Таможенный декларант: полное руководство

Расскажем, кто такой таможенный декларант, чем он отличается от таможенного представителя, какими правами и обязанностями обладает.

Кто такой таможенный декларант

Таможенный декларант — физическое или юридическое лицо, которое декларирует товары либо от лица которого они декларируются. Декларантами могут быть физические лица, ИП и компании, которые перевозят грузы через границу ЕАЭС и сами подают таможенную декларацию.

Если ИП или физлицо не разбирается в таможенных тонкостях, а в штате компании нет специалиста в этой области, то они могут нанять посредника, который от их имени декларирует товары.

Согласно ст. 83 ТК ЕАЭС, выступать таможенным декларантом могут:

лица стран ЕАЭС;

иностранные физические и юридические лица;

дипломатические представительства;

перевозчики.

Декларант подаёт декларацию, определяет код ТН ВЭД, занимается временным хранением товаров, определяет сумму таможенных платежей и уплачивает их. Вся ответственность за подачу декларации ложится на декларанта.

Обязанности и права таможенного декларанта

Таможенный декларант обязан:

Задекларировать товары.

Предоставить таможне документы, которые подтверждают информацию из ТД.

Предоставить декларируемые товары по запросу таможенного органа.

Уплатить таможенные платежи и пошлины.

Соблюсти условия использования товаров, согласно таможенной процедуре.

Выполнить другие требования, которые предусматривает ТК ЕАЭС.

Декларант может:

Осматривать, грузить и перемещать товары под таможенным контролем.

Отбирать пробы и образцы товаров.

Участвовать в таможенном осмотре или досмотре.

Получать результаты исследований проб декларируемых грузов.

Защищать свои права против действия или бездействия таможенников.

Пользоваться услугами экспертов при декларировании товаров.

Пользоваться другими правами, которые предусматривает ТК ЕАЭС.

Таможенный представитель и декларант

Таможенный представитель (ранее таможенный брокер) — российское юридическое лицо, которое занимается таможенными операциями на территории России от имени декларанта. Оно выступает посредником между декларантом и таможней.

Таможенным представителем может быть только юридическое лицо, которое находится в Реестре таможенных представителей. Чтобы попасть в него, нужно соответствовать нескольким критериям. Например, заключить договор страхования гражданской ответственности на сумму более 20 млн руб., предоставить банковскую гарантию на сумму от 5 млн руб. или 500 000 евро, не иметь административных правонарушений и т.п.

Таможенный представитель обладает теми же правами, что и лицо, от имени которого он действует.

Представитель обязан:

Подать ТД.

Предоставить необходимые документы при подаче декларации.

Переместить товары под выбранную таможенную процедуру.

Оплатить таможенные платежи.

Представитель может оказывать дополнительные услуги: маркировать и страховать товары, представлять интересы декларанта в таможенных органах. Его сфера компетенций не ограничивается только подачей ТД и сопутствующими услугами.

ПРИМЕР ООО «Русские валенки» открылось недавно, и в штате нет ещё специалиста по таможенному оформлению и операциям. Компания обратилась к таможенному представителю «ТамПред», чтобы организовать перевозку и таможенное оформление нескольких партий валенок в Китай. «ТамПред» оказывает комплексные услуги, поэтому предложила своему клиенту также застраховать товары и поместить их на собственный склад, найти международного перевозчика. За дополнительные услуги таможенному представителю ООО «Русские валенки» заплатили больше денег, но избежали проблем и задержек по времени с поиском перевозчиков, складов и страховщиков.



Различия Декларант Представитель Кто может быть Российское или иностранное ИП, ЮЛ, ФЛ Российское ЮЛ Ответственность Полная Частичная Лицензия Не требуется Обязательна