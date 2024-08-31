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Как переводить деньги в Азербайджан из России

Как ВЭД-предпринимателю безопасно перевести деньги за границу в 2025 году? И какие есть способы, чтобы перевод дошёл до контрагента в Азербайджане? Разбираемся в статье.

31.08.2024
1210
1210

Платежи в Азербайджан

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Платежи в Азербайджан

Все нужное для ВЭД: бесплатный валютный счёт, подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы.
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Автор

В 2025 году многие банки за границей опасаются вторичных санкций и штрафов при работе с Россией. Поэтому они тщательнее проверяют платежи, из-за чего возникает ряд проблем с переводами: деньги идут дольше, зависают на неопределённый срок или возвращаются обратно.

Как переводить деньги в<span class='nbsp'> </span>Азербайджан из<span class='nbsp'> </span>РоссииРоссийские предприниматели, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, могут безопасно оплачивать товары от заграничных поставщиков через расчётный счёт в уполномоченном банке. 

Если искать способы обхода трудностей с переводами из-за санкций и отправлять деньги нерезиденту или сотрудникам через личную карту, можно столкнуться с проблемами: 

  • Штрафы и санкционные ограничения. Использование личного счёта для бизнес-переводов может нарушить правила валютного законодательства: все валютные операции между резидентами и нерезидентами должны осуществляться через уполномоченные банки и кредитные организации. 

Пример: 

Небольшая российская IT-компания решила ускорить оплату услуг иностранного фрилансера из Азербайджана и перевела ему гонорар за выполненный проект через личную карту директора. 

Но позже этот перевод был обнаружен валютным контролем, и на компанию был наложен штраф за нарушение валютного законодательства. 

Причина в том, что все международные валютные операции должны проходить через уполномоченные банки, а использование личных счетов для таких операций запрещено.

  • Налоговые проверки. Налоговая может расценить переводы на личные счета физических лиц как уклонение от налогов или незаконное обналичивание денег. А также засчитать все поступления на личный счёт налогооблагаемыми, а не только те, что проводились «по бизнесу». В таком случае они вправе доначислить налог, выписать штраф за недоимку и пени за несвоевременную уплату налога.

Пример: 

ИП, занимающийся экспортом текстильной продукции, решил обойти валютные ограничения и перевёл деньги своему азербайджанскому партнёру на личный счёт через мобильный банк. 

В результате, налоговая инспекция обратила внимание на этот перевод и провела проверку. Налоговики сочли, что предприниматель использует личные счета для уклонения от уплаты налогов. 

Все поступления на счёт были признаны налогооблагаемыми, и ИП пришлось выплатить доначисленные налоги, штрафы за недоимку и пени за просрочку.

  • Блокировки. Банк может заблокировать личную карту из-за подозрений в незаконной деятельности, например, отмывании денег или финансировании «чёрных» схем.

Пример: 

Владелец небольшой строительной компании перевёл деньги своему азербайджанскому партнёру через личную карту, чтобы быстрее оплатить поставку стройматериалов. 

Однако через несколько дней его карта была заблокирована банком. Финансовое учреждение заподозрило незаконную деятельность, посчитав, что деньги могут быть связаны с отмыванием средств. 

В результате предприниматель не только потерял доступ к своим деньгам на несколько недель, но и столкнулся с задержками в работе компании, так как деньги на важные платежи были заморожены.

Чтобы избежать правовых и финансовых рисков, переводите деньги контрагентам за границу через официальные банковские счета.

Пример:

Российская компания регулярно закупает оборудование у азербайджанского производителя. В 2024 году компания попыталась перевести средства через личный счёт своего сотрудника, что привело к блокировке карты и штрафу от налоговых органов. После этого компания перешла на переводы через расчётный счёт, что позволило избежать проблем в будущем.

Банковский перевод

В Точке вы можете отправить в Азербайджан из России рубли. Для этого с главной страницы интернет-банка зайдите в «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут понять, какую информацию нужно указать. 

Перевод денег из<span class='nbsp'> </span>Азербайджана в<span class='nbsp'> </span>Россию

Если сумма перевода в Азербайджан из России равна или более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых проводите оплату: например, договор или инвойс. 

Перевод в<span class='nbsp'> </span>Азербайджан из<span class='nbsp'> </span>России свыше 1 000 000 рублей

В Точке можно отправлять рубли не только в Азербайджан, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа.

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Ограничений и лимитов на платежи в Азербайджан из России в Точке нет. 

Комиссия начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа: на «Начале» — 0,15%, на «Развитии» — 0,12%, а на «Корпоративном» — 0,1%. Минимальная сумма комиссии — 300 рублей, а максимальная на тарифах «Развитие» и «Начало» — 9 500 рублей.

В Точке эксперты валютного контроля следят за сроками по контрактам и напоминают, когда нужно сдать документы, или предупреждают о возможных нарушениях, чтобы защитить вас от штрафов.

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Вопросы по теме

Какие документы нужны для перевода денег?

Прикреплять документы, чтобы перевести деньги из России в Азербайджан, не нужно, если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽. Достаточно указать кода вида операции. 

Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, нужно прикрепить к платежу в интернет-банке документы, на основании которых отправляете деньги. Подтверждающими документами могут быть договор, счёт, спецификация и другие.

Ведите ВЭД, а Точка поможет на каждом этапе.

  • Подскажем, как составить документы. 
  • Поможем избежать нарушений по валютным контрактам. 
  • Сделаем таможенную декларацию под ключ. 
  • Ответим на вопросы по платежам и изменениям в валютном законодательстве. 
  • Переведём платежи в рублях и валюте.

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Что делать, если деньги не дошли до получателя?

Деньги могут не дойти до получателя, если они «застряли» по пути в банке-посреднике или банк получателя по не зачисляет их на счёт. Это может быть, например, из-за ошибки в реквизитах. 

Если от банка получателя придёт запрос по данным, мы отправим вам уточнение по платежу. А если отправка платёжа затянется надолго, мы отправим запрос, чтобы выяснить ситуацию. Это бесплатно для рублёвых платежей в пользу нерезидента.

Чтобы деньги точно дошли до получателя, рекомендуем: 

  • уточнить у контрагента, что его банк сможет принять рубли из России от конкретного банка.
  • проверить, все ли данные в платеже указаны без ошибок.

Можно ли отменить перевод и вернуть деньги?

Перевод в Азербайджан можно отменить в интернет-банке: на главной странице перейдите в историю платежей, найдите нужный перевод и нажмите на него. Дальше могут быть 2 варианта действий:

  1. Если у платежа указан статус «В процессе», нажмите кнопку «Отменить».
  2. Если платёж уже обработали специалисты, напишите в чат. Пока платёж не ушёл из банка, специалисты смогут отменить его самостоятельно. Если платёж ушёл, нужно будет написать заявление на отзыв платежа.


Сколько времени занимает перевод денег?

Перевод в Азербайджан идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но не занимает больше 10 рабочих дней.

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Как переводить деньги в Азербайджан из России — Банк Точка