Коды ТН ВЭД, подлежащие маркировке в 2026 году

Специалист по подтверждению соответствия продукции (сертификации) и маркировке «Честный ЗНАК» в Точка Банке

Коротко Для работы с маркировкой бизнесу нужны сканеры, принтеры для Data Matrix, ПО и подключение к «Честному ЗНАКУ», УКЭП и договоры с операторами и ЦРПТ. За продажу немаркированных товаров предусмотрены крупные штрафы, а при стоимости партии свыше 1 млн ₽. — уголовная ответственность.

В 2026 году расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Теперь ей подлежат алкоголь, табак, электронные сигареты, одежда и обувь, молочная продукция, лекарства, детские игрушки, косметика, шины и другие товары. К концу года надо будет маркировать все товары лёгкой промышленности.

Что такое маркировка и зачем она нужна

Маркировка — нанесение на товар или упаковку специального знака идентификации. Продукцию можно маркировать штрихкодом, RFID-меткой, QR-кодом, контрольной лентой, штампом и т.д. Одни виды маркировки нужны для внутрипроизводственных процессов, другие для проверки качества товаров или их продажи.

Маркировка «Честный ЗНАК»

«Честный ЗНАК» — это государственная система маркировки и прослеживаемости товаров в России. Её цель — обеспечить безопасность потребителей и защитить рынок от некачественной и поддельной продукции, поэтому ИП и компании обязаны маркировать продукцию, которую продают. Проверить продукцию можно через мобильное приложение «Честный ЗНАК» или на сайте системы. Если товар оригинальный, покупатель увидит это на экране.

«Честный ЗНАК» работает так: каждому товару присваивается уникальный идентификационный код (КИЗ), который вшивается в QR-код Data Matrix. В нём — информация о производителе, характеристиках товара, его сроках годности и перемещениях от производителя к перевозчику, продавцу и т.д.

Что такое код ТН ВЭД

Код ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) — это классификатор товаров, применяемый в международной торговле. Он помогает определить, какие налоги и правила применяются к товару.

Код состоит из 10 цифр и присваивается каждому товару в зависимости от его типа, состава и других характеристик. Благодаря коду таможенные службы могут быстрее и проще оформлять товары, бороться с нелегальной торговлей.

Код ТН ВЭД важен для тех, кто занимается международной торговлей. Например, для компаний, которые продают товары за границу или покупают их оттуда. Правильный код помогает избежать задержек на таможне и лишних расходов. Он используется для сбора статистики о том, какие товары и в каком количестве проходят через границу.

Чтобы определить код ТН ВЭД, нужно внимательно изучить товар: его описание, материалы, из которых он сделан, и другие особенности. В неоднозначных ситуациях может потребоваться помощь сторонних специалистов или таможенников.

Какие товары нужно маркировать

Категории товаров, обязательные к маркировке в системе «Честный ЗНАК» в 2026 году:

алкоголь;

табачная продукция;

электронные сигареты;

одежда и обувь;

молочная продукция;

корма для животных;

лекарства и медицинские изделия;

некоторые виды продуктов — консервы, торты, шоколад, бакалея;

велосипеды;

стройматериалы;

детские игрушки;

парфюмерия и косметика;

фотоаппараты;

шины;

антисептики;

БАДы;

безалкогольные напитки;

ветеринарные препараты.

Лёгкая промышленность

К концу 2026 года бизнес будет в обязательном порядке маркировать все товары лёгкой промышленности. В течение года в обязательный список маркировки добавится несколько позиций из ТН ВЭД, например спасательные жилеты и производственная одежда. Также в течение этого срока компаниям и ИП нужно будет продать или промаркировать товары, ввезённые до начала срока обязательной маркировки.

Продавать немаркированную обувь в 2026 году нельзя. Производитель должен её маркировать на производстве, импортёр — до ввоза в Россию.

Электронные сигареты

С 1 мая 2026 года электронные сигареты обязательны к маркировке. До этого момента их вместе с остальной радиоэлектроникой маркировали в рамках эксперимента. В итоге правительство признало эксперимент удачным и постановило обязательную маркировку электронных сигарет.

