Международная выставка TransRussia 2026

Изучить ситуацию на логистическом рынке, установить полезные внутренние и внешние контакты, найти партнёров можно на международной выставке TransRussia в марте 2026 года.

Коротко TransRussia — крупнейшая логистическая выставка России, более 30 лет проходящая в Москве. Среди участников российские и зарубежные логистические компании, операторы, представители терминалов, IT‑разработчики, таможенные брокеры, транспортные участники. Посетители заинтересованы в поиске поставщиков, налаживании контактов и изучении трендов в отрасли логистики.

TransRussia 2026

Самая крупная в РФ логистическая международная выставка TransRussia проходит в 2026 году с 17 по 19 марта в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо».

Цели выставки:

установить рабочие контакты;

познакомить посетителей с новинками в отрасли;

обменяться опытом;

проанализировать инновации.

В 2026 году в TransRussia планируют участвовать ГК «Дело», FESCO, НОВОТРАНС, РЖД Логистика, X5 Транспорт и другие крупные логистические компании.

Тематики выставки

Разделы выставки TransRussia:

Комплексные логистические услуги . Бизнес может найти партнёров, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги.

Автомобильные перевозки . Стенды размещают компании, которые занимаются контейнерными, рефрижераторными, сборными перевозками.

Железнодорожные перевозки . Российские и международные железнодорожные операторы предлагают услуги по доставке любых товаров.

Авиаперевозки . В разделе предлагают свои услуги грузовые авиаперевозчики, транспортные агенты, представители терминалов.

Морские и речные грузоперевозки . Среди основных участников этого раздела — судоходные компании, морские и речные операторы.

Портовые услуги . Бизнес может наладить контакты и заключить договоры с представителями портов, компаний, обслуживающих суда.

Негабаритные грузоперевозки . Посещение раздела будет полезно юридическим лицам, которые ищут транспортную компанию для перевозки негабаритных, тяжеловесных и накатных грузов.

Решения в сфере информационных технологий . Со своими разработками в системах управления складами, транспорта, связи и других сферах посетителей познакомят системные интеграторы.

Логистические терминалы . Посетители выставки познакомятся с услугами по приёмке и обработке грузов от отечественных и зарубежных складских и распределительных центров.

Электронная коммерция . Раздел посвящён доставке и обработке заказов.

Оборудование и техника . Вагоны, контейнеры, платформы, подъёмные краны и другое оборудование для грузоперевозок представят ведущие российские производители.

Дополнительные услуги. Банки, страховые компании, таможенные брокеры предложат свои услуги, без которых нельзя представить полноценные грузоперевозки.

Отдельно на площадках TransRussia проходит экспозиция SkladTech, посвящённая складскому оборудованию. Здесь своими разработками, услугами и контактами делятся компании, которые специализируются в области складских систем, подъёмно-транспортного оборудования, оборудования для маркировки и упаковки, CMR.

Зачем бизнесу TransRussia

Компании, размещающие свои стенды на TransRussia:

Увеличивают продажи и находят покупателей . В 2025 году выставку посетили 30 000 участников, и более 20 000 посетителей были на ней впервые. Больше половины из них заинтересованы в том, чтобы найти поставщиков для своего бизнеса и заключить контракты уже в дни проведения TransRussia.

Выходят на международный рынок. В 2025 году TransRussia 2026 посетили представители 20 стран. Присутствие на TransRussia — хорошая возможность для производителей заявить о своих товарах и предложениях, выйти на международный уровень, повысить свою узнаваемость в мире.

Посетители выставки смогут найти поставщиков для своего бизнеса, изучить тренды в транспортной отрасли, сравнить предложения от продавцов. Польза от таких выставок для всех участников, в первую очередь, — новые контакты для сотрудничества и очное проведение переговоров.

Точка Банк на TransRussia

Точка Банк регулярно участвует в выставке. В 2026 году ждём всех на нашем стенде С1147, павильон 3, зал 15.

А ещё дарим бесплатные билеты на TransRussia по промокоду tr26eKTKK. Оформить можно по ссылке https://transrussia.ru/ru/visit/visitor-registration/

Другие международные выставки в логистике

Кроме TransRussia в РФ проходит несколько других крупных международных выставок в логистической отрасли.