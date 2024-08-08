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ВЭД
ВЭД

Государственное правовое регулирование ВЭД

В этой статье приводим нормативную базу внешнеэкономической деятельности в России, освещаем роль органов власти в ВЭД. А ещё — рассказываем о таможенном и валютном регулировании, лицензировании и сертификации, государственной поддержке участников ВЭД и правовых аспектах разрешения споров.

08.08.2024
6924
6924

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Авторы

Правила регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) помогают выполнять международные договоренности. Делают торговлю и инвестиции более удобными.

Государственное правовое регулирование ВЭД

Нормативно-правовая база регулирования ВЭД в России

Основные законы и подзаконные акты

Правовое регулирование ВЭД в России осуществляется на основе ряда законов и подзаконных актов. К основным относятся:

Также есть множество подзаконных актов, которые уточняют и дополняют нормы законов, регулируют конкретные аспекты ВЭД. 

Международные договоры и соглашения

Россия участвует в различных международных договорах и соглашениях, регулирующих ВЭД. Это включает соглашения в рамках ВТО, двусторонние и многосторонние торговые соглашения, а также договоры о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

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Органы государственной власти и ВЭД

Правительство РФ

Разрабатывает законы и правила, направленные на защиту и стабильности российского рубля и экономики в целом. Анализирует экономическую ситуацию и прогнозирует будущее, а также координирует международное экономическое сотрудничество.

Федеральная таможенная служба

Следит за тем, как товары перемещаются через границы России. Она взимает таможенные пошлины и налоги, а также борется с контрабандой и другими нарушениями.

Федеральная налоговая служба

Занимается контролем и надзором за соблюдением налогового законодательства при международных торговых операциях. Проверяет правильность расчёта и уплаты налогов, контролирует импорт и экспорт товаров. Сотрудничает с таможенными органами, а также помогает бизнесу с налоговыми консультациями и разъяснениями по вопросам ВЭД.

Центральный банк России

Издает нормативные акты в отношении валютных операций, а также их учета и контроля. Следит за стабильностью рубля и платёжным балансом страны.

Другие государственные органы и их роли

Кроме этих, в регулировании внешнеэкономической деятельности участвуют и другие органы:

  • Министерство промышленности и торговли РФ — разрабатывает и реализует экспортные программы, а также заключает торговые соглашения с другими странами.
  • Россельхознадзор — регулирует импорт и экспорт сельскохозяйственных товаров, проверяет их на соответствие санитарным и фитосанитарным требованиям и предотвращает ввоз некачественной продукции.
  • Роспотребнадзор — в контексте ВЭД проверяет импортируемую продукцию на соответствие российским стандартам качества и безопасности. А также контролирует ввоз товаров, представляющих потенциальную угрозу для здоровья населения.

Государственный контроль ВЭД

Таможенное регулирование ВЭД

Таможенные процедуры и режимы 

Определяют, как товары пересекают границу. Основные процедуры и режимы включают в себя: выпуск для внутреннего потребления, временный ввоз и вывоз, реимпорт, реэкспорт, транзит и другие.

Выпуск для внутреннего потребления — когда товары из другой страны ввозятся в Россию и остаются здесь для продажи. За такие товары нужно заплатить налоги и пошлины.

Временный ввоз — когда товары ввозятся в страну на определённое время без уплаты налогов и пошлин, с условием, что их потом вывезут обратно в неизменном состоянии.

Временный вывоз — когда товары вывозятся из страны на некоторое время, но потом должны вернуться. Налоги и пошлины при этом не платятся.

Реимпорт — когда товары, которые ранее вывозились из страны, возвращаются без уплаты налогов и пошлин, если они вернулись в том же виде, в каком были вывезены.

Реэкспорт — когда товары, которые были ввезены в страну под таможенным контролем (например, временно ввезённые), снова вывозятся из страны без уплаты налогов и пошлин.

Транзит — когда товары перевозятся через страну, но не остаются в ней. Они проходят через Россию по пути из одного государства в другое, без уплаты налогов и пошлин.

Таможенные платежи и пошлины 

Включают сборы за оформление, таможенные пошлины, акцизы и НДС, которые нужно платить при импорте товаров. Размеры этих платежей регулируются законом.

Таможенный контроль и оформление 

Сюда входит проверка документов и информации, осмотр и взвешивание товаров, проведение экспертиз и другие меры для соблюдения таможенных правил.

Валютное регулирование и контроль

Основные положения валютного регулирования 

Валютное регулирование устанавливает правила проведения валютных операций, контролирует движение капитала и поддерживает стабильность валютного курса.

Валютный контроль 

Валютный контроль обеспечивает соблюдение законов о валютных операциях, предотвращает незаконный вывоз капитала и отмывание денег. Органы валютного контроля включают Центральный банк, ФТС и ФНС.

Лицензирование и сертификация во ВЭД

Лицензирование внешнеэкономической деятельности 

Некоторые виды внешнеэкономической деятельности требуют лицензий. Это касается экспорта и импорта таких товаров, как, например, оружие, редкие виды растений и животных.

Сертификация продукции 

Сертификация подтверждает соответствие товаров установленным стандартам и требованиям безопасности. Существует обязательная и добровольная сертификация.

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Меры государственной поддержки участников ВЭД

Финансовая поддержка 

Финансовая поддержка включает субсидии, гранты и кредиты на льготных условиях, чтобы стимулировать внешнеэкономическую деятельность.

Информационная поддержка 

Информационная поддержка предоставляет актуальную информацию о зарубежных рынках, торговых партнёрах и международных тендерах.

Организационная поддержка 

Организационная поддержка помогает участвовать в международных выставках, форумах и торговых миссиях, способствуя развитию внешнеэкономической деятельности.

Правовые аспекты разрешения споров во ВЭД

Виды споров и способы их разрешения 

Споры во внешнеэкономической деятельности могут возникать из-за нарушений контрактов, таможенных правил и валютного законодательства. Их можно разрешать через переговоры, медиацию, арбитраж или суд.

Органы, рассматривающие споры 

Споры, связанные с внешнеэкономической деятельностью, рассматриваются арбитражными судами, международными арбитражными институтами и специализированными комиссиями и комитетами для разрешения международных торговых споров.

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Государственное правовое регулирование ВЭД — Банк Точка