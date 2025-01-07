Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ВЭД
  4. Транзитная декларация: полное руководство
ВЭД
ВЭД

Транзитная декларация: полное руководство

Если груз везут через границы нескольких стран, надо оформить специальный документ — транзитную декларацию (Т1). Разберёмся, что это такое и как правильно заполнить форму. А ещё поделимся образцом для заполнения, который вы сможете сохранить.

07.01.2025
8811
8811

Таможенное оформление

Всё нужное для ВЭД: бесплатный валютный счёт, подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы.
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Таможенное оформление

Всё нужное для ВЭД: бесплатный валютный счёт, подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы.
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Что такое транзитная декларация и когда её оформлять

Транзитная декларация — форма отчётности для таможни, когда груз везут через границы нескольких государств. Это один из видов таможенной декларации, который может не подлежать налогообложению и таможенным пошлинам. Подробнее о других видах читайте в статье «Что такое таможенная декларация».

Позаботимся о вашем ВЭД в Точке. Заполним за вас договоры и инвойсы, сделаем таможенную декларацию под ключ, отправим за границу рублёвые и валютные платежи и ответим на вопросы.

Виды транзитной декларации

Для различных ситуаций надо заполнять разные виды деклараций:

  1. Коммерческая. Используется для декларирования товаров, которые перемещают между странами для продажи или коммерческого использования. Включает информацию о стоимости товаров, наименовании, количестве и других коммерческих характеристиках.  
  2. Транспортная. Используется, как правило, для правильной и безопасной транспортировки грузов во время их перемещения через границу. Содержит информацию о транспортном средстве (например, номер автомобиля или судна), маршруте следования и условиях перевозки. 

Кто заполняет транзитную декларацию

Транзитную декларацию могут заполнить:

  1. Перевозчик, который отвечает за транспортировку товаров через границу.
  2. Экспедитор, который организует перевозку и может действовать от имени отправителя или получателя.
  3. Уполномоченные представители, которые действуют от имени декларанта. Это могут быть сотрудники компаний с соответствующими доверенностями и документами.
  4. Таможенный представитель, который может выполнять таможенные операции от имени декларанта.

Заполнение транзитной декларации достаточно строгое. Есть правила, которые декларант должен соблюдать при оформлении и подаче документов. Ниже — инструкция по заполнению транзитной декларации. 

Декларанты Точки заполнят декларацию и подберут коды ТН ВЭД, рассчитают сумму таможенных платежей и проконтролируют каждый этап таможенного оформления. Если инспектор запросит дополнительные документы, мы сразу с вами свяжемся.

Порядок заполнения транзитной декларации

Общие положения

  1. Транзитная декларация ТК ЕАЭС состоит из основного листа и добавочных. Добавочные заполняют, если в одной декларации указывают сведения о двух и более товарах.
  2. Форму нужно заполнить в электронном виде и распечатать 2 экземпляра на листах А4. Декларация должна быть заполнена без подчисток и помарок. 
  3. В декларации указывают все необходимые сведения о товарах, отправителе, получателе и условиях транспортировки. Они должны соответствовать перевозочным документам.
  4. Если нужно внести изменения или дополнения, это можно сделать от руки печатными буквами. Изменения надо подтвердить подписью и оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа. Если в декларации больше трёх изменений или дополнений, таможенный орган может потребовать заполнить новую декларацию.

Правила заполнения граф транзитной декларации

Порядок заполнения закреплён официально. 

Основные графы: 

  • Тип декларации.
  • Информация о декларанте.
  • Номер документа, который подтверждает статус таможенного перевозчика или меры обеспечения соблюдения таможенного транзита.
  • Количество отгрузочных спецификаций, перечней и иных подобных документов, которые предоставляют одновременно с ТД.
  • Информация о грузе, включая его количество и единицы измерения.
  • Сведения о транспортном средстве, которым перевозят груз.
  • Наименование и местонахождение получателя товаров. 

