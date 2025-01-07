Транзитная декларация: полное руководство

Таможенную декларацию подают при ввозе и вывозе товаров. В ней информация о товарах, стоимости, происхождении и других характеристиках. Она нужна для расчёта пошлин и налогов, а также для соблюдения правил торговли.





Транзитную декларацию оформляют на товары, которые пересекают границу одной страны только для того, чтобы попасть в другую. Проще говоря, она нужна для подтверждения того, что товар отправится в другую страну, минуя таможню.



