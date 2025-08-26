Ведомость банковского контроля (ВБК) по контракту

Банк, налоговая, таможня занимаются валютным контролем — следят за соблюдением валютного законодательства. Ведомость банковского контроля помогает им отслеживать денежные операции по контракту и проверять подтверждающие документы.
Расскажем, что такое ВБК, кто формирует ведомость, как её изменить или снять с учёта контракт по ней.
Что такое ВБК
Ведомость банковского контроля (ВБК) — документ для контроля за валютными операциями и подтверждающими документами. Она содержит всю главную информацию о платежах, подтверждающих документах, контракте и его сторонах. ВБК нужна таможне, банку и самому предпринимателю.
- Таможенные органы с помощью этого документа проверяют фактическую информацию об отправителе и получателе средств и т.д.
- Банк следит за исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам: проверяет подлинность информации в документах, своевременно выявляет нарушения в области валютного законодательства.
- Предприниматель пользуется ВБК, когда хочет сверить свой учёт по внешнеторговому контракту. Для этого ему достаточно заказать ведомость и сделать сверку.
Все правила по содержанию и назначению ВБК регламентирует Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И. ВБК состоит из пяти разделов, которые включают в себя сведения:
- о резиденте и нерезиденте, контракте, постановке на учёт;
- платежах;
- подтверждающих документах;
- исполнении резидентом требований в области репатриации валюты;
- итоговых расчётах по контракту.
Кто формирует и ведёт ВБК
Банк, в котором у клиента открыты счета и зарегистрирован валютный контракт, создаёт и ведёт ВБК. Банк опирается на данные по операциям, информацию из международного договора и справки о подтверждающих документах.
Банк должен сформировать ВБК в тот же день, когда внешнеторговый контракт поставлен на учёт.
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Как получить ВБК
Если нужна ведомость банковского контроля по действующим или закрытым за последние три года контрактам, их можно бесплатно запросить в банке. Например, клиентам Точка Банк для этого понадобится пять кликов в личном кабинете:
- пункт меню «Сервисы»;
- «Валютные операции»;
- «Договоры и инвойсы»;
- три вертикальные точки дополнительного меню у нужного договора;
- «Скачать ВБК».
На устройство скачается ведомость банковского контроля с электронной подписью банка.
Регистрация экспортного контракта
Экспортный контракт нужно ставить на учёт в том случае, когда сумма обязательств по нему от 10 млн руб. Если контракт в иностранной валюте, то считается курс на дату заключения контракта или последнего изменения в нём.
Чтобы зарегистрировать экспортный контракт, ИП и юрлица присылают в банк:
- контракт со всеми дополнительными соглашениями и приложениями;
- график погашения платежей, если регистрируется кредитный договор.
В некоторых ситуациях банк может потребовать инвойс или любой другой документ, обосновывающий сделку.
Если всё в порядке, в течение рабочего дня банк регистрирует контракт и присваивает ему уникальный номер (УНК).
Резидент может зарегистрировать экспортный контракт на основании его проекта. В таком случае у бизнеса есть 15 рабочих дней, чтобы отправить в банк оригинал документа.
Регистрация импортного контракта
Резидент регистрирует в банке импортный контракт, если сумма обязательств в нём от 3 млн руб. Процесс постановки на учёт такой же, как и при регистрации экспортного контракта. От резидента потребуются импортный контракт либо его проект и дополнительные сведения, которые может запросить банк.
В регистрации экспортного и импортного контрактов могут отказать по трём причинам:
- Договор не нужно регистрировать.
- Предприниматель предоставил не все нужные документы.
- Контракт не подходит под требования валютного законодательства.
Когда нужно уведомлять банк об изменениях по контракту
Банк нужно уведомлять, если в контракте изменились:
- сумма, валюта и срок контракта;
- код причины постановки на учёт юрлица;
- наименования сторон;
- страны регистрации партнёра-нерезидента.
Резидент должен приложить дополнительное соглашение или другие документы, которые подтверждают эти изменения. Срок подачи заявления об изменении — 15 рабочих дней с оформления допсоглашений к внешнеторговому контракту.
Если поменялись сведения о компании, то в течение 30 рабочих дней с момента изменения предприниматель должен подать заявление в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Если в договоре переносятся сроки платежа, то дополнительное соглашение нужно отправить банку до их наступления. За нарушения ждёт штраф, например по экспортному контракту резидента могут оштрафовать на сумму до 30% от незачисленной суммы.
Как внести правки в ведомость банковского контроля
Резидент может попросить банк изменить данные в разделе 1 ведомости банковского контроля. Для этого надо подать заявление и указать:
- УНК и новые сведения;
- реквизиты документов, которые выступают основанием для изменений;
- сведения о резиденте, если меняется только информация о нём;
- дату подписания заявления с подписью и печатью резидента.
Вместе с заявлением нужно подать документы, подтверждающие изменения в разделе 1 ВБК. В течение двух рабочих дней после этого банк проверяет полученные документы, основание для изменений и решает, вносить их в ВБК или нет.
Как снять контракт с учёта
Чтобы снять контракт с учёта, нужно:
- Заполнить заявление. В нём резидент указывает причины для снятия. В некоторых случаях нужно указать реквизиты другого резидента, если на него переходит долг по контракту.
- Предоставить документы. Они нужны не всегда. Банк может запросить документы, которые подтверждают уступку требования по контракту, перевод долга, исполнение / прекращение обязательств и др.
- Дождаться результата. После предоставления документов банк в течение двух рабочих дней решает, снимать контракт с учёта или нет. При отказе сообщает причину и возвращает документы.
Иногда ничего делать не нужно. Банк сам снимает валютный контракт с учёта. Он это делает при ликвидации клиентом ООО или ИП, закрытии клиентом счетов и если прошло 90 дней после даты завершения исполнения обязательств.
Какие есть причины для снятия валютного контракта
Снять валютный контракт с учёта можно в случае, если резидент:
- Перевёл контракт в другой банк или филиал либо закрыл все расчётные счета в банке.
- Выполнены все условия по договору.
- Уступил требования по контракту или перевёл долг на другого резидента или нерезидента.
- Поставил контракт на учёт по ошибке, либо у контракта прекратились основания для постановки на учёт.
Коротко
Ведомость банковского контроля — свод основной информации по внешнеторговому контракту.
Документ формирует и ведёт банк — он отображает в нём сведения об участниках сделки, контракте, платежах по нему и т.п. С помощью ВБК банки отчитываются перед ЦБ РФ, налоговой и таможней. Ведомость банковского контроля регламентируется Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
Ведомость оформляется при регистрации импортного контракта на сумму от 3 млн руб. и экспортного на сумму от 10 млн. руб.
Если данные резидента и нерезидента, суммы и сроки контракта меняются, нужно прислать в банк заявление на изменение и документы с вносимыми изменениями. Иногда документы нужны, если внешнеторговый договор нужно снять с учёта.
После того как резидент подаст заявление и полный пакет документов, у банка есть два рабочих дня на регистрацию, снятие с учёта и внесение изменений в контракт.