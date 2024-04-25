Как заполнить таможенную декларацию

Все предприниматели, которые импортируют и экспортируют товары, занимаются таможенным оформлением. Оно необходимо, чтобы провезти груз через границу.

Таможенное оформление состоит из нескольких этапов:

определение кода ТН ВЭД;

подготовка разрешительных документов;

оплата таможенных платежей;

оформление и отправка декларации.

Остановимся подробнее на этапе заполнения таможенной декларации. Разберёмся, что это такое, кто должен её заполнять, в какой форме она заполняется, и что потребуется для правильного оформления.

Точка позаботится о заполнении таможенной декларации. От вас понадобятся первичные документы, а мы подберём коды ТН ВЭД и заполним декларацию. После отправления ДТ проследим за ходом проверки на таможне. Подробнее

Что такое таможенная декларация

Декларация на товары (ДТ) — документ, который ИП и юридические лица заполняют для провоза товара через границу. В него вносят информацию:

о товаре и проведённой сделке;

товаре и проведённой сделке; кто отправляет и получает груз;

получает груз; как и когда его доставят.

Обычно декларации оформляют на конкретные категории грузов. Среди них, например, товары, которые:

подлежат обязательной регистрации;

попадают под акцизные нормы;

акцизные нормы; попадают под режим таможенного состава;

режим таможенного состава; попадают в группу обязательного госконтроля;

группу обязательного госконтроля; стоят 100 евро и больше.

Декларацию оформляют отдельно на каждый ввоз товаров. Обычно её заполняют в электронном виде. Заполнением может заняться и сам представитель компании, и профессиональный декларант.

Когда товар прибывает на склад временного хранения (СВХ), декларацию проверяют сотрудники таможни. Если всё в порядке, товар пересекает границу и отправляется дальше — по маршруту, который запланировал предприниматель.

Эксперты Точки помогут с таможенным оформлением. Расскажите специалисту, какой груз нужно затаможить и растаможить. Эксперт подскажет, какие документы нужно предоставить. После получения документов он подготовит ДТ, подберёт ТН ВЭД и рассчитает сумму таможенных платежей. Подробнее

Как правильно заполнить ДТ

Обычно декларацию заполняют онлайн. Это можно сделать:

через таможенного представителя;

таможенного представителя; через личный кабинет участника ВЭД;

личный кабинет участника ВЭД; на сайте Федеральной Таможенной Службы;

сайте Федеральной Таможенной Службы; с помощью специального ПО.

Для заполнения декларации нужны документы. Перечень может различаться в зависимости от того, чем занимается предприниматель — импортом или экспортом. Также имеет значение категория товаров. Обычно надо подготовить:

Договор поставки. Транспортная накладная CMR. Инвойс или контракт. TIR, или книжка МДП. Накладная ТОРГ-12. Разрешительные документы: сертификаты, лицензии и так далее. Другие документы, связанные с особенностями груза.

Декларацию заполняют на английском языке. При импорте документы, сопровождающие товар, важно перевести на русский.

Документы, на основе которых заполняют декларацию, на таможне предъявлять не нужно. Однако, можно прикрепить их в электронном формате при отправлении декларации.

В таможенной декларации есть графы для разных блоков информации. Например, графы в которых указывают:

данные отправителя и получателя;

получателя; местонахождение и описания товаров;

описания товаров; условия поставки и другие важные данные о товаре и сделке.

При оформлении ДТ нужно заполнять только графы, которые имеют отношение к поставке. Часть полей заполняет таможенный инспектор, так что их надо оставить свободными.

Ошибки при заполнении декларации на товары

При описании товаров и информации из классификаторов порой встречаются ошибки. Вот самые распространённые:

Не прописаны серийные номера или артикулы.

Не указаны документы, подтверждающие сделку

Данные расходятся с инвойсом или товарно-транспортной-накладной.

инвойсом или товарно-транспортной-накладной. Указан код с меньшей таможенной пошлиной, а представители таможни считают, что нужен код с большей.

меньшей таможенной пошлиной, а представители таможни считают, что с большей. Несвоевременная подача таможенной декларации.

Когда товар прибыл на склад временного хранения, предприниматель должен отправить ДТ. Срок хранения товара на СВХ не может превышать четырёх месяцев, поэтому заняться оформлением декларации нужно в течение этого срока. Если товар пролежит на складе дольше, а импортёр так и не заполнит декларацию, его оштрафуют. Сумма штрафа может достигать 300 000 рублей.

Пример ИП неправильно указал условия поставки. Таможня посчитала, что он ушёл от оплаты налогов или занизил сумму пошлины. Теперь ИП может получить штраф — от ½ до двукратной суммы неуплаченных пошлин и налогов.

Как избежать ошибок?

Если отправить декларацию до того, как груз прибыл на территорию ЕАЭС, таможенный инспектор может заранее увидеть ошибку и предупредить о ней.

Пример Если в декларации на товары указан некорректный код ТН ВЭД, и сумма таможенных платежей должна быть выше. В этом случае у предпринимателя будет время доплатить и оформить нужные документы. Если же ошибку обнаружат после того, как товар прибыл на таможню, времени на исправление ошибки не будет, и нарушителю могут выписать штраф.

Когда товар уже прибыл, предприниматель оплачивает его хранение даже во время разбирательства. Суммы могут быть значительными. Например, хранение контейнера в порту — от 4 000 до 8 000 рублей в день. Месяц хранения может обойтись в 120 000 рублей, а разбирательство — длиться и месяц, и два. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше заранее проконсультироваться или полностью делегировать процесс специалистам.