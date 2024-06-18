Таможенное регулирование ВЭД

В этой статье расскажем, как именно регулируется внешнеэкономическая деятельность, на какие законы опирается таможня и какие методы таможенной регуляции она применяет.

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Федеральный закон о таможенном регулировании 289-ФЗ

Юридическая база таможенного регулирования в РФ — федеральный закон № 289-ФЗ и Таможенный Кодекс ЕАЭС.

Действие федерального закона распространяется только на Российскую Федерацию, а Таможенный Кодекс — на все страны ЕАЭС. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Виды таможенного регулирования

Таможенное регулирование — это меры, которые принимает государство для управления торговлей с другими странами. Методы таможенного регулирования различаются.

Таможенное регулирование ЕАЭС касается предпринимателей, которые сотрудничают с контрагентами из других стран. Например, импортируют одежду из Турции или экспортируют сельхозтовары в Китай.

Типы таможенного регулирования ВЭД разделяют на тарифные и нетарифные.

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД

Самый простой пример тарифного регулирования — изменение тарифов таможенных пошлин на импорт и экспорт товаров.

Здесь важно понять, чем отличаются тарифы от пошлин.

Тариф — перечень, в котором прописаны ставки пошлин. Например, если импортная пошлина на ввоз товаров составляет 10% — это тариф.

— перечень, в котором прописаны ставки пошлин. Например, если импортная пошлина на ввоз товаров составляет 10% — это тариф. Пошлина — сбор, который идёт в бюджет государства, когда товар пересекает границу. Проще говоря, конкретная сумма платежа в бюджет государства, например 1000 рублей, это пошлина.

Цели у разных методов регулирования различаются. Пошлины позволяют пополнять бюджет страны, а тарифы — поддерживать российских производителей и регулировать товарооборот. Их изменение может увеличить или уменьшить поток конкретных товаров через границу.

Например, в августе 2023 года Россия подняла пошлины на импорт вин из недружественных стран. С 12,5% они поднялись до 20%.

Способы тарифного регулирования могут меняться в зависимости от мировой обстановки и других условий. Например, с 1 октября 2023 года Правительство РФ ввело временную меру тарифного регулирования — экспортные пошлины, которые связаны с курсом рубля. Если необходимость в гибких пошлинах отпадёт, их отменят.

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Нетарифное регулирование

В договоре о ЕАЭС прописаны 5 основных методов нетарифного регулирования. Вот как правительство может влиять на внешнеэкономическую деятельность

Запретить ввозить или вывозить товары. Например, согласно Постановлению от 23 декабря 2023 года №2285 в Россию запрещён ввоз некоторых семян из недружественных стран. Ограничить количество товара, которые можно ввезти или вывезти. Для этого можно использовать квотирование. Например, выдают квоту на ввоз 100 000 единиц товара за лето. Больше ввести не получится. Предоставить исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров. По сути, это лицензирование: аккредитованные организации получают лицензии и соответственно исключительное право на ввоз или вывоз товара. Например, лицензировать могут виды опасных грузов - так, чтобы их могли перевозить только те компании, которые умеют с ними работать. Автоматически лицензировать экспорт и (или) импорт товаров. Ввести разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. Перечень товаров, которые можно ввозить и вывозить в таком порядке, есть в постановлении Правительства. Например, в него входят хлебопекарные печи, центрифуги, ткацкие станки и другие группы товаров.

Какие ещё существуют меры таможенной регуляции?

Помимо тарифного и нетарифного регулирования, есть и другие меры таможенной регуляции — они направлены на контроль безопасности товаров. Среди них получение документов и сертификатов на товары. Например, это могут быть:

Экспертное заключение Роспотребнадзора. Оно подтверждает, что товар безопасен и соответствует ключевым требованиям ЕАЭС. Заключение нужно для детских товаров, одежды, обуви, пищевых продуктов и других товаров из списка.

Оно подтверждает, что товар безопасен и соответствует ключевым требованиям ЕАЭС. Заключение нужно для детских товаров, одежды, обуви, пищевых продуктов и других товаров из списка. Фитосанитарный сертификат. Нужен для ввоза овощей, фруктов, орехов и других продуктов, которые могут быть заражены вредными организмами. Наличие сертификата подтверждает, что товар прошёл процедуру проверки и оказался «здоров».

Нужен для ввоза овощей, фруктов, орехов и других продуктов, которые могут быть заражены вредными организмами. Наличие сертификата подтверждает, что товар прошёл процедуру проверки и оказался «здоров». Сертификат соответствия пожарной безопасности. Нужен для подтверждения качества противопожарного оборудования, отделочных материалов, некоторых утеплителей.

У каждого товара есть своя специфика, поэтому перечень документов может отличаться. В одном случае достаточно предоставить сертификат соответствия, а в другом нужна будет декларация о соответствии. Импортные товары государство контролирует с помощью системы прослеживаемости, а для экспортных есть свои особенности. Поэтому с первого раза сложно провести внешнеэкономическую сделку самостоятельно и без ошибок.

Многие предприниматели обращаются к профессиональным декларантам, чтобы оформить всё с первого раза и не иметь проблем с таможней.