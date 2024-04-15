Предприниматели, которые работают с зарубежными партнёрами, регулярно отправляют валютные платежи. Расскажем, как провести валютный платёж и какой контроль банки ведут за валютными операциями. Также разберёмся, как быть, если платёж не превышает 600 000 рублей в эквиваленте, и что делать, если он больше этой суммы.

Что такое валютный платёж

Валютный платёж — платёж, который отправляют за границу в любой валюте. Обычно предприниматели открывают валютные счета, чтобы рассчитываться с зарубежными контрагентами было выгоднее и удобнее.

Раньше ИП и ООО рассчитывались с иностранными контрагентами в долларах и евро, но после введения санкций многие стали переходить на национальные валюты — юани, армянские драмы.

Анна Давыдова, продакт-менеджер Точки: Оплата в долларах и евро теперь проходит дольше, а в некоторых случаях деньги возвращаются на счёт отправителя. Из-за этого бизнес-процессы замедляются, а предприниматели теряют время и деньги. Поэтому после введения санкций с армянскими поставщиками стали чаще рассчитываться драмами, а с китайскими — юанями. Это не только удобно, но и выгодно. Дело в том, что за хранение долларов и евро банки сейчас начисляют комиссию. А за хранение национальной валюты комиссии нет, поэтому многие предприниматели этим пользуются и хранят деньги в юанях и драмах.

Для того, чтобы отправить платёж с валютного счёта, надо заполнить платёжное поручение. В него вносят ключевую информацию: какую сумму нужно списать, кто заплатит комиссию, какой код вида валютной операции и кто является получателем. Также важно указать данные плательщика, его счёт в банке, номер паспорта сделки, сумму и валюту платежа.

Как пройти валютный контроль

Все валютные операции проходят валютный контроль. Процедуры при импорте и экспорте отличаются, но есть и общие процессы.

При импорте:

Если вы импортируете товары и отправляете платежи за границу, надо сообщить банку о том, что вы провели валютный платёж. Для этого нужно заполнить специальную форму. У разных банков она может незначительно отличаться, но суть остаётся неизменной. Форма обычно называется «Сведения о валютных операциях» или «Информация о валютных операциях».

В форме нужно указать необходимый документ, заполнить его номер и дату, выбрать счёт в банке, сумму платежа и валюту. Также важно указать код вида операции, номер основания, основание для валютной операции, состав информации и данные контракта или кредитного договора (в зависимости от ситуации).

После того как предприниматель заполнит и подпишет форму, информация о валютной операции отправится на проверку. Если всё окажется в порядке, платёж отправят получателю в другую страну.

При экспорте:

Если вы экспортируете товары и принимаете платежи, будьте готовы, что при зачислении денег на транзитный счёт валютные контролёры запросят документы, подтверждающие, что сделка соответствует законодательству.

Обычно это:

инвойс и контракт;

контракт; закрывающие документы: акт, товарная накладная или транспортные документы.

В некоторых случаях контракт ставят на учёт. Это зависит не от импорта или экспорта, а от суммы обязательств по контракту. Например, если сумма обязательств по импортному контракту — 3 миллиона рублей и больше, а по экспортному — 10 миллионов рублей и больше, то контракт надо ставить на учёт.

В этом случае предпринимателю нужно будет предоставить ещё и справку о подтверждающих документах. ИП или директор ООО может заполнить её самостоятельно. Для этого её нужно скачать и внести в неё данные документов, а также указать сроки и суммы сделок, коды валют, номер паспорта сделки и признак поставки. Кроме того, нужно внести информацию о банке и резиденте.

Специалисты проверят данные, чтобы проверить законность сделки. После того, как они убедятся, что всё в порядке, деньги зачислят с транзитного счёта на валютный счёт предпринимателя, и он сможет распоряжаться ими по своему усмотрению.

Анна Давыдова, продакт-менеджер Точки: Уделите внимание тому, чтобы все документы соответствовали валютному законодательству. Конечно, Центробанк регулярно выпускает обновления и иногда за ними сложно уследить, но за нарушения валютного законодательства грозит штраф — до 100% от суммы сделки. Нарушения могут быть, например, такими: договор заключают от имени физлица, а не компании; в реквизитах — ошибки, а сроки оплаты и исполнения обязательств не соответствуют. Если вы не уверены в том, что сможете правильно оформить документы, делегируйте это профессионалам. Например, клиенты Точки могут бесплатно проверить договор у наших валютных контролёров — они помогут убедиться, что всё в порядке. А если найдут ошибки, расскажут о них и помогут внести изменения.

Сумма контракта меньше 600 000 рублей

Сумму контракта в рублёвом эквиваленте рассчитывают по официальному курсу в день заключения контракта. Если сумма меньше 600 000 рублей, то подавать в банк документы не надо. Достаточно сообщить код вида операции и предоставить данные о том, что стоимость контакта не превышает 600 000 рублей. Подавать эту информацию нужно по форме банка. Это важно делать одновременно с распоряжением о списании валюты с транзитного счёта, заявлением на перевод валюты или с платёжным поручением.

При зачислении рублей на расчётный счёт предоставлять информацию и документы не нужно. Также можно не предоставлять данные по расчётам ВЭД-контрактов, которые не надо ставить на учёт. А именно:

списание со счёта с помощью банковской карточки;

счёта с помощью банковской карточки; расчёты по счёту в банке-нерезиденте РФ;

счёту в банке-нерезиденте РФ; расчёты по аккредитиву.

Не нужно бояться ставить контракт на учёт или дробить поставки на более мелкие — это несложные действия.

Сумма контракта больше 600 000 рублей

Если сумма контракта превышает 600 000 в рублёвом эквиваленте, в банк надо отправить код вида операции и документы по сделке. Банк их изучит и, если сочтёт код операции, выбранный предпринимателем, неподходящим, сам его изменит.

Если валюту зачислили на транзитный счёт, надо предоставить документы о зачислении. А если деньги перечислили с валютного счёта или списали со счёта в пользу нерезидента, потребуется предоставить документы о списании денег.

Сроки валютного контроля

После того, как валюту зачислили на транзитный счёт, ИП и ООО должны пройти валютный контроль. На это выделяют 15 дней, то есть, предприниматель должен подать документы в течение этого срока. Сам валютный контроль в банке обычно проводят за 1 рабочий день, но срок может быть и меньше. Например, в Точке пройти валютный контроль можно всего за 2 часа.

Затягивать с отправлением документов не стоит — лучше подать их в первые дни после зачисления валюты на счёт. Дело в том, что иногда банк может запросить дополнительные документы или попросить исправить недочёты. Желательно, чтобы на это было заложено время.

Если в документах найдут нарушения законодательства, платёж могут отклонить. Например, резидент РФ не может платить в валюте другому резиденту РФ за границей. Если такое заметят, провести платёж не удастся .

При несоблюдении сроков валютного контроля, предприниматель может получить штраф.