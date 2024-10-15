Валютные риски: что это такое, способы минимизации

Что такое валютные риски?

Валютные риски — это опасность финансовых убытков из-за изменений курса валюты платежа при торговых, кредитных, валютных и других операциях.

При экспорте предприниматель теряет деньги, когда после утверждения контракта снижается курс валюты платежа по отношению к валюте его страны. При импорте, наоборот, когда курс повышается.

Пример: Компания по производству эко-косметики из России заключила договор на поставку продукции в Китай на сумму в 1 миллион юаней. На момент заключения сделки курс юаня к рублю составлял 10 рублей за юань. Значит, компания должна была получить 10 миллионов рублей по завершении сделки. Но в период между подписанием договора и фактическим получением платежа курс юаня к рублю изменился: упал до 8 рублей за юань. В результате вместо 10 миллионов рублей компания получила 8 миллионов рублей. Это — валютный риск, так как компания потеряла 2 миллиона рублей из-за колебаний валютного курса.

Факторы возникновения валютного риска:

колебания курсов валют;

уровень инфляции и процентные ставки;

процентные ставки; введение административных ограничений или другие действия государственных органов.

Виды валютных рисков

Среди валютных рисков можно выделить 3 основных вида.

Расчётный риск, или балансовый. Связан с несоответствием между активами и пассивами в разных валютах. Например, когда у компании активы в иностранной валюте, а пассивы — в национальной. Экономический риск. Возникает из-за колебаний валютного курса. Например, укрепление национальной валюты может снизить доходы экспортёров и внутренних производителей. Операционный риск. Связан с возможностью недополучения прибыли или понесения убытков от торговых операций в иностранной валюте.

Методы управления валютными рисками

Методы управления валютными рисками — это финансовые инструменты и стратегии, которые помогают снизить потери из-за колебаний валютных курсов.

Основные методы:

Страхование валютных рисков.

Компания может заключить договор страхования, который компенсирует убытки при падении курса. Или установить фиксированный курс для расчётов, что позволит избежать потерь при колебаниях.

Диверсификация.

Помогает снизить общий валютный риск. Например, компания ведёт бизнес в нескольких странах и использует разные валюты для расчётов: это снижает зависимость от конкретной валюты.

Хеджирование.

Важный инструмент для компаний, которые работают на международных рынках при негативных тенденциях в экономике. Позволяет компаниям планировать финансовые операции, управлять денежными каналами, а также защищать корпоративные инвестиции от девальвации национальной валюты и других неблагоприятных экономических факторов.

Метод хеджирования включает в себя заключение сделок, которые могут компенсировать потенциальные убытки от изменения курса. Разберём их подробнее.

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Что такое хеджирование валютных рисков?

Хеджирование — управление валютными рисками, которое позволяет заранее зафиксировать валютный курс по будущим платежам. Он будет определять стоимость товара, который вы планируете купить или продать в будущем. Независимо от того, какой будет рыночный курс на момент совершения сделки, вы сможете использовать тот, который зафиксировали в договоре.

Есть 3 основных инструмента хеджирования валютных рисков: форвардные контракты, опционы и валютные свопы.

1. Форвардный контракт.

Когда продавец и покупатель договариваются о сделке, при заключении форвардного контракта они могут выбрать, по какому курсу будет происходить оплата товара в будущем. Это позволит избежать убытков, если курс изменится неблагоприятным образом.

Такие контракты заключаются вне биржи и не имеют строгих стандартов оформления: это даёт возможность гибко определять условия сделки.

Пример: Российская компания и китайский контрагент заключают договор на поставку товаров, по которому компания из России должна заплатить 2 миллиона юаней через три месяца. Компания заключает форвардный контракт и фиксирует курс на момент его заключения: 11,2 рубля за юань. Если к моменту оплаты курс вырастет до 12,6 рублей за юань, форвардный контракт позволит избежать переплаты. Компания заплатит по фиксированному курсу 22,4 миллиона рублей вместо 25,2 миллиона рублей.

2. Опцион.

Это договор, по которому покупатель опциона имеет право купить или продать валюту в будущем по заранее оговоренной цене. При покупке опциона покупатель выплачивает продавцу премию, она же — стоимость опциона. Эта сумма не возвращается, если опцион не используется.

Пример: Компания купила опцион на юани, с ценой исполнения 8 рублей за юань. Если через три месяца курс юаня вырастет до 10 рублей, компания сможет сэкономить и использовать опцион: купить юани по 8 рублей. Если курс упадёт до 7 рублей, она откажется от опциона и купит юани по рыночной, более выгодной, цене.

В отличие от форвардных контрактов опционы дают возможность отказаться от исполнения, если рыночные условия стали более выгодными.

3. Валютные свопы.

Инструмент, который позволяет компаниям обменивать валюту на определённый срок с последующим обратным обменом. Курс, по которому осуществляется обмен, фиксируются в момент заключения контракта. Своп проходит в 2 этапа:

Первоначальный обмен валюты. Стороны сделки обмениваются определённой суммой валюты по согласованному курсу. Обратный обмен. Стороны возвращают суммы по заранее установленному курсу.

Пример: Строительная компания импортирует товары из Таджикистана в Россию. По договору она должна заплатить через два месяца 1 миллион сомони. На момент заключения договора курс составляет 11.55 рублей за сомони. Компания заключила валютный своп с банком, обменивая 9,1 миллиона рублей на 1 миллион сомони. Через два месяца курс может измениться, но из-за свопа компания сможет вернуть деньги по заранее установленному курсу.

Хеджирование валютных рисков требует значительных финансовых вложений, поэтому важно, чтобы затраты на хеджирование не превышали суммы возможных рисков.

Страхование валютных рисков

Страхование валютных рисков происходит в несколько этапов:

Заключение договора страхования. Компании подписывают соглашение со страховой организацией, в котором прописаны условия страхования. Установка фиксированного курса. В договоре прописывают курс валюты для расчётов. Компенсация убытков. Если курс валюты изменится неблагоприятным образом, страховая компания компенсирует разницу.

Распространённые инструменты для страхования валютных рисков:

Валютные оговорки. Дополнительные условия в договоре, которые позволяют пересчитать сумму платежа пропорционально изменениям курсов валют.

договоре, которые позволяют пересчитать сумму платежа пропорционально изменениям курсов валют. Форвардные операции. Заключение форвардных контрактов для фиксирования курса на момент заключения сделки.

фиксирования курса на момент заключения сделки. Услуги страховых организаций.