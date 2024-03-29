Что такое реэкспорт

Чтобы ввезти импортный товар в Россию, предпринимателю нужно заплатить таможенные пошлины и НДС. Только после этого можно перепродать этот товар на маркетплейсах или в своих магазинах.

Но как быть, если поставщик прислал некачественный товар или оформил документы с ошибками? Заработать на этом не получится, а плата за товар, уплата налогов и пошлин уже внесены. В этом случае применяют реэкспорт — это таможенная процедура возврата товара.

Коротко

Так предприниматель получает назад стоимость партии, пошлины и НДС.

Главное — оформить декларацию, собрать доказательства причины возврата и прописать в контракте обязательство поставщика принять груз.

Если товар пришёл с браком, опоздал или оказался ненужным, его можно не списывать в убыток, а отправить обратно — через процедуру реэкспорта.

Реэкспорт: определение

Реэкспорт — это таможенная процедура, при которой импортёр может отправить товар обратно поставщику. При этом он получает назад и деньги за партию, и таможенные пошлины, и НДС. А значит, ничего не теряет. Оформить возврат можно на товары ЕАЭС и другие иностранные товары из-за границы.

ВАЖНО Пошлины и НДС возмещает таможня. А вот деньги за некачественный товар и сопутствующие расходы должен вернуть контрагент. Чтобы он это сделал, изначально пропишите в договоре условие о возмещении убытков. Среди них могут быть таможенный сбор, логистические расходы и другие траты.

В таможенной декларации возврат товара поставщику кодируют — ЭК31. На практике этот код часто является синонимом термина «реэкспорт».

В каких случаях нужен реэкспорт

Условия помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта:

Поставщик прислал некачественный товар. Товары должны соответствовать техническим регламентам ЕАЭС. Например, после ввода в эксплуатацию оборудование оказалось с браком. Или предприниматель заказал из Китая деревянные детские игрушки, а вся партия пришла с острыми зазубринами. Давать такие игрушки детям опасно, поэтому их необходимо вернуть.

Поставщик составил сопроводительные документы на товар с ошибками. В разных странах правила и требования отличаются, поэтому зарубежные контрагенты могут заполнять документы на своё усмотрение. Если заказчику это не подходит, он может оформить операцию по возврату товара.

Заказчик не смог оплатить товар или таможенные платежи. В жизни бывает разное: меняются курсы валют, обстановка в мире, личные обстоятельства. Поэтому иногда товар приходит в Россию на условиях постоплаты, а заказчик понимает, что не может его оплатить. Тогда он может обозначить это поставщику и оформить реэкспорт.

Товар приехал слишком поздно, он уже не нужен. Например, предприниматель заказал из Китая новогодние игрушки, чтобы продать их на маркетплейсе, а их привезли только в январе. Он может отправить их обратно, ведь товар уже не нужен.

Срок реэкспорта

Заказчик может оформить возврат в течение 1 года. Это связано с тем, что недостатки можно выявить не сразу: часто товар запускают в продажу только спустя время после получения.

ПРИМЕР В августе индивидуальный предприниматель заказал из Китая вязаные свитера, чтобы запустить их продажи осенью. На первый взгляд с товаром всё было в порядке, но первые же покупатели стали массово возвращать товар: кофты распускались при первой стирке. Предприниматель понял, что партия не соответствует требованиям качества, и оформил возврат.

Отправить товар поставщику надо в течение 4 месяцев со дня оформления реэкспорта. Если не успеть отправить товар из страны, реэкспортная процедура остановится, а сам товар задержат.

Виды реэкспорта

Реэкспорт бывает двух видов.

При прямом реэкспорте товар отправляют обратно поставщику за границу.

При косвенном реэкспорте товар перепродают в третью страну.

ПРИМЕР Российская компания купила у итальянского завода партию дизайнерской мебели. Пока контейнер шёл морем, появился клиент из ОАЭ, готовый выкупить груз с наценкой. Поэтому российская компания отправила контейнер в порт Дубая, оформила таможенные документы, и товар ушёл новому покупателю.



Документы, необходимые для реэкспорта

Чтобы реэкспортировать товары, необходимы следующие документы.

Об обстоятельствах ввоза на территорию Таможенного союза. Например, это инвойс и договор, на основании которого ввезли товар.

О неисполнении условий сделки ВЭД. Это может быть акт приёмки товара, претензия поставщику и согласие поставщика на возврат товара.

О помещении товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Это грузовая таможенная декларация.

Об использовании товаров после помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Например, это может быть информационное письмо в таможню, в котором поясняется, что товар не использовался из-за брака.