для декларантов. Вот какие возможности открывает ЕЛС: 

  • можно дистанционно отправить платёж в любую таможню;
  • достаточно зарегистрироваться один раз вместо нескольких;
  • можно отслеживать платежи и остаток средств в личном кабинете ФТС;
  • таможенные платежи зачисляются быстро и товар не застревает на таможне.

Декларанты Точки помогут с таможенным оформлением. Расскажите специалисту, какой груз нужно растаможить, отправьте онлайн первичные документы, а дальше декларант всё сделает за вас: подготовит таможенную декларацию, подберёт код ТН ВЭД и рассчитает сумму таможенных платежей.

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Преимущества использования ЕЛС 

У Единого лицевого счёта декларанта много плюсов. Вот некоторые из них. 

  • Риск ошибок сведён к минимуму благодаря единым реквизитам для всех видов платежей. 
  • Платежи проходят централизованно и не зависят от конкретного таможенного отделения. 
  • Зачисление и отправка средств проходят быстрее, чем раньше. 
  • Риск путаницы при работе с разными отделениями сведён к минимуму. 

Процесс открытия и ведения ЕЛС 

Открыть Единый лицевой счёт ФТС возможно при первом декларировании товаров. Если вы не уверены, есть ли он у вас, проверить это можно на сайте ФТС.

При декларировании товаров деньги надо зачислять только на ЕЛС. Участник ВЭД перечисляет средства с помощью платёжных поручений. Для этого в платёжке заполняют поле 107: в нём прописывают код таможенного органа «10000010».

Этот код — единый для всех таможенных отделов. Поэтому вне зависимости от того, где вы будете принимать или отправлять товар, надо писать только этот код. 

Важно: несмотря на единый код таможенного органа, КБК различаются в зависимости от вида платежа. Все коды прописаны здесь

Практические рекомендации для декларантов 

При подаче декларации важно следить, чтобы на ЕЛС была достаточная сумма. Если вы не знаете, сколько денег осталось на счёте, можете отследить движение средств в личном кабинете ФТС. Там же отразится остаток на текущий момент. 

Для пополнения счёта надо заполнить платёжное поручение. Вот как оно выглядит. 

Реквизиты для перечисления авансовых платежей опубликованы на сайте Федеральной таможенной службы. Вот они.

Вопросы по теме

Какие платежи можно учитывать на ЕЛС?

Средства, которые находятся на счету, можно использовать для таможенных и других платежей, начисленных любым российским таможенным органом. Например, для таможенных пошлин и сборов. Платежи списываются с ЕЛС вне зависимости от того, в какой таможенный орган подали декларацию. 

Как быстро пополнить ЕЛС?

Внести деньги на ЕЛС можно несколькими способами: 

  • в кассе банка;
  • в мобильном приложении банка;
  • через банкомат или платежный терминал;
  • через оператора таможенных платежей.

Что делать, если средства на ЕЛС закончились?

Если денежные средства на ЕЛС закончились, счёт нужно пополнить. Сделать это можно через платёжное поручение банка. Как правило, деньги поступают в таможенные органы в течении двух часов. Точный срок зависит от банка плательщика.

Можно ли вернуть средства с ЕЛС?

Если на счёте оказались лишние средства, плательщик должен подать заявление о возврате. Это можно сделать в письменной или электронной форме. При подаче в электронном формате достаточно отправить заявление, а при подаче в письменной — приложить дополнительные документы. 

Перечень дополнительных документов различается для ИП и юрлиц. Подробный порядок возврата прописан здесь

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