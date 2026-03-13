Международная выставка TransRussia 2026

Изучить ситуацию на логистическом рынке, установить полезные внутренние и внешние контакты, найти партнёров можно на международной выставке TransRussia в марте 2026 года.
TransRussia 2026
Самая крупная в РФ логистическая международная выставка TransRussia проходит в 2026 году с 17 по 19 марта в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо».
Цели выставки:
- установить рабочие контакты;
- познакомить посетителей с новинками в отрасли;
- обменяться опытом;
- проанализировать инновации.
В 2026 году в TransRussia планируют участвовать ГК «Дело», FESCO, НОВОТРАНС, РЖД Логистика, X5 Транспорт и другие крупные логистические компании.
Тематики выставки
Разделы выставки TransRussia:
- Комплексные логистические услуги. Бизнес может найти партнёров, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги.
- Автомобильные перевозки. Стенды размещают компании, которые занимаются контейнерными, рефрижераторными, сборными перевозками.
- Железнодорожные перевозки. Российские и международные железнодорожные операторы предлагают услуги по доставке любых товаров.
- Авиаперевозки. В разделе предлагают свои услуги грузовые авиаперевозчики, транспортные агенты, представители терминалов.
- Морские и речные грузоперевозки. Среди основных участников этого раздела — судоходные компании, морские и речные операторы.
- Портовые услуги. Бизнес может наладить контакты и заключить договоры с представителями портов, компаний, обслуживающих суда.
- Негабаритные грузоперевозки. Посещение раздела будет полезно юридическим лицам, которые ищут транспортную компанию для перевозки негабаритных, тяжеловесных и накатных грузов.
- Решения в сфере информационных технологий. Со своими разработками в системах управления складами, транспорта, связи и других сферах посетителей познакомят системные интеграторы.
- Логистические терминалы. Посетители выставки познакомятся с услугами по приёмке и обработке грузов от отечественных и зарубежных складских и распределительных центров.
- Электронная коммерция. Раздел посвящён доставке и обработке заказов.
- Оборудование и техника. Вагоны, контейнеры, платформы, подъёмные краны и другое оборудование для грузоперевозок представят ведущие российские производители.
- Дополнительные услуги. Банки, страховые компании, таможенные брокеры предложат свои услуги, без которых нельзя представить полноценные грузоперевозки.
Отдельно на площадках TransRussia проходит экспозиция SkladTech, посвящённая складскому оборудованию. Здесь своими разработками, услугами и контактами делятся компании, которые специализируются в области складских систем, подъёмно-транспортного оборудования, оборудования для маркировки и упаковки, CMR.
Зачем бизнесу TransRussia
Компании, размещающие свои стенды на TransRussia:
- Увеличивают продажи и находят покупателей. В 2025 году выставку посетили 30 000 участников, и более 20 000 посетителей были на ней впервые. Больше половины из них заинтересованы в том, чтобы найти поставщиков для своего бизнеса и заключить контракты уже в дни проведения TransRussia.
- Выходят на международный рынок. В 2025 году TransRussia 2026 посетили представители 20 стран. Присутствие на TransRussia — хорошая возможность для производителей заявить о своих товарах и предложениях, выйти на международный уровень, повысить свою узнаваемость в мире.
Посетители выставки смогут найти поставщиков для своего бизнеса, изучить тренды в транспортной отрасли, сравнить предложения от продавцов. Польза от таких выставок для всех участников, в первую очередь, — новые контакты для сотрудничества и очное проведение переговоров.
Точка Банк на TransRussia
Точка Банк регулярно участвует в выставке. В 2026 году ждём всех на нашем стенде С1147, павильон 3, зал 15.
А ещё дарим бесплатные билеты на TransRussia по промокоду tr26eKTKK. Оформить можно по ссылке https://transrussia.ru/ru/visit/visitor-registration/
Другие международные выставки в логистике
Кроме TransRussia в РФ проходит несколько других крупных международных выставок в логистической отрасли.
- СТТ Экспо (CTT Expo). Международная выставка строительной техники пройдёт с 26 по 29 мая в московском «Крокус Экспо». Несколько тысяч моделей горнодобывающего оборудования, спецтехники, запчасти представят компании из разных стран: Турции, Японии, Южной Кореи, Беларуси, Индии, Казахстана.
- Логистика Экспо (Logistika Expo 2026) проходит одновременно с CTT Expo на тех же площадках. Здесь представлены складское оборудование, IT-инструменты для автоматизации складских операций. В выставке участвуют более 100 компаний.
- КОМвекс (COMvex 2026). Проходит с 26 по 29 мая в 3-м павильоне «Крокус Экспо». Компании представляют грузовой и пассажирский транспорт, электротранспорт, прицепы, автозапчасти.