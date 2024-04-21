Как снять валютный контракт с учёта

Если предприниматель работает с контрагентами из других стран, он ведёт внешнеэкономическую деятельность. А значит — заключает валютные контракты, ставит их на учёт и снимает с учёта.
В этой статье коротко расскажем, что такое валютный контракт, в каких ситуациях его надо ставить на учёт, а в каких — снимать. Также разберёмся, что именно надо сделать для того, чтобы снять валютный контракт с учёта.
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Что такое валютный контракт?
Валютный контракт — договор, в котором предприниматели из разных стран фиксируют свои договорённости. Он напоминает обычный контракт: в нём прописывают характеристики, количество и стоимость товара, а также условия доставки и оплаты, ответственность сторон и другие важные нюансы.
Но в отличие от стандартного договора, он обычно составляется на английском языке, либо на двух языках с синхронным текстом. А ещё регулируется нормами международного права и законодательством стран всех сторон.
Точка подробно рассказывала о том, что такое валютный контракт и что должно быть в нём прописано. Если коротко, в документе должны быть указаны ключевые особенности и существенные условия контракта — без них договор юридически считается незаключённым.
Например, если ИП из России закупает товар в Турции, существенные условия — наименование товара, его цена и количество, условия и сроки поставки и оплаты, реквизиты сторон.
Когда надо ставить валютный контракт на учёт?
Валютный контроль в банке проходят все операции с нерезидентами и в иностранной валюте, но ставить на учёт надо не все контракты.
На учет ставятся только контракты между резидентами и нерезидентами. Например:
- договоры по покупке или продаже товаров при условии, что товар будет ввозиться в РФ или вывозиться из РФ;
- договоры на оказание услуг;
- договоры займа и некоторые другие.
При этом, контракты на небольшие суммы регистрировать не придётся.
На учёт надо ставить:
- импортные и кредитные контракты с суммой обязательств больше 3 000 000 в рублёвом эквиваленте;
- экспортные контракты с суммой обязательств больше 10 000 000 в рублёвом эквиваленте.
Сумма обязательств по договору определена изначально? Если она равна пороговому значению для постановки контракта на учёт или превышает его, то контракт следует поставить на учет в конкретные сроки. Есть две ситуации, от которых надо отталкиваться.
- Первое действие по договору — оплата. Контракт ставят на учёт при импорте — до первого платежа, а при экспорте — в течение 15 рабочих дней после поступления денег на счет.
- Первое действие по договору — отгрузка и получение товара. Контракт ставят на учёт до подачи декларации на товары и полного пакета документов на таможню. Если же оформление декларации не требуется, то в течение 15 рабочих дней после месяца, в котором были оформлены товарно-транспортные документы.
Если сумма обязательств не определена, то ставить контракт на учет надо при достижении порога в 3 миллиона по импорту и 10 миллионов по экспорту. Для определения сроков постановки на учет в этом случае необходимо учитывать, какое обязательство первым превысит порог: обязательства по оплате или обязательства по поставке товара/оказания услуги.
В Точке эксперты валютного контроля проверяют ваш договор, чтобы убедиться: он соответствует валютному законодательству РФ. Если понадобится, специалисты помогут составить правильный текст и сообщат об ошибках, если заметят их в контракте.
Наши эксперты могут помочь и с другими задачами по ВЭД: заполнить валютные справки и инвойсы или провести консультацию по важным вопросам. А ещё валютные помощники Точки сами следят за сроками по контракту и помогают обойтись без штрафов.
Если вы хотите передать часть задач по ВЭД нашим сотрудникам, просто оставьте заявку.
Как поставить валютный контракт на учёт?
Чтобы поставить валютный контракт на учёт в Точке, достаточно предоставить договор, все дополнения и приложения к нему. В редких случаях надо заполнить заявление. Например, если договор не содержит срок действия.
После проверки сотрудники банка ставят контракт на учёт и сообщают предпринимателю уникальный номер контракта. Иногда в постановке на учёт могут отказать: если предприниматель приложил не все документы или пытается зарегистрировать контракт, который не надо регистрировать.
В разных банках требования и порядок постановки на учёт может немного отличаться, поэтому стоит уточнить все нюансы в вашем банке.
Важно: если партнёры заключили дополнительное соглашение к договору, стоящему на учёте, например, изменили сумму контракта, срок действия договора, сроки оплаты или поставки, об этом надо сообщить в банк. Для этого есть 15 рабочих дней с даты подписания такого документа.
Чтобы сообщить об изменениях, надо заполнить заявление и приложить документ, на основании которого предприниматель изменил условия контракта.
Когда надо снять контракт с учёта?
Предприниматель снимает контракт с учёта в нескольких случаях:
- При переводе контракта на обслуживание в другой банк и при закрытии всех счетов в банке. При этом надо оперативно поставить его на учёт в новом банке. Если будете переводить деньги нерезиденту — до первого платежа; если на расчётный счёт поступят деньги от контрагента из другой страны — в течение 15 рабочих дней после поступления; в остальных случаях — в течение 30 рабочих дней после снятия с учёта в прежнем банке.
- При исполнении всех обязательств по контракту, в том числе, при прекращении обязательств, новации, прощении долга и т.п.
- При прекращении оснований для постановки на учет. Например, если сумма договора изменилась или его поставили на учёт по ошибке.
- При уступке права требования по контракту резиденту или нерезиденту, либо переводе долга на другое лицо — резиденту или нерезиденту.
Для снятия контракта с учёта необходимо заполнить заявление на снятие с учёта валютного контракта с указанием номера УК и основания для снятия с указанием соответствующего пункта из инструкции ЦБ 181-И. Также необходимо указать сведения о резиденте, на которого переводится долг по контракту.
В некоторых ситуациях могут понадобиться дополнительные документы, например, при уступке прав нужны СПД и договор уступки. Банк снимает контракт с учёта в течение двух рабочих дней после получения заявления и полного пакета документов.
Есть случаи, когда банк может самостоятельно в одностороннем порядке снять контракт с учета без заявления от клиента.
- Если после даты завершения исполнения обязательств по контракту прошло 90 дней, а клиент ещё не снял контракт с учета
- Если клиент закрыл все счета в банке, но УК оставил.
- Если есть информация, что клиент ликвидировал ИП или ООО.