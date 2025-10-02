Таможенная процедура «Таможенный склад ИМ-70»

Что такое таможенный склад

Таможенный склад (ТС) — процедура хранения иностранных товаров, которые ввозят в Россию. Таможенным складом называют и процедуру хранения, и сам склад.

Когда надо пользоваться таможенным складом

Товары попадают под процедуру таможенного склада в двух случаях.

На время таможенного оформления . Каждый груз проходит проверку — сотрудники таможни осматривают его, берут образцы с товара, рассчитывают стоимость сборов и пошлин. Всё это время товары хранятся на таможенном складе.

На время приостановления процедуры. Например, приостановка временного ввоза или допуска, переработки для внутреннего потребления, переработки на территории таможни.

Виды таможенных складов

Склады делятся по доступности, транспорту, виду товаров.

По доступности: открытые и закрытые

Склад открытого типа . Любой участники . Любой участники ВЭД может хранить на нём свои грузы при условии, что есть свободные места. Вход на склад открыт для таможенного оформления, погрузки, сортировки, взятия проб и других операций.

Склад закрытого типа. Хранить товары на нём может владелец помещения. Также на закрытых складах хранят грузы, для которых нужны определённые условия. Например, опасные грузы, биоматериалы, радиоактивные вещества. Попасть на склад можно только с разрешения таможни и в сопровождении инспектора.

По видам грузов

Таможенные склады могут отличаться по видам грузов, для которых они предназначены. Среди них есть склады:

Для железнодорожного транспорта, самолётов или автомобилей.

Для кораблей, поездов и грузовых авто.

Для продукции, которой важен температурный режим, — с холодильным оборудованием.

Для сыпучих материалов — с соблюдением требований по герметичности, вентиляции, защите от влаги и т.п.

Условия помещения товаров на таможенном складе

Товары можно поместить на ТС, если они соответствуют условиям ст. 156 ТК ЕАЭС:

Сроки хранения на таможенном складе

Сроки хранения товаров на ТС зависят от их типа и вида. Главное — он должен быть не больше 36 месяцев. Это намного дольше, чем на обычных СВХ, где груз может лежать не больше двух месяцев.

Владельцы складов обычно сами устанавливают сроки хранения. Есть особые товары, которые нужно забрать быстро. Например, продукты с коротким сроком годности. Их нужно вывезти со склада не позже чем за 24 недели до конечной даты годности или реализации.

Требования к ТС

Основные условия, которым должен соответствовать склад согласно ст. 367 ТК ЕАЭС:

Помещения и открытые площадки обустроены для сохранности грузов.

На территорию ТС запрещён вход посторонним лицам.

Здания склада относятся к недвижимому имуществу.

Наличие подъездных путей и площадки для разгрузки, погрузки.

Наличие ограждений по периметру и КПП.

Обозначение «Таможенный склад» на русском и английском языках.

Есть помещения для хранения товаров, требующих особых условий.

Наличие весового оборудования для взвешивания товаров и т.п.

Операции, разрешённые на ТС

Владелец груза с разрешения таможенного поста, который контролирует ТС, может совершать с ним следующие действия:

Осматривать.

Измерять.

Маркировать.

Перемещать.

Проводить техническое обслуживание.

Сортировать.

Отбирать пробы и образцы.

Вскрывать упаковку.

Готовить к перевозке.

Операции с товарами можно проводить только на территории склада. Нельзя менять свойства, характеристики продукции, из-за которых может измениться её код ТН ВЭД.