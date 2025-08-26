Ведомость банковского контроля (ВБК) по контракту

Эксперт по работе с ВЭД в Точка Банке

Банк, налоговая, таможня занимаются валютным контролем — следят за соблюдением валютного законодательства. Ведомость банковского контроля помогает им отслеживать денежные операции по контракту и проверять подтверждающие документы.

Расскажем, что такое ВБК, кто формирует ведомость, как её изменить или снять с учёта контракт по ней.

Что такое ВБК

Ведомость банковского контроля (ВБК) — документ для контроля за валютными операциями и подтверждающими документами. Она содержит всю главную информацию о платежах, подтверждающих документах, контракте и его сторонах. ВБК нужна таможне, банку и самому предпринимателю.

Таможенные органы с помощью этого документа проверяют фактическую информацию об отправителе и получателе средств и т.д.

Банк следит за исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам: проверяет подлинность информации в документах, своевременно выявляет нарушения в области валютного законодательства.

Предприниматель пользуется ВБК, когда хочет сверить свой учёт по внешнеторговому контракту. Для этого ему достаточно заказать ведомость и сделать сверку.

Все правила по содержанию и назначению ВБК регламентирует Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И. ВБК состоит из пяти разделов, которые включают в себя сведения:

о резиденте и нерезиденте, контракте, постановке на учёт;

платежах;

подтверждающих документах;

исполнении резидентом требований в области репатриации валюты;

итоговых расчётах по контракту.

Кто формирует и ведёт ВБК

Банк, в котором у клиента открыты счета и зарегистрирован валютный контракт, создаёт и ведёт ВБК. Банк опирается на данные по операциям, информацию из международного договора и справки о подтверждающих документах.

Банк должен сформировать ВБК в тот же день, когда внешнеторговый контракт поставлен на учёт.

Как получить ВБК

Если нужна ведомость банковского контроля по действующим или закрытым за последние три года контрактам, их можно бесплатно запросить в банке. Например, клиентам Точка Банк для этого понадобится пять кликов в личном кабинете:

пункт меню «Сервисы»; «Валютные операции»; «Договоры и инвойсы»; три вертикальные точки дополнительного меню у нужного договора; «Скачать ВБК».

На устройство скачается ведомость банковского контроля с электронной подписью банка.

Регистрация экспортного контракта

Экспортный контракт нужно ставить на учёт в том случае, когда сумма обязательств по нему от 10 млн руб. Если контракт в иностранной валюте, то считается курс на дату заключения контракта или последнего изменения в нём.

Чтобы зарегистрировать экспортный контракт, ИП и юрлица присылают в банк:

контракт со всеми дополнительными соглашениями и приложениями;

график погашения платежей, если регистрируется кредитный договор.

В некоторых ситуациях банк может потребовать инвойс или любой другой документ, обосновывающий сделку.

Если всё в порядке, в течение рабочего дня банк регистрирует контракт и присваивает ему уникальный номер (УНК).

Резидент может зарегистрировать экспортный контракт на основании его проекта. В таком случае у бизнеса есть 15 рабочих дней, чтобы отправить в банк оригинал документа.

Регистрация импортного контракта

Резидент регистрирует в банке импортный контракт, если сумма обязательств в нём от 3 млн руб. Процесс постановки на учёт такой же, как и при регистрации экспортного контракта. От резидента потребуются импортный контракт либо его проект и дополнительные сведения, которые может запросить банк.

В регистрации экспортного и импортного контрактов могут отказать по трём причинам:

Договор не нужно регистрировать.

Предприниматель предоставил не все нужные документы.

Контракт не подходит под требования валютного законодательства.

Когда нужно уведомлять банк об изменениях по контракту

Банк нужно уведомлять, если в контракте изменились:

сумма, валюта и срок контракта;

код причины постановки на учёт юрлица;

наименования сторон;

страны регистрации партнёра-нерезидента.

Резидент должен приложить дополнительное соглашение или другие документы, которые подтверждают эти изменения. Срок подачи заявления об изменении — 15 рабочих дней с оформления допсоглашений к внешнеторговому контракту.

Если поменялись сведения о компании, то в течение 30 рабочих дней с момента изменения предприниматель должен подать заявление в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Если в договоре переносятся сроки платежа, то дополнительное соглашение нужно отправить банку до их наступления. За нарушения ждёт штраф, например по экспортному контракту резидента могут оштрафовать на сумму до 30% от незачисленной суммы.

Как внести правки в ведомость банковского контроля

Резидент может попросить банк изменить данные в разделе 1 ведомости банковского контроля. Для этого надо подать заявление и указать:

УНК и новые сведения;

реквизиты документов, которые выступают основанием для изменений;

сведения о резиденте, если меняется только информация о нём;

дату подписания заявления с подписью и печатью резидента.

Вместе с заявлением нужно подать документы, подтверждающие изменения в разделе 1 ВБК. В течение двух рабочих дней после этого банк проверяет полученные документы, основание для изменений и решает, вносить их в ВБК или нет.

Как снять контракт с учёта

Чтобы снять контракт с учёта, нужно:

Заполнить заявление. В нём резидент указывает причины для снятия. В некоторых случаях нужно указать реквизиты другого резидента, если на него переходит долг по контракту. Предоставить документы. Они нужны не всегда. Банк может запросить документы, которые подтверждают уступку требования по контракту, перевод долга, исполнение / прекращение обязательств и др. Дождаться результата. После предоставления документов банк в течение двух рабочих дней решает, снимать контракт с учёта или нет. При отказе сообщает причину и возвращает документы.

Иногда ничего делать не нужно. Банк сам снимает валютный контракт с учёта. Он это делает при ликвидации клиентом ООО или ИП, закрытии клиентом счетов и если прошло 90 дней после даты завершения исполнения обязательств.

Какие есть причины для снятия валютного контракта

Снять валютный контракт с учёта можно в случае, если резидент:

Перевёл контракт в другой банк или филиал либо закрыл все расчётные счета в банке.

Выполнены все условия по договору.

Уступил требования по контракту или перевёл долг на другого резидента или нерезидента.

Поставил контракт на учёт по ошибке, либо у контракта прекратились основания для постановки на учёт.

Коротко

Ведомость банковского контроля — свод основной информации по внешнеторговому контракту.

Документ формирует и ведёт банк — он отображает в нём сведения об участниках сделки, контракте, платежах по нему и т.п. С помощью ВБК банки отчитываются перед ЦБ РФ, налоговой и таможней. Ведомость банковского контроля регламентируется Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

Ведомость оформляется при регистрации импортного контракта на сумму от 3 млн руб. и экспортного на сумму от 10 млн. руб.

Если данные резидента и нерезидента, суммы и сроки контракта меняются, нужно прислать в банк заявление на изменение и документы с вносимыми изменениями. Иногда документы нужны, если внешнеторговый договор нужно снять с учёта.