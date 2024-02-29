Как выйти на зарубежный рынок?

Предприниматель из России хочет масштабировать бизнес и начать работать с другими странами? Значит, он начинает вести ВЭД — внешнеэкономическую деятельность. Это даёт большие преимущества, но в такой работе много тонкостей: от требований таможенного законодательства до особенностей экспорта в конкретную страну.

В этой статье дадим пошаговую инструкцию для выхода на зарубежные рынки, чтобы вы могли понять, какие шаги важно сделать. Также расскажем про особенности ведения ВЭД и поможем понять, как можно облегчить себе работу с другими странами.

Выход на зарубежный рынок: плюсы и минусы

ИП и ООО из России обычно выходят с товаром на зарубежные рынки в трёх случаях.

Начинают работу, видят высокую конкуренцию на российском рынке и сразу видят большие перспективы в экспорте. Например, из потребительских товаров за границей сейчас особенно востребованы консервация, снеки, печенье, конфеты. Развивают успешную компанию в России и хотят выйти на зарубежный рынок, чтобы расширить географию бизнеса. Изначально создают продукт под экспорт: российский производитель делает товар на территории России, но для зарубежного рынка.

Сотрудничество с другими странами — большой шаг, который может принести предпринимателю хорошую прибыль. Но важно понимать все плюсы и минусы, которые принесёт деятельность на рынке других стран.

Преимущества:

открытие новых направлений;

расширение производства и рынка сбыта;

рынка сбыта; заработок в валюте;

валюте; увеличение прибыли;

усиление имиджа компании и в России, и на зарубежном рынке.

Недостатки:

сложности, связанные с санкциями;

санкциями; колебания курса;

необходимость следить за изменениями законодательства;

изменениями законодательства; большое количество документов для ВЭД;

ВЭД; риски с новыми поставщиками;

новыми поставщиками; сложности организации международной логистики.

Что надо сделать перед выходом на зарубежный рынок?

Если предприниматель работает в России и хочет начать импортировать товары, важно серьёзно подготовиться к работе с другими странами. Анна Давыдова, эксперт по ВЭД в Точке, дала пошаговую инструкцию по выходу на рынки других стран.

Выберете страну, с которой собираетесь сотрудничать. В 2025 году предприниматели работают с Китаем, Турцией, Казахстаном, Арменией, Сербией, ОАЭ и другими странами. У каждой страны есть свои особенности, правила и традиции. Например, в Индии бизнес часто ведут целые семейные подряды, а в Турции большую роль играет личное знакомство и прямое общение с партнёром. Изучите рынок, на который хотите выходить. Оцените спрос на продажи, узнайте количество конкурентов и их уровень, проверьте есть ли электронные площадки в выбранной стране. Это можно сделать и онлайн, и через посредников, и лично приехав в страну, чтобы увидеть всё своими глазами. Выберете канал дистрибуции. Это может быть зарубежный маркетплейс или компания, которая готова реализовать товар на этом рынке. Изучите требования к импорту в эту страну. Нужно ли получать разрешения, сертификаты маркировки? Какие есть ограничения по качеству товара? Какие требования установлены к упаковке? Понимание этого поможет подойти максимально подготовленным к началу поставок и снизить риски торговли на зарубежном рынке. Откройте валютный счёт. Он понадобится для расчётов с контрагентами. Также подготовьте документы, необходимые для ведения внешнеэкономической деятельности. Просчитайте логистику до заграничного склада и подготовьте партию к отправке. Если работа идёт по 100% предоплате, заключите договор и получите оплату за партию товара. Если по частичной — получите предоплату по условиям поставки. Перед прохождением границы подготовьте таможенную декларацию. На большинство товаров экспортные пошлины нулевые, но оформлять декларацию всё равно надо. Получите от покупателя документы, подтверждающие получение товара. Также необходимо получить окончательную оплату за всю партию.

В подготовке к ведению ВЭД много нюансов: они зависят от сферы бизнеса, страны-партнёра, объёма поставок и других факторов. Но есть и то, что объединяет всех предпринимателей, которые работают с заграницей: приём платежей от контрагентов и прохождение валютного контроля. Поэтому остановимся подробнее на этих моментах.

Куда поступают деньги от контрагентов из-за границы?

Для приёма платежей от зарубежных партнёров обычный расчётный счёт ИП или ООО не подойдёт. Расчётный счёт используют только для расчётов внутри России. Если деньги поступают от контрагента из другой страны, нужен валютный счёт.

