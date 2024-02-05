Как оформить сотрудника на неполную занятость или неполную ставку

Коротко На неполную ставку можно оформить не только нового сотрудника, но и постоянного. При неполном рабочем времени или рабочей неделе зарплата считается по времени или объёму работы. Права сотрудника на отпуск, стаж и больничный сохраняются.

Оформить неполную ставку можно по желанию работодателя и по соглашению сторон. В некоторых случаях это положено по закону. Ограничений по минимальной ставке нет: можно установить даже 0,25 ставки. Главное — закрепить это в договоре или допсоглашении.

Что такое неполная ставка

По ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю. К примеру, это работа по 8 часов в графике 5/2 или 12 часов в графике 2/2. Это одна полная ставка.

Режим работы с занятостью менее 40 часов в неделю — это неполное рабочее время. Именно так официально называется этот режим и так его стоит обозначать в документах. Формулировки «полставки, частичная занятость» разговорные и не существуют в правовом поле.

Такой режим работы работодатель предлагает, когда бизнесу не нужен сотрудник на полный день. Бывает и так, что человек просит об оформлении на неполную ставку по своей инициативе.

ПРИМЕР В компанию нужен бухгалтер на первичную документацию. Соискатель устраивает руководителя, но есть один нюанс. Специалист может работать только в первой половине дня, потому что после обеда надо забирать ребёнка из школы. Специалист утверждает: он сможет справиться с работой за половину рабочего дня. Руководителя это устраивает. По взаимному согласию работника оформляют на полставки.

Формат работы может отличаться.

Неполный рабочий день. Формат работы в утренние или вечерние часы, график составляется с учётом пожеланий сотрудника.

Неполная рабочая неделя. Формат полного рабочего дня несколько дней в неделю. К примеру, понедельник, вторник и четверг.

Неполная рабочая неделя и неполный рабочий день. Формат работы по несколько часов и не каждый день.

Всё индивидуально: если условия устраивают обе стороны, рабочее время может быть любым. Главное — указать всё в трудовом договоре и придерживаться прописанных условий.

Когда бизнесу выгодно оформлять сотрудника на неполную ставку

Неполная ставка подходит, если задачи сотрудника ограничиваются несколькими часами работы: например, администратор выходит на дневную смену, а SMM-специалист появляется в офисе лишь в дни съёмок контента.

Формат выгоден обеим сторонам: специалист завершает работу по факту выполнения задач, не отбывая лишнее время, а работодатель платит только за результат.

Когда оформляют на неполную ставку

Можно выделить три ключевые ситуации, когда сотрудники работают в режиме неполной занятости.

По взаимному согласию сотрудника и работодателя. К примеру, молодая мама ищет занятость на полдня, а владельцу бизнеса как раз нужен такой сотрудник.

Из-за организационных изменений в компании. Например, предприниматель закрыл большую кофейню и открыл заведение поменьше. Перечень обязанностей у сотрудников изменился, а часы работы сократились.

Тут есть нюанс: работника надо предупредить о переводе на неполную ставку за два месяца. Если он захочет — останется, а если нет — ему можно предложить альтернативную работу или сокращение с выходным пособием в два месячных заработка.

По законному праву сотрудника. Есть категории работников, которым нельзя отказать в оформлении на полставки. Среди них:

беременные;

родители, опекуны или попечители детей до 14 лет, детей-инвалидов до 18 лет;

люди, которые ухаживают за больными родственниками.

В качестве доказательств сотрудники прикладывают документы. Обычно это справка из ЖК, свидетельство о рождении, акт об установлении опеки или попечительства. Документ зависит от категории, к которой относится человек. В таком случае работодатель не может отказать в переходе на неполную ставку.

ВРЕЗКА Режим неполного рабочего времени можно оформить на любой срок или вообще без ограничений по соглашению сторон. По семейным обстоятельствам такой режим устанавливают только на определённый период. Например, пока детям не исполнится 14 лет.

На какую минимальную ставку можно принять работника

Закон не устанавливает единую минимальную ставку для всех сотрудников. Работника можно оформить и на 0,1 ставки, если это соответствует реальной занятости. Главное — закрепить условие в документах.

Ниже приведены примеры графиков и их оформления при неполной ставке.

Доля ставки Часов в неделю при норме 40 часов Пример графика 0,75 30 часов 6 часов в день 5/2 0,5 20 часов 4 часа в день 5/2 0,25 10 часов 2 часа в день 5/2 0,2 8 часов 2 дня по 4 часа 0,1 4 часа 1 день по 4 часа

Как рассчитывать зарплату на неполной ставке

В России действует МРОТ — это минимальная сумма, которую работодатель обязан платить сотруднику в месяц. Но только если тот отработал полную норму времени и выполнил все обязанности по договору.

Если работник устроен на полставки, то МРОТ нужно оценивать пропорционально отработанному времени:

Зарплата = Оклад за полную ставку × Доля ставки.

Если оклад по полной ставке 80 000 ₽, а сотрудник работает на 0,5 ставки, зарплата составит 40 000 ₽ до удержания НДФЛ.

Неполное и сокращённое рабочее время: в чём разница

Есть два понятия: «неполная рабочая ставка» и «сокращённое рабочее время». Неполную ставку работодатель и сотрудник устанавливают сами, а сокращённое рабочее время законодательно установлено в ТК РФ для некоторых категорий.

Сокращённое рабочее время законодательно установлено в ст. 93 ТК РФ для некоторых категорий.

Кому положен неполный рабочий день:

дети до 16 лет — до 24 часов в неделю;

сотрудники от 16 до 18 лет — до 35 часов в неделю;

люди с инвалидностью I или II группы — до 35 часов в неделю;

работники во вредных или опасных условиях труда — до 36 часов в неделю.

ПРИМЕР Редактор газеты, которая выходит три раза в неделю, ищет корректора. Он нужен только на четыре часа. В этом случае можно нанять корректора на неполную ставку. Вместо 50 000 ₽ он будет получать 25 000 ₽. При этом у него будет возможность найти ещё одну работу, а у редактора — сэкономить. При сокращённом рабочем времени сотрудники получают полную зарплату, так как для них установлена отдельная норма часов. Исключение — несовершеннолетние. У них повременная оплата.



Можно ли платить сотруднику на неполной ставке через зарплатный проект

Да, работников, которые трудятся неполный рабочий день или неделю, можно подключить к зарплатному проекту. Выплаты через зарплатный проект помогают сэкономить на комиссии, минимизировать бумажные документы, снизить нагрузку на бухгалтера.

Например, в Точка Банке можно управлять выплатами из любой точки мира. Причём не только зарплатой, но и командировочными, больничными, отпускными.

На всех тарифах подключение Зарплатного проекта бесплатно. На тарифе «Начало» предусмотрены бесплатные переводы через Зарплатный проект на карты МТС Банка, а на тарифах «Развитие» и «Корпоративный» — на все карты.

Какие права сохраняются у сотрудника на неполной ставке

Сотрудник, который работает с частичной занятостью, имеет те же права, что и сотрудник на полной ставке.

В частности, ему положены:

отпуск;

оплата больничного;

декретный отпуск;

пенсионный стаж;

обед (минимум полчаса). Если смена длится менее четырёх часов, это необязательно.

Отпуск не уменьшается из-за неполной ставки. Если предусмотрено 28 календарных дней отпуска, работник на половине ставки получит не половину дней, а полный отпуск. То же самое касается и иных гарантий работника. Например, пенсионный стаж считается так же, как на полной ставке, а больничный оплачивается полноценно.

Как оформить сотрудника на неполную занятость

Договор с сотрудником заключается стандартно: в нём надо указать ФИО, место работы, должность, дату начала работы, условия оплаты и другие обязательные по ТК РФ данные.

Приём нового сотрудника на неполную ставку

Если сотрудника изначально нанимают на неполную ставку, в договоре указывают:

количество часов, которые он должен отработать;

график работы.

В остальном процесс не отличается от стандартного найма. В этой ситуации издавать отдельный приказ или заключать допсоглашение не придётся.

Перевод действующего сотрудника на неполное рабочее время

Если сотрудник переходит с полной ставки на неполную, процесс выглядит так:

Обсудить с сотрудником необходимость перевода, если перевод происходит не по его инициативе. Получить согласие от сотрудника в качестве заявления о переводе на неполный рабочий день. Заверить этот документ. Издать приказ о переводе. Заключить допсоглашение к трудовому договору.

При оформлении на неполную ставку оклад в трудовом договоре указывают как для полной — в соответствии со штатным расписанием. Менять штатное расписание из-за половины ставки не придётся.

Но в договоре или допсоглашении надо прописать, что оплата производится пропорционально объёму работы или отработанным часам. Первый вариант подходит для сдельной работы, а второй — для повременной.

Что прописать в трудовом договоре

В пункте «Рабочее время и время отдыха» при приёме сотрудника на полставки нужно прописать следующее:

Работнику устанавливается неполное рабочее время:

— пятидневная рабочая неделя продолжительностью 20 (двадцать) часов;

— выходными днями являются суббота и воскресенье;

— время начала работы — 9 ч 00 мин, время окончания работы — 13:00;

— продолжительность рабочего дня — 4 часа.

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени, исходя из оклада по полной ставке в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц.

Если работодатель нарушил трудовое законодательство, его могут оштрафовать. Причём вне зависимости от того, как работает сотрудник, — на полной или неполной ставке.

В основном риски связаны с неправильным оформлением трудового договора и нарушением ТК. Если сотрудник пожалуется в трудовую инспекцию, работодателя будут проверять.

Вот распространённые нарушения со стороны работодателя:

Допустил к работе человека, который ещё никак не оформлен по документам. Не оформил трудовой договор вообще или оформил его неправильно. Например, не указал в нём режим работы на неполную ставку или перепутал неполное и сокращённое рабочее время. Не дал законный отпуск или не отпустил на полноценный обед при смене более четырёх часов. Указал 0,5 ставки в договоре, но сотрудник работает полный день. Выплатил меньше пропорциональной суммы по МРОТ. Не выплатил зарплату, отпускные или другие выплаты, положенные по закону. Перевёл сотрудника на неполное время с нарушениями. Например, предупредил о переводе не за два месяца, а за неделю. Или не выпустил приказ. Отказал в переводе на неполное время работнику, который имеет право на перевод. Например, беременной женщине.