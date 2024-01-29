Коротко Испытательный срок обязательно должен быть прописан в трудовом договоре. Устные договорённости не имеют силы: если вы не зафиксировали условие в договоре или дополнительном соглашении, сотрудник считается принятым без всяких испытаний. На период испытания нельзя ухудшать условия труда: зарплата, соцпакет и больничные должны быть такими же, как у постоянных сотрудников. Нельзя устанавливать испытательный срок при найме несовершеннолетних, беременных и выпускников в первый год их работы по специальности.

Испытательный срок — это тестовый период работы для оценки кандидата в деле. По закону он длится до 3 месяцев для сотрудников, до 6 — для руководителей.

По резюме и собеседованию не всегда понятно, подходит ли вам специалист. Сотруднику тоже важно убедиться, что новая работа та самая. Испытательный срок даёт возможность обеим сторонам оценить, насколько успешно складывается сотрудничество, и решить, стоит ли продолжать работать вместе.

Что такое испытательный срок

Испытательный срок при приёме на работу — это период, в течение которого работодатель оценивает, насколько сотрудник соответствует своей должности. Устанавливать его не обязательно, но многие руководители предпочитают проверить сотрудника и понять, как он справляется с нагрузкой. Это право зафиксировано в ст. 70 ТК РФ.

Кому нельзя устанавливать испытательный срок

Не всем работникам можно установить испытательный срок. Например, закон не позволяет оформлять его для:

беременных;

несовершеннолетних;

тех, кого нанимают на срок до 2 месяцев;

мам, которые воспитывают детей до полутора лет;

сотрудников, которые перешли с одной работы на другую по согласованию работодателей;

выпускников СПО и вузов, которые впервые устраиваются в первый год после получения образования по своей специальности.

ВАЖНО По Федеральному закону от 09.04.2026 №91-ФЗ , запрещено вводить испытание для мам, которые воспитывают детей до 3 лет. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Сколько длится испытательный срок

Длительность испытательного срока зависит от категории сотрудника.

Рядовые работники До 3 месяцев Главные бухгалтеры, руководители и их заместители До 6 месяцев Временные сотрудники на срочный трудовой договор от 2 до 6 месяцев До 2 недель Временные сотрудники на срочный трудовой договор до 2 месяцев Испытательный срок не устанавливают

Как оформить испытательный срок

Есть три этапа заключения трудового договора с испытательным сроком.

Удостоверьтесь, что новый сотрудник согласен попробовать себя в работе и знает, что его нанимают с испытательным сроком. Проверьте, что сотруднику можно устанавливать тестовый период и его нет в перечне исключений. Пропишите в документах, что сотрудник нанимается с условием испытательного срока. Формулировка может быть простой, например: «Сотруднику устанавливается испытательный срок на 3 месяца».

Бывает такая ситуация: соискатель согласен на испытательный срок, но составить трудовой договор в этот же день не успевают. Тогда можно подписать предварительное соглашение об испытательном сроке, а в течение 3 дней после этого заключить договор.

В предварительном соглашении указывают ФИО и должность сотрудника, название компании, длительность испытательного срока.



Важно прописать, что на момент допуска к работе трудовой договор не заключён, и указать, что при заключении договора в него будет внесён пункт про испытательный срок.

Как прописать испытательный срок в трудовом договоре

Обычно условие об испытательном сроке прописывают в разделе «Предмет договора» или в разделе «Общие положения», но нет строгого регламента, где именно в трудовом договоре прописывается испытательный срок.

Требований к формулировке нет. Работодатель и работник могут определить её по договорённости. Ниже примеры, которые можно использовать.

Испытательный срок без оформления: можно ли так делать

Нельзя, потому что неоформленный сотрудник — это грубое нарушение. По ст. 67 ТК РФ, трудовые отношения вступают в силу с момента допуска к работе. Если человек работал, а трудовой договор не был оформлен, работодателю грозят не только штрафы, но и доначисление всех обязательных платежей в ФНС и взносов в СФР за весь период фактической работы.

Если договор подписан, а об испытании договорились устно и не включили его в договор до начала работы, считается, что работник принят на работу без испытания. В этом случае работодатель не вправе уволить работника как не прошедшего испытательный срок.

Сколько платить сотруднику на испытательном сроке

Иногда работодатели предлагают такие условия: на время испытательного срока одна зарплата, а дальше — другая. Например, на собеседовании кандидату говорят: во время испытательного срока оплата будет ниже — 50 000 ₽. А если он успешно пройдёт проверку, то зарплата будет уже 70 000 ₽.

По ст. 9 ТК РФ и ст. 132 ТК РФ пониженная зарплата в период испытательного срока считается нарушением. На работника распространяются все нормы, предусмотренные законодательством и правилами компании, а значит, на испытании есть те же права, что и у других работников. И получать зарплату он может на таких же основаниях.

Если сотрудники получают выплаты через зарплатный проект, новичка тоже можно к нему подключить. Это позволит автоматизировать выплату денег.

Как фиксировать результаты испытательного срока

Перед началом испытания нужно подготовить шаблон оценочного листа. Для разных категорий сотрудников он будет разным. Оценочный лист поможет вам понять, справился ли сотрудник по всем необходимым направлениям.

Лучше всего работают конкретные показатели: выполненные задачи, KPI, сроки, качество работы, освоение процессов и профессиональных инструментов. Общие формулировки вроде «не справляется» или «не подходит команде» практически бесполезны с точки зрения трудового права.

Что делать после испытательного срока

Если работник устраивает, можно поздравить его с успешным окончанием испытательного периода. Оформлять дополнительные документы не придётся, человек может просто продолжить работу. Это связано с тем, что сотрудник подписал трудовой договор с условием испытательного срока ещё на этапе приёма. Так что всё уже готово.

Если качество работы не устроило работодателя, он может уволить сотрудника на испытательном сроке. Причины для этого могут быть такими же, как и в случае со штатными сотрудниками. Вот в каких ситуациях можно уволить работника:

не исполняет свои прямые обязанности;

нарушает дисциплину, например опаздывает или пропускает рабочие встречи;

прогуливает работу;

употребляет алкоголь или наркотики на работе;

обсчитывает покупателей, ворует деньги или вещи;

компания сокращает штат;

компания закрывается;

другие причины, перечисленные в законе.

Полный список причин для увольнения в ст. 81 ТК РФ.

Как уволить сотрудника, который не прошёл испытательный срок

Что нужно сделать перед увольнением сотрудника на испытательном сроке:

убедиться, что человек не относится к категории тех, кого нельзя увольнять;

уведомить его об увольнении заранее — за 3 дня;

обосновать, почему работник не прошёл испытание.

Если сотрудник сочтёт увольнение несправедливым, он может обратиться в суд. В этом случае будут проверять, на каком основании человека уволили. Поэтому лучше сохранить все доказательства.

Если сотрудник на испытательном сроке сам захотел уволиться, он может сделать это быстрее, чем штатный. Достаточно письменно сообщить о своём решении работодателю за три дня до увольнения.

Оставшиеся три дня надо отработать, их отсчёт идёт со следующего дня после подачи заявления. То есть, если заявление написано 1 августа, сотрудник отрабатывает 2, 3 и 4 августа.

Испытательный срок и стаж, отпуск, больничный

С первого рабочего дня сотрудник имеет те же права, что и остальные работники: может оформить больничный и получить положенные выплаты. Дни, пропущенные из-за болезни, в испытательный срок не засчитываются.

С первого дня работы также начинает накапливаться стаж для ежегодного отпуска. Сотрудник может воспользоваться оплачиваемым отпуском по ст. 122 ТК РФ только после шести месяцев работы. Испытательный срок учитывается в общий трудовой стаж.