Транзитная декларация: полное руководство

Что такое транзитная декларация и когда её оформлять
Транзитная декларация — форма отчётности для таможни, когда груз везут через границы нескольких государств. Это один из видов таможенной декларации, который может не подлежать налогообложению и таможенным пошлинам. Подробнее о других видах читайте в статье «Что такое таможенная декларация».
Виды транзитной декларации
Для различных ситуаций надо заполнять разные виды деклараций:
- Коммерческая. Используется для декларирования товаров, которые перемещают между странами для продажи или коммерческого использования. Включает информацию о стоимости товаров, наименовании, количестве и других коммерческих характеристиках.
- Транспортная. Используется, как правило, для правильной и безопасной транспортировки грузов во время их перемещения через границу. Содержит информацию о транспортном средстве (например, номер автомобиля или судна), маршруте следования и условиях перевозки.
Кто заполняет транзитную декларацию
Транзитную декларацию могут заполнить:
- Перевозчик, который отвечает за транспортировку товаров через границу.
- Экспедитор, который организует перевозку и может действовать от имени отправителя или получателя.
- Уполномоченные представители, которые действуют от имени декларанта. Это могут быть сотрудники компаний с соответствующими доверенностями и документами.
- Таможенный представитель, который может выполнять таможенные операции от имени декларанта.
Заполнение транзитной декларации достаточно строгое. Есть правила, которые декларант должен соблюдать при оформлении и подаче документов. Ниже — инструкция по заполнению транзитной декларации.
Порядок заполнения транзитной декларации
Общие положения
- Транзитная декларация ТК ЕАЭС состоит из основного листа и добавочных. Добавочные заполняют, если в одной декларации указывают сведения о двух и более товарах.
- Форму нужно заполнить в электронном виде и распечатать 2 экземпляра на листах А4. Декларация должна быть заполнена без подчисток и помарок.
- В декларации указывают все необходимые сведения о товарах, отправителе, получателе и условиях транспортировки. Они должны соответствовать перевозочным документам.
- Если нужно внести изменения или дополнения, это можно сделать от руки печатными буквами. Изменения надо подтвердить подписью и оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа. Если в декларации больше трёх изменений или дополнений, таможенный орган может потребовать заполнить новую декларацию.
Правила заполнения граф транзитной декларации
Порядок заполнения закреплён официально.
Основные графы:
- Тип декларации.
- Информация о декларанте.
- Номер документа, который подтверждает статус таможенного перевозчика или меры обеспечения соблюдения таможенного транзита.
- Количество отгрузочных спецификаций, перечней и иных подобных документов, которые предоставляют одновременно с ТД.
- Информация о грузе, включая его количество и единицы измерения.
- Сведения о транспортном средстве, которым перевозят груз.
- Наименование и местонахождение получателя товаров.
Что проверить при заполнении
- Данные о декларанте и информация о товарах. Сведения должны соответствовать сопроводительным документам.
- Регистрационный номер таможенной декларации. Формат: 23 символа, например, TTTTTTTT/DDMMGG/NNNNNNN, где TTTTTTTT — код таможенного органа, DDMMGG — дата, NNNNNNN — порядковый номер.
- Все необходимые графы декларации заполнены в соответствии с требованиями.
- Наличие и корректность необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают информацию в декларации: инвойсы, транспортные накладные.
- Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи декларанта для подтверждения подлинности документов, если декларация в электронной форме.
- Орфографические и числовые ошибки.
Сроки регистрации транзитной декларации
Таможенный орган регистрирует декларацию не более двух часов с момента её подачи и присваивает ей регистрационный номер. Он должен быть указан в обоих экземплярах декларации и других сопроводительных документах.
Причины отказа в оформлении транзитной декларации
Есть пять основных причин, по которым таможня может отказать.
- Декларацию подаёт неуполномоченное лицо или документ подписан неправильно.
- Не указаны обязательные данные, например о товарах или отправителе.
- Декларация не соответствует установленной форме или структуре.
- Товары, указанные в декларации, не находятся на территории государства, в таможенный орган которого подаётся декларация.
- Наличие ошибок в реквизитах документов или несоответствие идентификационных номеров.
Ответственность за нарушение правил оформления транзитной декларации
Если не соблюдать требования по оформлению и подаче транзитной декларации, могут оштрафовать. Штрафы могут составлять от половины до двойной стоимости товаров. Также возможна конфискация товаров.
Образцы и бланки для скачивания
Формы транзитной декларации и добавочных листов утверждены официально. Заранее изучите, какие данные могут понадобиться, — это поможет быстрее заполнить документ.
Шаблон транзитной декларации и добавочного листа вы можете скачать ниже:
- Нажмите на кнопку «Скачать», откроется Google-документ.
- Перейдите по ссылке, нажмите «Файл» → «Создать копию».
- Шаблон транзитной декларации и добавочных листов останется на вашем Google Диске. Вы сможете его редактировать и использовать в работе.
Шаблон транзитной декларации и добавочного листа
Электронное декларирование
Транзитную декларацию можно оформлять в электронной форме. Для подачи электронного документа нужна усиленная квалифицированная электронная подпись, которая подтверждает подлинность и обеспечивает защиту.
Загрузить декларацию и сопроводительные документы нужно в Единую автоматизированную информационную систему ФТС России. Таможенные органы проверят её на соответствие требованиям. Если всё хорошо, декларацию зарегистрируют и декларант получит уникальный регистрационный номер документа.