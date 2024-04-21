Как снять валютный контракт с учёта

Если предприниматель работает с контрагентами из других стран, он ведёт внешнеэкономическую деятельность. А значит — заключает валютные контракты, ставит их на учёт и снимает с учёта.

В этой статье коротко расскажем, что такое валютный контракт, в каких ситуациях его надо ставить на учёт, а в каких — снимать. Также разберёмся, что именно надо сделать для того, чтобы снять валютный контракт с учёта.

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Что такое валютный контракт?

Валютный контракт — договор, в котором предприниматели из разных стран фиксируют свои договорённости. Он напоминает обычный контракт: в нём прописывают характеристики, количество и стоимость товара, а также условия доставки и оплаты, ответственность сторон и другие важные нюансы.

Но в отличие от стандартного договора, он обычно составляется на английском языке, либо на двух языках с синхронным текстом. А ещё регулируется нормами международного права и законодательством стран всех сторон.

Точка подробно рассказывала о том, что такое валютный контракт и что должно быть в нём прописано. Если коротко, в документе должны быть указаны ключевые особенности и существенные условия контракта — без них договор юридически считается незаключённым.

Например, если ИП из России закупает товар в Турции, существенные условия — наименование товара, его цена и количество, условия и сроки поставки и оплаты, реквизиты сторон.

Когда надо ставить валютный контракт на учёт?

Валютный контроль в банке проходят все операции с нерезидентами и в иностранной валюте, но ставить на учёт надо не все контракты.

На учет ставятся только контракты между резидентами и нерезидентами. Например:

договоры по покупке или продаже товаров при условии, что товар будет ввозиться в РФ или вывозиться из РФ;

покупке или продаже товаров при условии, что товар будет ввозиться в РФ или вывозиться из РФ; договоры на оказание услуг;

оказание услуг; договоры займа и некоторые другие.

При этом, контракты на небольшие суммы регистрировать не придётся.

На учёт надо ставить:

импортные и кредитные контракты с суммой обязательств больше 3 000 000 в рублёвом эквиваленте;

кредитные контракты с суммой обязательств больше 3 000 000 в рублёвом эквиваленте; экспортные контракты с суммой обязательств больше 10 000 000 в рублёвом эквиваленте.

Сумма обязательств по договору определена изначально? Если она равна пороговому значению для постановки контракта на учёт или превышает его, то контракт следует поставить на учет в конкретные сроки. Есть две ситуации, от которых надо отталкиваться.

Первое действие по договору — оплата. Контракт ставят на учёт при импорте — до первого платежа, а при экспорте — в течение 15 рабочих дней после поступления денег на счет. Первое действие по договору — отгрузка и получение товара. Контракт ставят на учёт до подачи декларации на товары и полного пакета документов на таможню. Если же оформление декларации не требуется, то в течение 15 рабочих дней после месяца, в котором были оформлены товарно-транспортные документы.

Если сумма обязательств не определена, то ставить контракт на учет надо при достижении порога в 3 миллиона по импорту и 10 миллионов по экспорту. Для определения сроков постановки на учет в этом случае необходимо учитывать, какое обязательство первым превысит порог: обязательства по оплате или обязательства по поставке товара/оказания услуги.

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Как поставить валютный контракт на учёт?

Чтобы поставить валютный контракт на учёт в Точке, достаточно предоставить договор, все дополнения и приложения к нему. В редких случаях надо заполнить заявление. Например, если договор не содержит срок действия.

После проверки сотрудники банка ставят контракт на учёт и сообщают предпринимателю уникальный номер контракта. Иногда в постановке на учёт могут отказать: если предприниматель приложил не все документы или пытается зарегистрировать контракт, который не надо регистрировать.

В разных банках требования и порядок постановки на учёт может немного отличаться, поэтому стоит уточнить все нюансы в вашем банке.

Важно: если партнёры заключили дополнительное соглашение к договору, стоящему на учёте, например, изменили сумму контракта, срок действия договора, сроки оплаты или поставки, об этом надо сообщить в банк. Для этого есть 15 рабочих дней с даты подписания такого документа.

Чтобы сообщить об изменениях, надо заполнить заявление и приложить документ, на основании которого предприниматель изменил условия контракта.

Когда надо снять контракт с учёта?

Предприниматель снимает контракт с учёта в нескольких случаях:

При переводе контракта на обслуживание в другой банк и при закрытии всех счетов в банке. При этом надо оперативно поставить его на учёт в новом банке. Если будете переводить деньги нерезиденту — до первого платежа; если на расчётный счёт поступят деньги от контрагента из другой страны — в течение 15 рабочих дней после поступления; в остальных случаях — в течение 30 рабочих дней после снятия с учёта в прежнем банке. При исполнении всех обязательств по контракту, в том числе, при прекращении обязательств, новации, прощении долга и т.п. При прекращении оснований для постановки на учет. Например, если сумма договора изменилась или его поставили на учёт по ошибке. При уступке права требования по контракту резиденту или нерезиденту, либо переводе долга на другое лицо — резиденту или нерезиденту.

Для снятия контракта с учёта необходимо заполнить заявление на снятие с учёта валютного контракта с указанием номера УК и основания для снятия с указанием соответствующего пункта из инструкции ЦБ 181-И. Также необходимо указать сведения о резиденте, на которого переводится долг по контракту.

В некоторых ситуациях могут понадобиться дополнительные документы, например, при уступке прав нужны СПД и договор уступки. Банк снимает контракт с учёта в течение двух рабочих дней после получения заявления и полного пакета документов.

Есть случаи, когда банк может самостоятельно в одностороннем порядке снять контракт с учета без заявления от клиента.