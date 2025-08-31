Таможенный декларант: полное руководство

Расскажем, кто такой таможенный декларант, чем он отличается от таможенного представителя, какими правами и обязанностями обладает.
Кто такой таможенный декларант
Таможенный декларант — физическое или юридическое лицо, которое декларирует товары либо от лица которого они декларируются. Декларантами могут быть физические лица, ИП и компании, которые перевозят грузы через границу ЕАЭС и сами подают таможенную декларацию.
Если ИП или физлицо не разбирается в таможенных тонкостях, а в штате компании нет специалиста в этой области, то они могут нанять посредника, который от их имени декларирует товары.
Согласно ст. 83 ТК ЕАЭС, выступать таможенным декларантом могут:
- лица стран ЕАЭС;
- иностранные физические и юридические лица;
- дипломатические представительства;
- перевозчики.
Декларант подаёт декларацию, определяет код ТН ВЭД, занимается временным хранением товаров, определяет сумму таможенных платежей и уплачивает их. Вся ответственность за подачу декларации ложится на декларанта.
Обязанности и права таможенного декларанта
Таможенный декларант обязан:
- Задекларировать товары.
- Предоставить таможне документы, которые подтверждают информацию из ТД.
- Предоставить декларируемые товары по запросу таможенного органа.
- Уплатить таможенные платежи и пошлины.
- Соблюсти условия использования товаров, согласно таможенной процедуре.
- Выполнить другие требования, которые предусматривает ТК ЕАЭС.
Декларант может:
- Осматривать, грузить и перемещать товары под таможенным контролем.
- Отбирать пробы и образцы товаров.
- Участвовать в таможенном осмотре или досмотре.
- Получать результаты исследований проб декларируемых грузов.
- Защищать свои права против действия или бездействия таможенников.
- Пользоваться услугами экспертов при декларировании товаров.
- Пользоваться другими правами, которые предусматривает ТК ЕАЭС.
Таможенный представитель и декларант
Таможенный представитель (ранее таможенный брокер) — российское юридическое лицо, которое занимается таможенными операциями на территории России от имени декларанта. Оно выступает посредником между декларантом и таможней.
Таможенным представителем может быть только юридическое лицо, которое находится в Реестре таможенных представителей. Чтобы попасть в него, нужно соответствовать нескольким критериям. Например, заключить договор страхования гражданской ответственности на сумму более 20 млн руб., предоставить банковскую гарантию на сумму от 5 млн руб. или 500 000 евро, не иметь административных правонарушений и т.п.
Таможенный представитель обладает теми же правами, что и лицо, от имени которого он действует.
Представитель обязан:
- Подать ТД.
- Предоставить необходимые документы при подаче декларации.
- Переместить товары под выбранную таможенную процедуру.
- Оплатить таможенные платежи.
Представитель может оказывать дополнительные услуги: маркировать и страховать товары, представлять интересы декларанта в таможенных органах. Его сфера компетенций не ограничивается только подачей ТД и сопутствующими услугами.
|Различия
|Декларант
|Представитель
|Кто может быть
|Российское или иностранное ИП, ЮЛ, ФЛ
|Российское ЮЛ
|Ответственность
|Полная
|Частичная
|Лицензия
|Не требуется
|Обязательна
Если ИП или юридическая компания не может самостоятельно декларировать товары из-за отсутствия времени, знаний в этой сфере, можно заказать услуги по таможенному декларированию