Что проверить при заполнении

  • Данные о декларанте и информация о товарах. Сведения должны соответствовать сопроводительным документам.
  • Регистрационный номер таможенной декларации. Формат: 23 символа, например, TTTTTTTT/DDMMGG/NNNNNNN, где TTTTTTTT — код таможенного органа, DDMMGG — дата, NNNNNNN — порядковый номер.
  • Все необходимые графы декларации заполнены в соответствии с требованиями
  • Наличие и корректность необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают информацию в декларации: инвойсы, транспортные накладные. 
  • Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи декларанта для подтверждения подлинности документов, если декларация в электронной форме.
  • Орфографические и числовые ошибки.

Сроки регистрации транзитной декларации

Таможенный орган регистрирует декларацию не более двух часов с момента её подачи и присваивает ей регистрационный номер. Он должен быть указан в обоих экземплярах декларации и других сопроводительных документах.

Причины отказа в оформлении транзитной декларации

Есть пять основных причин, по которым таможня может отказать. 

  1. Декларацию подаёт неуполномоченное лицо или документ подписан неправильно.
  2. Не указаны обязательные данные, например о товарах или отправителе. 
  3. Декларация не соответствует установленной форме или структуре.
  4. Товары, указанные в декларации, не находятся на территории государства, в таможенный орган которого подаётся декларация.
  5. Наличие ошибок в реквизитах документов или несоответствие идентификационных номеров.
Декларанты Точки заполнят декларацию и подберут коды ТН ВЭД, рассчитают сумму таможенных платежей и проконтролируют каждый этап таможенного оформления. Если инспектор запросит дополнительные документы, мы сразу с вами свяжемся.

Ответственность за нарушение правил оформления транзитной декларации

Если не соблюдать требования по оформлению и подаче транзитной декларации, могут оштрафовать. Штрафы могут составлять от половины до двойной стоимости товаров. Также возможна конфискация товаров.

Образцы и бланки для скачивания

Формы транзитной декларации и добавочных листов утверждены официально. Заранее изучите, какие данные могут понадобиться, — это поможет быстрее заполнить документ. 

Шаблон транзитной декларации и добавочного листа вы можете скачать ниже:

  1. Нажмите на кнопку «Скачать», откроется Google-документ.
  2. Перейдите по ссылке, нажмите «Файл» → «Создать копию».
  3. Шаблон транзитной декларации и добавочных листов останется на вашем Google Диске. Вы сможете его редактировать и использовать в работе. 
Шаблон транзитной декларации и добавочного листа

Шаблон транзитной декларации и добавочного листа

Электронное декларирование

Транзитную декларацию можно оформлять в электронной форме. Для подачи электронного документа нужна усиленная квалифицированная электронная подпись, которая подтверждает подлинность и обеспечивает защиту.

Загрузить декларацию и сопроводительные документы нужно в Единую автоматизированную информационную систему ФТС России. Таможенные органы проверят её на соответствие требованиям. Если всё хорошо, декларацию зарегистрируют и декларант получит уникальный регистрационный номер документа. 

Вопросы по теме

Кто обязан оформлять транзитную декларацию?

Физические и юридические лица, которые перемещают товары через границу.

Какие документы нужны?

Перечень зависит от ситуации. Обычно нужны транспортные и подтверждающие право собственности на товары. Иногда необходимы лицензии или сертификаты.

Чем отличается таможенная декларация от транзитной?

Таможенную декларацию подают при ввозе и вывозе товаров. В ней информация о товарах, стоимости, происхождении и других характеристиках. Она нужна для расчёта пошлин и налогов, а также для соблюдения правил торговли. 


Транзитную декларацию оформляют на товары, которые пересекают границу одной страны только для того, чтобы попасть в другую. Проще говоря, она нужна для подтверждения того, что товар отправится в другую страну, минуя таможню.


Другие статьи по теме

10 МАРТА 2025
14 266
Виктория Сахарова
Личный кабинет ФТС для участников ВЭД
11 ФЕВРАЛЯ 2026
3724
Сергей Зотов
Проформа-инвойс и инвойс: отличия и особенности

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка