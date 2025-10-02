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ВЭД

Таможенная процедура «Таможенный склад ИМ-70»

Таможенный склад — одновременно и таможенная процедура, и название складского помещения для хранения товаров из других стран. В статье расскажем, какие бывают виды складов, как и на каких условиях можно поместить на них товары.

02.10.2025
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Что такое таможенный склад

Таможенный склад (ТС) — процедура хранения иностранных товаров, которые ввозят в Россию. Таможенным складом называют и процедуру хранения, и сам склад.

Когда надо пользоваться таможенным складом

Товары попадают под процедуру таможенного склада в двух случаях. 

  • На время таможенного оформления. Каждый груз проходит проверку — сотрудники таможни осматривают его, берут образцы с товара, рассчитывают стоимость сборов и пошлин. Всё это время товары хранятся на таможенном складе. 
  • На время приостановления процедуры. Например, приостановка временного ввоза или допуска, переработки для внутреннего потребления, переработки на территории таможни.
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Виды таможенных складов

Склады делятся по доступности, транспорту, виду товаров.

По доступности: открытые и закрытые

  • Склад открытого типа. Любой участники ВЭД может хранить на нём свои грузы при условии, что есть свободные места. Вход на склад открыт для таможенного оформления, погрузки, сортировки, взятия проб и других операций. 
  • Склад закрытого типа. Хранить товары на нём может владелец помещения. Также на закрытых складах хранят грузы, для которых нужны определённые условия. Например, опасные грузы, биоматериалы, радиоактивные вещества. Попасть на склад можно только с разрешения таможни и в сопровождении инспектора.

По видам грузов 

Таможенные склады могут отличаться по видам грузов, для которых они предназначены. Среди них есть склады:

  • Для железнодорожного транспорта, самолётов или автомобилей.
  • Для кораблей, поездов и грузовых авто.
  • Для продукции, которой важен температурный режим, — с холодильным оборудованием.
  • Для сыпучих материалов — с соблюдением требований по герметичности, вентиляции, защите от влаги и т.п.

Условия помещения товаров на таможенном складе

Товары можно поместить на ТС, если они соответствуют условиям  ст. 156 ТК ЕАЭС:

  • Срок годности или продажи товаров на момент подачи декларации более 180 дней.
  • Товары не попадают под ограничения и запреты в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС.

Сроки хранения на таможенном складе

Сроки хранения товаров на ТС зависят от их типа и вида. Главное — он должен быть не больше 36 месяцев. Это намного дольше, чем на обычных СВХ, где груз может лежать не больше двух месяцев.

Владельцы складов обычно сами устанавливают сроки хранения. Есть особые товары, которые нужно забрать быстро. Например, продукты с коротким сроком годности. Их нужно вывезти со склада не позже чем за 24 недели до конечной даты годности или реализации.

Требования к ТС

Основные условия, которым должен соответствовать склад согласно ст. 367 ТК ЕАЭС:

  • Помещения и открытые площадки обустроены для сохранности грузов.
  • На территорию ТС запрещён вход посторонним лицам.
  • Здания склада относятся к недвижимому имуществу.
  • Наличие подъездных путей и площадки для разгрузки, погрузки.
  • Наличие ограждений по периметру и КПП.
  • Обозначение «Таможенный склад» на русском и английском языках.
  • Есть помещения для хранения товаров, требующих особых условий.
  • Наличие весового оборудования для взвешивания товаров и т.п.

Операции, разрешённые на ТС

Владелец груза с разрешения таможенного поста, который контролирует ТС, может совершать с ним следующие действия:

  • Осматривать.
  • Измерять.
  • Маркировать.
  • Перемещать.
  • Проводить техническое обслуживание.
  • Сортировать.
  • Отбирать пробы и образцы.
  • Вскрывать упаковку.
  • Готовить к перевозке.

Операции с товарами можно проводить только на территории склада. Нельзя менять свойства, характеристики продукции, из-за которых может измениться её код ТН ВЭД.

ПРИМЕР
ООО «АвтоСнабРус» импортирует из Турции автомобильные запчасти для иномарок. Турецкий поставщик прислал большую партию груза, которую нужно промаркировать, иначе таможня её не пропустит.

У компании несколько филиалов. На таможенном складе она не только маркирует запчасти, но и разделяет большую партию на несколько маленьких, чтобы сразу отправить их в разные субъекты России

Вопросы по теме

Какие товары нельзя хранить на таможенном складе?

На ТС запрещается хранить:

  • Взрывчатые вещества и боеприпасы

  • Радиоактивные вещества

  • Оружие, военную технику и т.п.

  • Человеческие органы и ткани

  • Ядовитые вещества

  • Наркотики

В чём отличие ТС от склада временного хранения?

На транспортном складе грузы можно хранить до трёх лет, а на складе временного хранения — до четырёх месяцев. 

С товарами, находящимися на СВХ, нельзя проводить никакие операции: сортировку, отбор проб и т.п. А с товарами на транспортном складе  можно. 

Как поместить товары под процедуру ИМ-70?

Чтобы поместить товары под таможенную процедуру ИМ-70, декларанту нужно:

  • Выбрать склад

  • Заполнить и подать декларацию вместе с документами

  • Пройти таможенную проверку

  • Дождаться от инспектора таможни помещения груза под режим ИМ-70

  • Доставить товары на ТС

Как завершить ИМ-70?

Процедура ИМ-70 завершится в следующих случаях:

  • Закончился срок хранения товаров на складе

  • В отношении товара возобновили процедуру временного ввоза, переработки на таможенной территории или для внутреннего потребления

  • Груз поместили в другой таможенный режим

  • Таможня члена-государства признала товар утраченным

  • Товар выпустили в качестве припаса

  • Наступили обстоятельства, до окончания которых товар перемещается под таможенный контроль

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Таможенный склад ИМ-70: что это за процедура, сроки хранения и условия размещения товаров — Точка Банк