Валютный счёт — банковский счёт в валюте. Часто его используют при ведении бизнеса на зарубежном рынке, чтобы отправлять и принимать платежи. Также он может пригодиться для расчётов с резидентами и переводов между своими счетами.

Вот в каких ситуациях нужен валютный счёт:

организация закупок у поставщиков из других стран;

поставщиков из других стран; оплата логистических расходов за границей;

границей; оплата рекламы и продвижения своего товара на рынке в других странах;

продвижения своего товара на рынке в других странах; приобретение доли в иностранной компании.

Пример: Предприниматель из России производит варенье и джемы из северных ягод. Предприниматель из Турции заинтересовался его продукцией и захотел продавать её в своих магазинах. Он провёл переговоры с российским предпринимателем, узнал цену и согласился на предоплату. Обе стороны устроила предоплата в долларах. Отправить деньги на расчётный счёт в рублях не получится. Поэтому предприниматель из России открыл валютный счёт, чтобы принять платёж в долларах.

Что такое валютный контроль?

Валютный контроль — проверка законности сделок. Его осуществляют банки — агенты валютного контроля.

Вот как проходит валютный контроль.

Шаг 1. После того как предприниматель из-за границы отправил платёж в Россию, деньги зачисляются на валютный счёт не сразу. Сначала они попадают на транзитный счёт — временный счёт, на котором деньги лежат, пока банк проверяет законность их получения.

Чтобы получить деньги, предприниматель отправляет в банк документы, по которым видно, на каком основании деньги «пересекают границу».

Анна Давыдова, эксперт по ВЭД в Точке: Открывать транзитный счёт специально не надо, потому что он открывается автоматически вместе с валютным счётом. Сам предприниматель им не пользуется: транзитный счёт нужен только банку, чтобы идентифицировать платёж и исключить проведение незаконных сделок. Так что на транзитном счёте деньги лежат только во время валютного контроля.

Шаг 2. Сотрудники банка проверяют документы на соответствие валютному законодательству, убеждаются в законности сделки и фиксируют нарушения, если их видят.

Шаг 3. Если всё оказалось в порядке, после проверки деньги попадают уже на валютный счёт предпринимателя. Если сотрудники банка замечают нарушения, информацию о них передают в Центробанк. Оттуда данные отправляют в налоговую инспекцию. А специалисты налоговой решают, что делать дальше: могут пригласить на разговор, а могут оштрафовать.

Если вам пришла валюта, у вас есть 15 рабочих дней, чтобы показать банку документы. При поступлении рублей от иностранного контрагента документы нужно направлять только в случае, если контракт стоит на учёте. На это тоже выделяется 15 рабочих дней.

Валютному контролю подлежат:

все операции между резидентами РФ и нерезидентами;

нерезидентами; операции между резидентами РФ в валюте;

валюте; операции между нерезидентами РФ в рублях;

рублях; поступление валюты через границу.

Важно: валютный контроль проходят все платежи из других стран. Даже если предприниматель получил платеж на 10$, его надо обосновать. Поэтому при работе на зарубежных рынках все предприниматели из РФ проходят валютный контроль.

Какие документы нужны для валютного контроля?

Для валютного контроля важно правильно подготовить документы и вовремя предоставить их для проверки. Если нарушить валютное законодательство, придётся заплатить штрафы.

Вот какие документы могут понадобится для валютного контроля:

справка о подтверждающих документах;

подтверждающих документах; валютный договор;

таможенная декларация;

инвойс;

экспортный договор.

Предприниматель может подготовить все эти документы самостоятельно, если он уверен в том, что знает все особенности оформления и нюансы валютного законодательства. Но это занимает много времени, поэтому часто процесс просто делегируют специалистам.

Например, помочь могут эксперты Точки. Они оформляют документы за предпринимателя, следят за сроками, предупреждают о нарушениях. Причём, клиенты Точки получают большую часть услуг бесплатно: им готовят СПД по контрактам на учёте, проверяют валютные договоры, заполняют инвойсы. Можно заказать и платные услуги, например, оформление экспортного договора и заполнение таможенной декларации.

Если вы хотите начать работу с другими странами, заручитесь поддержкой экспертов Точки. Вы сможете делегировать оформление документов и пройти валютный контроль за 30 минут. Валютный помощник поможет разобраться в изменениях законодательства, ответит на вопросы по платежам, будет следить за сроками по контракту и поможет избежать возможных нарушений. Подробнее



