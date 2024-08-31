Как переводить деньги в Азербайджан из России

В 2025 году многие банки за границей опасаются вторичных санкций и штрафов при работе с Россией. Поэтому они тщательнее проверяют платежи, из-за чего возникает ряд проблем с переводами: деньги идут дольше, зависают на неопределённый срок или возвращаются обратно.

Российские предприниматели, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, могут безопасно оплачивать товары от заграничных поставщиков через расчётный счёт в уполномоченном банке.

Если искать способы обхода трудностей с переводами из-за санкций и отправлять деньги нерезиденту или сотрудникам через личную карту, можно столкнуться с проблемами:

Штрафы и санкционные ограничения. Использование личного счёта для бизнес-переводов может нарушить правила валютного законодательства: все валютные операции между резидентами и нерезидентами должны осуществляться через уполномоченные банки и кредитные организации.

Пример: Небольшая российская IT-компания решила ускорить оплату услуг иностранного фрилансера из Азербайджана и перевела ему гонорар за выполненный проект через личную карту директора. Но позже этот перевод был обнаружен валютным контролем, и на компанию был наложен штраф за нарушение валютного законодательства. Причина в том, что все международные валютные операции должны проходить через уполномоченные банки, а использование личных счетов для таких операций запрещено.

Налоговые проверки. Налоговая может расценить переводы на личные счета физических лиц как уклонение от налогов или незаконное обналичивание денег. А также засчитать все поступления на личный счёт налогооблагаемыми, а не только те, что проводились «по бизнесу». В таком случае они вправе доначислить налог, выписать штраф за недоимку и пени за несвоевременную уплату налога.

Пример: ИП, занимающийся экспортом текстильной продукции, решил обойти валютные ограничения и перевёл деньги своему азербайджанскому партнёру на личный счёт через мобильный банк. В результате, налоговая инспекция обратила внимание на этот перевод и провела проверку. Налоговики сочли, что предприниматель использует личные счета для уклонения от уплаты налогов. Все поступления на счёт были признаны налогооблагаемыми, и ИП пришлось выплатить доначисленные налоги, штрафы за недоимку и пени за просрочку.

Блокировки. Банк может заблокировать личную карту из-за подозрений в незаконной деятельности, например, отмывании денег или финансировании «чёрных» схем.

Пример: Владелец небольшой строительной компании перевёл деньги своему азербайджанскому партнёру через личную карту, чтобы быстрее оплатить поставку стройматериалов. Однако через несколько дней его карта была заблокирована банком. Финансовое учреждение заподозрило незаконную деятельность, посчитав, что деньги могут быть связаны с отмыванием средств. В результате предприниматель не только потерял доступ к своим деньгам на несколько недель, но и столкнулся с задержками в работе компании, так как деньги на важные платежи были заморожены.

Чтобы избежать правовых и финансовых рисков, переводите деньги контрагентам за границу через официальные банковские счета.

Пример: Российская компания регулярно закупает оборудование у азербайджанского производителя. В 2024 году компания попыталась перевести средства через личный счёт своего сотрудника, что привело к блокировке карты и штрафу от налоговых органов. После этого компания перешла на переводы через расчётный счёт, что позволило избежать проблем в будущем.

Банковский перевод

В Точке вы можете отправить в Азербайджан из России рубли. Для этого с главной страницы интернет-банка зайдите в «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут понять, какую информацию нужно указать.

Если сумма перевода в Азербайджан из России равна или более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых проводите оплату: например, договор или инвойс.

В Точке можно отправлять рубли не только в Азербайджан, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа. Подробнее

Ограничений и лимитов на платежи в Азербайджан из России в Точке нет.

Комиссия начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа: на «Начале» — 0,15%, на «Развитии» — 0,12%, а на «Корпоративном» — 0,1%. Минимальная сумма комиссии — 300 рублей, а максимальная на тарифах «Развитие» и «Начало» — 9 500 рублей.