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Таможенный декларант: полное руководство

Чтобы переместить товар через границу ЕАЭС, нужно подать таможенную декларацию. Её оформляет и подаёт в таможню таможенный декларант.

31.08.2025
3126
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Расскажем, кто такой таможенный декларант, чем он отличается от таможенного представителя, какими правами и обязанностями обладает.

Кто такой таможенный декларант

Таможенный декларант — физическое или юридическое лицо, которое декларирует товары либо от лица которого они декларируются. Декларантами могут быть физические лица, ИП и компании, которые перевозят грузы через границу ЕАЭС и сами подают таможенную декларацию

Если ИП или физлицо не разбирается в таможенных тонкостях, а в штате компании нет специалиста в этой области, то они могут нанять посредника, который от их имени декларирует товары.

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Согласно ст. 83 ТК ЕАЭС, выступать таможенным декларантом могут:

  • лица стран ЕАЭС;
  • иностранные физические и юридические лица;
  • дипломатические представительства;
  • перевозчики.

Декларант подаёт декларацию, определяет код ТН ВЭД, занимается временным хранением товаров, определяет сумму таможенных платежей и уплачивает их. Вся ответственность за подачу декларации ложится на декларанта.

Обязанности и права таможенного декларанта

Таможенный декларант обязан:

  • Задекларировать товары.
  • Предоставить таможне документы, которые подтверждают информацию из ТД.
  • Предоставить декларируемые товары по запросу таможенного органа.
  • Уплатить таможенные платежи и пошлины.
  • Соблюсти условия использования товаров, согласно таможенной процедуре.
  • Выполнить другие требования, которые предусматривает ТК ЕАЭС.

Декларант может:

  • Осматривать, грузить и перемещать товары под таможенным контролем.
  • Отбирать пробы и образцы товаров.
  • Участвовать в таможенном осмотре или досмотре.
  • Получать результаты исследований проб декларируемых грузов.
  • Защищать свои права против действия или бездействия таможенников.
  • Пользоваться услугами экспертов при декларировании товаров.
  • Пользоваться другими правами, которые предусматривает ТК ЕАЭС.

Таможенный представитель и декларант

Таможенный представитель (ранее таможенный брокер) — российское юридическое лицо, которое занимается таможенными операциями на территории России от имени декларанта. Оно выступает посредником между декларантом и таможней.

Таможенным представителем может быть только юридическое лицо, которое находится в Реестре таможенных представителей. Чтобы попасть в него, нужно соответствовать нескольким критериям. Например, заключить договор страхования гражданской ответственности на сумму более 20 млн руб., предоставить банковскую гарантию на сумму от 5 млн руб. или 500 000 евро, не иметь административных правонарушений и т.п.

Таможенный представитель обладает теми же правами, что и лицо, от имени которого он действует.

Представитель обязан:

  • Подать ТД.
  • Предоставить необходимые документы при подаче декларации.
  • Переместить товары под выбранную таможенную процедуру.
  • Оплатить таможенные платежи.

Представитель может оказывать дополнительные услуги: маркировать и страховать товары, представлять интересы декларанта в таможенных органах. Его сфера компетенций не ограничивается только подачей ТД и сопутствующими услугами.

ПРИМЕР
ООО «Русские валенки» открылось недавно, и в штате нет ещё специалиста по таможенному оформлению и операциям. Компания обратилась к таможенному представителю «ТамПред», чтобы организовать перевозку и таможенное оформление нескольких партий валенок в Китай. 
«ТамПред» оказывает комплексные услуги, поэтому предложила своему клиенту также застраховать товары и поместить их на собственный склад, найти международного перевозчика. За дополнительные услуги таможенному представителю ООО «Русские валенки» заплатили больше денег, но избежали проблем и задержек по времени с поиском перевозчиков, складов и страховщиков.
РазличияДекларантПредставитель
Кто может бытьРоссийское или иностранное ИП, ЮЛ, ФЛРоссийское ЮЛ
ОтветственностьПолнаяЧастичная
ЛицензияНе требуетсяОбязательна

Если ИП или юридическая компания не может самостоятельно декларировать товары из-за отсутствия времени, знаний в этой сфере, можно заказать услуги по таможенному декларированию

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