Предприниматели, которые начинают заниматься внешнеэкономической деятельностью, при открытии валютного счёта узнают, что существует ещё и транзитный счёт. На первый взгляд может показаться, что ИП или руководитель ООО должен сам открывать такой счёт, но это не так. В этой статье расскажем, что такое транзитный счёт, зачем он нужен и почему предприниматель не должен открывать его самостоятельно.

Как связаны валютный и транзитный счета

Если ИП или руководитель ООО хочет работать с зарубежными контрагентами, например, поставлять за границу товары или, наоборот, делать закупки в другой стране, он открывает валютный счёт. Раньше особенно часто открывали счета в долларах или евро, но после введения санкций предприниматели стали чаще выбирать национальные валюты. Например:

китайские юани;

белорусские рубли;

индийские рупии;

армянские драмы.

Анна Давыдова, эксперт по ВЭД в Точке: Возросшая популярность национальных валют связана с тем, что расчёты в нацвалютах сейчас более стабильны, чем в долларах и евро. Чтобы избежать проблем с контрагентами, предприниматели открывают счета в валютах тех стран, с которыми работают. Кстати, это не только комфортно с точки зрения бизнеса, но и выгодно — за хранение национальных валют, в отличие от евро и долларов, не начисляется комиссия.

Когда предприниматель открывает валютный счёт, автоматически открывается и транзитный. Такой счёт может открыть только банк, у предпринимателя открыть транзитный счёт по своему желанию не получится. Этот счёт используется только внутри банка, а для всех внешних процессов, например, снятия денег или отправления платежей клиенты пользуются валютным счётом, который открыли сами.

Что такое транзитный счёт

Транзитный счёт в банке – это счет, на котором временно хранится валюта. Счёт называют именно так, потому что валюта проходит по нему транзитом — зачисляется при переводе из другой страны и лежит до тех пор, пока предприниматель проходит валютный контроль.

После того, как предприниматель подтверждает, что сделка реальная и законная, деньги перечисляются с транзитного счёта на валютный. То есть, долго средства там не находятся — по факту транзитный счёт нужен для того, чтобы деньги полежали на нём во время проверки документов.

Пример: ИП производит леденцы из натуральных ингредиентов и продаёт их в Казахстан. Контрагенты, которые перепродают эти конфеты в магазинах, платят за леденцы в тенге. Когда заказчик из Казахстана отправляет ИП деньги, они зачисляются на транзитный счёт предпринимателя. Банк сообщает ИП, что деньги зачислены, и просит предоставить документы, подтверждающие, что сделка законна, и деньги действительно пришли за продажу конфет. ИП предоставил закрывающие документы и инвойс, валютные контролеры изучили их и убедились в том, что всё легально. После этого банк перевел деньги с транзитного счёта на валютный — теперь ИП может потратить их или просто сохранить на счёте.

Какие деньги поступают на транзитный счёт?

Есть несколько исключений, при которых деньги зачисляются сразу на валютный счёт, минуя транзитный.

клиент перевёл деньги между своими счетами внутри одного и того же банка;

того же банка; клиент перевёл деньги другому клиенту-резиденту на счёт в том же банке, если платёж разрешён по валютному законодательству;

счёт в том же банке, если платёж разрешён по валютному законодательству; уполномоченный банк перевёл клиенту деньги по заключенному между ними договору.

В остальных случаях платежи в валюте всегда сначала поступают на транзитный счёт.

Куда можно списать деньги с транзитного счёта?

Деньги с транзитных счетов не только переводят на валютные счета, но и используют в других целях:

продать иностранную валюту с зачислением на расчётный счёт;

зачислением на расчётный счёт; оплатить расходы по международной транспортировке, страхованию и экспедированию грузов, для уплаты пошлин и таможенных сборов, комиссии банков и других платежей из перечня Центробанка;

международной транспортировке, страхованию и экспедированию грузов, для уплаты пошлин и таможенных сборов, комиссии банков и других платежей из перечня Центробанка; зачислить на текущий валютный счёт в этом же банке или на текущий валютный счет в другом банке с предварительным зачислением на транзитный счёт;

текущий валютный счёт в этом же банке или на текущий валютный счет в другом банке с предварительным зачислением на транзитный счёт; вернуть нерезиденту деньги, которые по ошибке зачислили на счёт клиента;

ошибке зачислили на счёт клиента; зачислить деньги на специальный счет клиента в иностранной валюте.

