Пока импортный товар не прошёл таможенное оформление, его можно хранить на складе временного хранения (СВХ).

Коротко СВХ — открытые и закрытые площади для хранения товаров, находящихся под таможенным контролем. За услуги СВХ владелец товаров платит по установленным тарифам. Пока продукция находится на складе временного хранения, её нельзя продавать и использовать. Грузы можно хранить до четырёх месяцев без уплаты таможенных платежей

Определение и виды СВХ

Склад временного хранения — это специальное помещение или открытая территория, где хранят товары до таможенного оформления и пересечения границы России.

Владелец СВХ — юридическое лицо. Если на складе есть место для груза, а помещение соответствует нормам для его размещения, то собственник СВХ обязан заключить договор с импортёром и принять его товар на хранение. Отказаться без веской причины он не может.

Есть два вида СВХ: открытые и закрытые.

Открытые . На них размещают любую не запрещённую в России продукцию. Доступ на склад открыт для всех. Если есть свободные места, то любой импортёр может хранить на складе свой товар, заключив договор с владельцем.

Закрытые. На таких складах хранится продукция самих владельцев или товары определённых категорий. Например, медицинские препараты, для которых в помещениях должна быть определённая температура. Доступ на СВХ закрытого типа есть у его владельца и таможенников.

Также склады отличаются по типу товаров, которые можно на них хранить.

Для сыпучих грузов подходят склады с хорошей вентиляцией и герметичностью.

Для хранения опасных и легковоспламеняющихся грузов — склады, соответствующие требованиям безопасности.

Для хранения продуктов и лекарств — СВХ с холодильными камерами. Поэтому помещения должны соответствовать требованиям безопасности.

Одни склады принимают только грузы, прибывшие автотранспортом, другие — поездами, третьи — морскими судами. Некоторые СВХ оборудованы под несколько видов транспорта.

На складах временного хранения при разрешении таможни можно отбирать пробы и образцы груза, менять и вскрывать упаковку, готовить товары для перевозки.

Размещать продукцию на СВХ можно на срок до четырёх месяцев. Исключение — скоропортящиеся товары. Их максимальный срок хранения соответствует сроку их годности, но тоже не более четырёх месяцев. Если за это время владелец товаров не решил свою проблему, то он должен поместить их под иные процедуры: таможенный склад, уничтожение или реэкспорт.

Преимущества и недостатки склада временного хранения

Преимущества СВХ:

Подходит для любых таможенных процедур.

Можно консолидировать грузы перед декларированием.

Товары находятся под круглосуточной охраной.

Нет очередей и простоев.

Недостатки СВХ:

Платное размещение.

Товары на СВХ нельзя продавать до их растаможки.

Срок хранения только четыре месяца, а после придётся помещать под другую таможенную процедуру.

Чем отличается СВХ от таможенного склада

Таможенный склад — и процедура, под которую помещают товары, и здание с площадками, где их хранят.

Под процедуру попадает импортная продукция, которая проходит таможенное оформление. Также под неё попадает груз, в отношении которого приостановили временный ввоз и допуск либо переработку для внутреннего потребления или на территории таможни.

СВХ Таможенный склад Таможенная процедура Размещают грузы, попадающие под любую таможенную процедуру Только товары, помещаемые под процедуру таможенного склада Срок хранения нескоропортящихся товаров До четырёх месяцев До 36 месяцев Маркировка Нельзя маркировать Можно маркировать товары Передача прав на товары Нельзя передавать права Можно передавать права, продавать груз Кому подходит Компаниям и ИП, которые планируют как можно быстрее выпустить товар Импортёрам, желающим как можно дольше хранить продукцию без уплаты пошлин и налогов

ПРИМЕР Компания закупает стройматериалы из Китая у двух продавцов. Первый отказался маркировать продукцию, поэтому эта обязанность ложится на перевозчика. Без маркировки импортную продукцию ввозить в Россию нельзя. Перевозчик доставляет партию стройматериалов на таможенный склад, где их маркирует, после чего подаёт декларацию и проходит таможенное оформление. Вторая партия пришла с маркировкой, но не прошла растаможку, потому что таможня не приняла декларацию с ошибками. Груз отправили на СВХ. Там он будет находиться до момента, пока таможенники не примут исправленную декларацию.

Как разместить груз на складе временного хранения

Порядок действия импортёра или его таможенного представителя:

Выбрать терминал со свободными местами временного хранения. Заключить договор с СВХ, предоставив документы. Уведомить таможню о прибытии груза. Владелец склада подаёт отчёт ДО-1 в таможню. СВХ принимает и размещает товары. Декларант готовит документы и таможенную декларацию для растаможки. Собственник СВХ даёт доступ таможенникам для его досмотра и таможенного оформления. После растаможки груз выходит в свободное обращение.

Чтобы разместить товары в СВХ, понадобятся документы:

коммерческие — инвойс, внешнеторговый контракт, упаковочный лист;

транспортные;

сертификаты, разрешения, лицензии;

с информацией о технических характеристиках груза и т.п.

Как открыть склад временного хранения

Чтобы открыть СВХ, юридическое лицо должно быть в общем реестре владельцев. Попасть в него можно при соответствии условиям, указанным в ст. 355 ТК ЕАЭС. Юридическое лицо должно:

арендовать или иметь в собственности земельный участок, помещение под СВХ;

заключить договор страхования на сумму более 2 млн ₽;

предоставить обеспечение обязательств на сумму более 2,5 млн ₽ для гарантии уплаты таможенных платежей;

не иметь правонарушений в таможенной сфере за последние два года.