Таможенное регулирование ВЭД

В этой статье расскажем, как именно регулируется внешнеэкономическая деятельность, на какие законы опирается таможня и какие методы таможенной регуляции она применяет.
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Федеральный закон о таможенном регулировании 289-ФЗ
Юридическая база таможенного регулирования в РФ — федеральный закон № 289-ФЗ и Таможенный Кодекс ЕАЭС.
Действие федерального закона распространяется только на Российскую Федерацию, а Таможенный Кодекс — на все страны ЕАЭС. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
Виды таможенного регулирования
Таможенное регулирование — это меры, которые принимает государство для управления торговлей с другими странами. Методы таможенного регулирования различаются.
Таможенное регулирование ЕАЭС касается предпринимателей, которые сотрудничают с контрагентами из других стран. Например, импортируют одежду из Турции или экспортируют сельхозтовары в Китай.
Типы таможенного регулирования ВЭД разделяют на тарифные и нетарифные.
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД
Самый простой пример тарифного регулирования — изменение тарифов таможенных пошлин на импорт и экспорт товаров.
Здесь важно понять, чем отличаются тарифы от пошлин.
- Тариф — перечень, в котором прописаны ставки пошлин. Например, если импортная пошлина на ввоз товаров составляет 10% — это тариф.
- Пошлина — сбор, который идёт в бюджет государства, когда товар пересекает границу. Проще говоря, конкретная сумма платежа в бюджет государства, например 1000 рублей, это пошлина.
Цели у разных методов регулирования различаются. Пошлины позволяют пополнять бюджет страны, а тарифы — поддерживать российских производителей и регулировать товарооборот. Их изменение может увеличить или уменьшить поток конкретных товаров через границу.
Например, в августе 2023 года Россия подняла пошлины на импорт вин из недружественных стран. С 12,5% они поднялись до 20%.
Способы тарифного регулирования могут меняться в зависимости от мировой обстановки и других условий. Например, с 1 октября 2023 года Правительство РФ ввело временную меру тарифного регулирования — экспортные пошлины, которые связаны с курсом рубля. Если необходимость в гибких пошлинах отпадёт, их отменят.
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Нетарифное регулирование
В договоре о ЕАЭС прописаны 5 основных методов нетарифного регулирования. Вот как правительство может влиять на внешнеэкономическую деятельность
- Запретить ввозить или вывозить товары. Например, согласно Постановлению от 23 декабря 2023 года №2285 в Россию запрещён ввоз некоторых семян из недружественных стран.
- Ограничить количество товара, которые можно ввезти или вывезти. Для этого можно использовать квотирование. Например, выдают квоту на ввоз 100 000 единиц товара за лето. Больше ввести не получится.
- Предоставить исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров. По сути, это лицензирование: аккредитованные организации получают лицензии и соответственно исключительное право на ввоз или вывоз товара. Например, лицензировать могут виды опасных грузов - так, чтобы их могли перевозить только те компании, которые умеют с ними работать.
- Автоматически лицензировать экспорт и (или) импорт товаров.
- Ввести разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. Перечень товаров, которые можно ввозить и вывозить в таком порядке, есть в постановлении Правительства. Например, в него входят хлебопекарные печи, центрифуги, ткацкие станки и другие группы товаров.
Какие ещё существуют меры таможенной регуляции?
Помимо тарифного и нетарифного регулирования, есть и другие меры таможенной регуляции — они направлены на контроль безопасности товаров. Среди них получение документов и сертификатов на товары. Например, это могут быть:
- Экспертное заключение Роспотребнадзора. Оно подтверждает, что товар безопасен и соответствует ключевым требованиям ЕАЭС. Заключение нужно для детских товаров, одежды, обуви, пищевых продуктов и других товаров из списка.
- Фитосанитарный сертификат. Нужен для ввоза овощей, фруктов, орехов и других продуктов, которые могут быть заражены вредными организмами. Наличие сертификата подтверждает, что товар прошёл процедуру проверки и оказался «здоров».
- Сертификат соответствия пожарной безопасности. Нужен для подтверждения качества противопожарного оборудования, отделочных материалов, некоторых утеплителей.
У каждого товара есть своя специфика, поэтому перечень документов может отличаться. В одном случае достаточно предоставить сертификат соответствия, а в другом нужна будет декларация о соответствии. Импортные товары государство контролирует с помощью системы прослеживаемости, а для экспортных есть свои особенности. Поэтому с первого раза сложно провести внешнеэкономическую сделку самостоятельно и без ошибок.
Многие предприниматели обращаются к профессиональным декларантам, чтобы оформить всё с первого раза и не иметь проблем с таможней.
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