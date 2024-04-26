Как открыть и пополнить счёт в юанях 

Российские предприниматели, которые ведут бизнес с Китаем, раньше рассчитывались с партнёрами в долларах. Однако, сейчас для надёжности многие переходят на китайские юани.

Валюта становится всё более популярной в России: бизнесмены регулярно обменивают её, отправляют деньги за границу или, наоборот, получают юани от контрагентов. Рассказываем, почему предпринимателям стоит открыть счёт в юанях, зачем нужно переходить на национальную валюту, как открыть валютный счёт и как его можно будет пополнить.

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Зачем нужно переходить на нацвалюты

После введения санкций работать с долларами и евро стало намного сложнее, а банки начали начислять комиссии за их хранение. При этом, некоторые национальные валюты, например, китайские юани и армянские драмы стали более распространёнными. Они вышли на первый план для расчётов с иностранными контрагентами.

Зарубежным партнёрам удобнее работать с предпринимателями, у которых открыты счета в национальной валюте. Это не только удобно, но и обеспечивает спокойную работу: платежи приходят вовремя, а риск возникновения непредвиденных ситуаций снижается. В некоторых случаях наличие счёта в юанях или драмах может стать решающим фактором при выборе контрагента в России или положительно повлиять на условия договора. Так что, если ИП или ООО открывает валютный счёт в юанях в России, у него появляется преимущество перед конкурентами.

Предприниматель может планово конвертировать валюту и всегда иметь её на счёте. За хранение юаней, в отличие от долларов и евро, не взимается комиссия. Поэтому можно сконвертировать валюту по выгодному курсу и хранить её до тех пор, пока она не понадобится.

Такой подход помогает сократить количество конвертаций, а значит — уменьшить комиссию и затраты времени. Бизнес-процессы идут быстрее, предоплата отправляется вовремя, а процессы по закупкам не задерживаются.

Зачем нужен счёт в юанях

Счета в юанях обычно открывают предприниматели, которые работают с Китаем. Главное преимущество счёта в нацвалюте — возможность вести расчёты с контрагентами напрямую. Предприниматель может принимать оплату в юанях и сам отправлять деньги партнёрам, чтобы рассчитаться за товары, покрыть логистические затраты или внести оплату за услуги.

Анна Давыдова, продакт-менеджер Точки: Основная причина перейти на нацвалюту и открыть счёт в юанях — высокие риски при расчётах в долларах и евро. Оплата идёт долго и может вернуться на счёт отправителю, а бизнесу нужна стабильная работа платежей. Использование счёта в национальной валюте позволяет минимизировать эти риски.

Если предприниматель работает с иностранными партнёрами и принимает от них оплату в валюте, он проходит валютный контроль. Проще говоря, государство проверяет, законно ли получены деньги. Поэтому, когда предприниматель из РФ получает оплату в валюте, у него запрашивают документы: контракт или инвойс, то есть, счёт на оплату.

Для долгосрочного сотрудничества больше подходит контракт, а для разовых сделок достаточно инвойса. В некоторых случаях нужно и то, и другое. Также понадобятся акт, накладная или товарные документы.

Как открыть и пополнить счёт в юанях

Открыть счёт в национальной валюте, в том числе, в юанях, несложно. Для этого достаточно обратиться в свой банк для бизнеса.

Если предприниматель собирается сразу же после открытия счёта начать работу с китайскими партнёрами, скорее всего, ему будет нужно внести на счёт деньги. Есть два способа пополнить счёт в юанях.

Обменять деньги и положить их на счёт. Обычно это можно сделать в интернет-банке. Деньги меняют по биржевому или по банковскому курсу в зависимости от времени. Дождаться поступления на счёт средств от контрагента.

Процедура может различаться в зависимости от банка. Но в обоих случаях деньги можно использовать для текущих бизнес-задач. Например, рассчитываться с поставщиками или оплачивать логистические затраты. Если вы понимаете, что сумма, которая лежит на счёте, точно не понадобится в ближайшее время, её можно просто сохранить.

Точка создала 5 важных сервисов, которые помогают предпринимателям выстроить работу с китайскими контрагентами.

Чем мы можем помочь:

Найдём поставщика в Китае. Берём на себя поиск поставщика, поездку на производство и проведение переговоров. Предпринимателю остаётся только одобрить контрагента. Организуем логистику. Мы работаем исключительно с опытными логистами, которые знают, как минимизировать стоимость и срок доставки. Сделаем таможенное оформление. Подготовим документы и заполним таможенную декларацию. Предпринимателю будет нужно только подписать её ЭЦП. Если понадобится внести изменения в документы по требованию таможни, сделаем это бесплатно. Рассчитаем таможенные платежи, импортную пошлину и налог на добавочную стоимость. Подберём код ТН ВЭД. Создадим готовый расчёт для декларантов. Проверим ваши валютные контракты. Убедимся, что они соответствуют последним изменениям в законодательстве и поможем избежать штрафов.