ПРИМЕР Все произведённые или ввезённые с 1 марта 2026 года товары с кодом ТН ВЭД 8543 40 000 0 (Сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства (многоразового использования)) нужно обязательно маркировать. ИП Васильев ввёз их из Китая в феврале 2026 года. Поэтому маркировать их не обязательно и он может продать эту партию до 1 мая. С 1 мая до 1 декабря предприниматель может их только хранить или готовить к маркировке, продажа без неё уже запрещена. После 1 декабря электронные сигареты хранить запрещено — по закону ИП обязан их вывести из оборота.



Молочная продукция

С 2024 года маркируют свою молочную продукцию производители и фермеры, импортёры и магазины, продающие её, а также предприятия общепита. Продавать без маркировки такие товары нельзя.

Группы: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406.

Можно не маркировать:

молочку массой до 30 г;

развесную продукцию;

молочку, продаваемую за пределами ЕАЭС;

молочные товары для специального питания.

Лекарства и медицинские изделия

Лекарства, медицинские изделия, как и молочную продукцию, без маркировки в «Честном ЗНАКЕ» нельзя продавать. Исключения: препараты, изготовленные в аптеках и на заказ по рецептам.

Коды ТН ВЭД лекарств, обязательных к маркировке, указаны в постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №894.

Как маркировать товары по коду ТН ВЭД

Как найти код ТН ВЭД товара

Определить, нужно ли маркировать товар, можно по коду ТН ВЭД. Достаточно вбить десятизначный номер в поле на одном из сервисов и проверить, действует обязательная маркировка на него или нет.

Сначала нужно определить код товара. Для этого нужно знать его назначение и определение, материал. Например, детские кроссовки и женские туфли из кожи относятся к обуви, но по товарной номенклатуре у них разные коды.

Далее нужно найти подходящую группу товаров и перейти к субпозиции, которая более точно определяет искомую продукцию. Например, у женских туфель полный код 6403 59 990 0.

Список кодов ТН ВЭД, подлежащих обязательной маркировке, можно найти на сайте «Честного ЗНАКА» и ГИС МТ, разных коммерческих порталах и в действующих постановлениях правительства.

Если не получается самостоятельно определить код товара, то нужно обратиться в таможенные органы или к специалистам, которые оказывают такие услуги.

Оборудование и программное обеспечение для маркировки

Для маркировки товаров по ТН ВЭД бизнесу понадобятся 2D-сканер или ТСД для считывания QR-кодов, термотрансферный принтер для печати этикеток с Data Matrix, компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением для работы с системой «Честный ЗНАК».

ПО нужно:

для проверки маркировочных кодов при приёме товара;

распознавания товаров внутри коробки без её вскрытия;

создания и печати этикеток;

подсчёта продукции и списания остатков;

сверки кодов «Честного ЗНАКА» поступающих товаров с данными из системы и т.д.

ПРИМЕР Савелий работает на складе продавца WB, и ему по модели FBS нужно отправить десять дезодорантов на склад Wildberries, откуда они сразу уедут в пункты выдачи. Сначала товары приходят от поставщика, Савелий сканирует ТСД QR‑коды на всех коробках, убеждается, что внутри дезодоранты нужного объёма и запаха. В CRM‑системе на компьютере указывает поступление новой партии товаров, создаёт новую поставку на WB, указывая количество товара, который он отправит маркетплейсу. Система создаёт ему маркировочные этикетки, которые он печатает на термотрансферном принтере. Поставщик запаковал дезодоранты в воздушно‑пузырьковую плёнку. Савелий на неё наклеивает этикетки с QR‑кодами, упаковывает товары в коробку и отдаёт её перевозчику. В системе меняет статус дезодорантов на «Отправленные».

Система автоматически вычитает отправленные в маркетплейс товары, показывая оставшееся количество. А Савелий будет понимать, нужно ли ему ещё докупать дезодоранты или этой поставки хватит для следующих отгрузок.



Как розничным магазинам работать с маркировкой

Чтобы торговать маркированными товарами, компании нужно:

Ответственность за нарушения требований маркировки

Индивидуальных предпринимателей и компании, не соблюдающие правила маркировки, ждут штрафы. Их начисляют за каждую единицу товара. Размеры штрафов указаны в ст. 15.12 КоАП РФ.

За продажу товаров без маркировки ИП грозит штраф в размере до 10 000 ₽, организациям — до 300 000 ₽. За продажу немаркированного табака или алкоголя — до 500 000 ₽ и 1 500 000 ₽ соответственно с конфискацией продукции.