В этих ситуациях платежи также проходят валютный контроль, поэтому деньги замораживаются на транзитном счёте.

Для того, чтобы легко пройти валютный контроль, важно знать нюансы валютного законодательства. Если предприниматель не уверен, что сможет с первого раза сделать всё правильно, можно делегировать часть процессов специалистам Точки. Тогда прохождение валютного контроля будет проще. Мы заполним все справки, поможем составить платежное поручение или заявление на перевод валюты. А еще проверим договор с иностранным партнёром и поможем сделать правильный текст для иностранного контрагента, если понадобится. Оставьте заявку, чтобы передать часть задач по ВЭД нашим сотрудникам. Подробнее

Как проходит валютный контроль в банках?

Процедура валютного контроля при отправлении и получении денег немного различается. Когда предприниматель получает деньги из другой страны, деньги сначала зачисляются на транзитный счёт.

Чтобы получить платёж, бизнесмен собирает и отправляет в банк документы, которые доказывают, что деньги получены законным путем. Список документов зависит от суммы договора. Если сумма равна или меньше 1 млн рублей, может быть достаточно только кода операции. А при сумме больше 1 млн рублей понадобятся инвойс, контракт и другие документы по договору. Например, акты, товарные накладные, счета-фактуры или транспортные документы.

На время проверки деньги лежат на транзитном счёте. После того, как сотрудники банка проверят их и убедятся в том, что деньги законно «пересекают границу», их перечислят на валютный счёт. Если эксперты валютного контроля видят нарушения, они передают информацию в ЦБ РФ. Оттуда данные о нарушениях передают уже в налоговую.

В Точке эксперты валютного контроля сначала связываются с предпринимателем и предупреждают об ошибке, а потом помогают её исправить.

При отправлении денег из России валютный контроль проходят немного по-другому. ИП или руководителю ООО надо сформировать заявку на валютную операцию и сразу прикрепить документы, доказывающие законность перевода.

Эти данные вместе с заявкой уйдут на проверку — в это время платёж будет находится в соответствующем статусе. После того, как специалисты банка убедится, что всё законно, деньги отправятся дальше — на счёт получателя за границу.

Анна Давыдова, эксперт по ВЭД в Точке: После того, как деньги зачислили на транзитный счёт, у предпринимателя есть 15 рабочих дней, чтобы подать документы. Лучше делать это сразу после зачисления валюты, потому что при валютном контроле банк может запросить какие-то документы или посоветовать исправить неточности. Соответственно, если затянуть, времени на исправление будет мало, и предприниматель может получить штраф от налоговой.

Можно ли не проходить валютный контроль?

Точка подробно рассказывала о том, как проходит валютный контроль, какие для него нужны документы и в какие сроки важно его пройти.

Если коротко, все предприниматели, которые отправляют деньги за границу или получают их из-за рубежа, обязаны проходить валютный контроль. Это касается не только внешнеторговых операции, но и других платежей. Например:

платежей по кредитам в других странах;

кредитам в других странах; финансовых операций с долями компаний;

долями компаний; финансовых операций с акциями и недвижимостью.

Сумма платежа значения не имеет: даже если зачисляется платёж на 10-20 долларов, он должен проходить валютный контроль.

Анна Давыдова, эксперт по ВЭД в Точке: В валютном законодательстве много нюансов, поэтому предпринимателю очень важно убедиться, что все документы соответствуют актуальным законам. Да и в целом важно быть внимательным, потому что иногда ИП и руководители ООО допускают ошибки. Например, в реквизитах или сроках оплаты. Штраф за нарушения может быть очень ощутимым, поэтому многие предприниматели предпочитают делегировать специалистам оформление договоров и других документов для ВЭД.

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