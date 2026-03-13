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Международная выставка TransRussia 2026

Расскажем, когда проходит TransRussia и зачем предпринимателям посещать выставку.

13.03.2026
793
793

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Изучить ситуацию на логистическом рынке, установить полезные внутренние и внешние контакты, найти партнёров можно на международной выставке TransRussia в марте 2026 года.

Коротко
TransRussia — крупнейшая логистическая выставка России, более 30 лет проходящая в Москве. Среди участников российские и зарубежные логистические компании, операторы, представители терминалов, IT‑разработчики, таможенные брокеры, транспортные участники. Посетители заинтересованы в поиске поставщиков, налаживании контактов и изучении трендов в отрасли логистики.

TransRussia 2026

Самая крупная в РФ логистическая международная выставка TransRussia проходит в 2026 году с 17 по 19 марта в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо».  

Цели выставки:

  • установить рабочие контакты;
  • познакомить посетителей с новинками в отрасли;
  • обменяться опытом;
  • проанализировать инновации.

В 2026 году в TransRussia планируют участвовать ГК «Дело», FESCO, НОВОТРАНС, РЖД Логистика, X5 Транспорт и другие крупные логистические компании.

Тематики выставки

Разделы выставки TransRussia:

  • Комплексные логистические услуги. Бизнес может найти партнёров, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги.
  • Автомобильные перевозки. Стенды размещают компании, которые занимаются контейнерными, рефрижераторными, сборными перевозками.
  • Железнодорожные перевозки. Российские и международные железнодорожные операторы предлагают услуги по доставке любых товаров.
  • Авиаперевозки. В разделе предлагают свои услуги грузовые авиаперевозчики, транспортные агенты, представители терминалов.
  • Морские и речные грузоперевозки. Среди основных участников этого раздела — судоходные компании, морские и речные операторы.
  • Портовые услуги. Бизнес может наладить контакты и заключить договоры с представителями портов, компаний, обслуживающих суда.
  • Негабаритные грузоперевозки. Посещение раздела будет полезно юридическим лицам, которые ищут транспортную компанию для перевозки негабаритных, тяжеловесных и накатных грузов.
  • Решения в сфере информационных технологий. Со своими разработками в системах управления складами, транспорта, связи и других сферах посетителей познакомят системные интеграторы.
  • Логистические терминалы. Посетители выставки познакомятся с услугами по приёмке и обработке грузов от отечественных и зарубежных складских и распределительных центров.
  • Электронная коммерция. Раздел посвящён доставке и обработке заказов. 
  • Оборудование и техника. Вагоны, контейнеры, платформы, подъёмные краны и другое оборудование для грузоперевозок представят ведущие российские производители.
  • Дополнительные услуги. Банки, страховые компании, таможенные брокеры предложат свои услуги, без которых нельзя представить полноценные грузоперевозки.

Отдельно на площадках TransRussia проходит экспозиция SkladTech, посвящённая складскому оборудованию. Здесь своими разработками, услугами и контактами делятся компании, которые специализируются в области складских систем, подъёмно-транспортного оборудования, оборудования для маркировки и упаковки, CMR.

Зачем бизнесу TransRussia

Компании, размещающие свои стенды на TransRussia:

  • Увеличивают продажи и находят покупателей. В 2025 году выставку посетили 30 000 участников, и более 20 000 посетителей были на ней впервые. Больше половины из них заинтересованы в том, чтобы найти поставщиков для своего бизнеса и заключить контракты уже в дни проведения TransRussia.
  • Выходят на международный рынок. В 2025 году TransRussia 2026 посетили представители 20 стран. Присутствие на TransRussia — хорошая возможность для производителей заявить о своих товарах и предложениях, выйти на международный уровень, повысить свою узнаваемость в мире.  

Посетители выставки смогут найти поставщиков для своего бизнеса, изучить тренды в транспортной отрасли, сравнить предложения от продавцов. Польза от таких выставок для всех участников, в первую очередь, — новые контакты для сотрудничества и очное проведение переговоров.

Точка Банк на TransRussia

Точка Банк регулярно участвует в выставке. В 2026 году ждём всех на нашем стенде С1147, павильон 3, зал 15.

А ещё дарим бесплатные билеты на TransRussia по промокоду tr26eKTKK. Оформить можно по ссылке https://transrussia.ru/ru/visit/visitor-registration/

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Другие международные выставки в логистике

Кроме TransRussia в РФ проходит несколько других крупных международных выставок в логистической отрасли.

  • СТТ Экспо (CTT Expo). Международная выставка строительной техники пройдёт с 26 по 29 мая в московском «Крокус Экспо». Несколько тысяч моделей горнодобывающего оборудования, спецтехники, запчасти представят компании из разных стран: Турции, Японии, Южной Кореи, Беларуси, Индии, Казахстана.
  • Логистика Экспо (Logistika Expo 2026) проходит одновременно с CTT Expo на тех же площадках. Здесь представлены складское оборудование, IT-инструменты для автоматизации складских операций. В выставке участвуют более 100 компаний.
  • КОМвекс (COMvex 2026). Проходит с 26 по 29 мая в 3-м павильоне «Крокус Экспо». Компании представляют грузовой и пассажирский транспорт, электротранспорт, прицепы, автозапчасти.

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TransRussia 2026: международная выставка транспортной логистики — Точка Банк