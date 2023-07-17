ИП и руководители ООО, у которых есть сотрудники, платят им зарплату. Этот процесс каждый месяц занимает время: расчёт, подготовка документов, снятие наличных или перевод каждому работнику на карты. Работодатель или бухгалтер компании тратит на это немало времени.

Чтобы упростить и ускорить процесс выплаты зарплаты, многие предприниматели подключают зарплатный проект и, по сути, передают процесс выплат банкам. Расскажем, что такое зарплатный проект, сколько стоит его обслуживание и как настроить зарплатный проект в 1С.

Что такое зарплатный проект

Зарплатный проект — банковская услуга, которая позволяет удобно перечислять сотрудникам выплаты. Это касается не только аванса и зарплаты, но и других выплат:

больничных;

отпускных;

командировочных;

компенсаций,

материальной помощи.

Назначение и сумму платежа, как и при обычном процессе, указывает работодатель. Он же подтверждает отправление денег — можно не волноваться, что деньги спишуться с расчётного счёта без согласования. Но на этом активное участие работодателя заканчивается, он не тратит много времени и продолжает заниматься своими делами.

Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками: По факту, работодателю нужно выделить время для настройки зарплатного проекта только один раз. Открыть расчётный счёт, если его ещё нет, подключить зарплатный проект и добавить карточки сотрудников. После этого процессы будут автоматизированы: достаточно подтверждать выплату смс-кодом. При этом, у работодателя есть полный контроль над всеми выплатами, он в любой момент может скорректировать сумму или назначение платежа.

Использовать зарплатный проект могут все ИП и юрлица, у которых есть сотрудники. Индивидуальный предприниматель не может платить зарплату сам себе, но если у него есть хотя бы один работник, он уже может подключить зарплатный проект. Сфера бизнеса роли не играет: использовать сервис можно во всех законных областях. Например:

кафе и рестораны;

рестораны; онлайн-школы;

магазины;

грузоперевозки;

салоны красоты.

Выплаты через Зарплатный проект намного удобнее выдачи зарплаты наличкой или перечислением на личные карты. И вот почему:

Предприниматель не тратит лимиты на переводы физическим лицам и экономит на комиссии за их превышение. Выплаты можно отправлять за несколько простых действий. Сотрудники могут получать деньги на любые российские карты. Перенести сотрудников в новый зарплатный проект легко: через реестр любого банка или загрузку платёжных поручений в текстовом формате. Работодатель может отправлять деньги удалённо: из любого города или страны. Деньги приходят в течение одного рабочего дня. Бухгалтер может управлять переводами и документооборотом в удобном личном кабинете с нужными доступами и лимитами. Лично идти в банк не надо — всё можно сделать онлайн.

К недостаткам обычно относят то, что в начале надо выделить время на добавление карточек сотрудников. Действительно, это может занять около 30 минут, зато в будущем работодатель сможет легко и быстро отправлять сотрудникам деньги.

Также на тарифе «Начало» и архивных тарифах бесплатны выплаты только на карты банка-партнёра. При выплатах на карты других банков начисляется комиссия — 0,65% от суммы платежа. Однако, на тарифах «Развитие» и «Корпоративный», выплата зарплаты на карты любых банков бесплатна. Поэтому нужно посчитать, что выгоднее для конкретного предпринимателя.

Например, если у ИП один сотрудник с зарплатой 40 000 рублей, комиссия при выплате на карту другого банка составит 260 рублей. В этой ситуации «Начало».

Если у ИП 50 сотрудников с такой зарплатой, комиссия будет составлять 11 000 рублей. Здесь выгоднее выбрать тариф «Развитие» или «Корпоративный».

Узнать подробнее о тарифах Зарплатного проекта можно на сайте Точки. На всех тарифах бесплатны подключение Зарплатного проекта, платёжки юрлицам и ИП, переводы через Зарплатный проект на карты банка-партнёра — МТС Банка. Различаются лимиты на переводы физлицам, снятие наличных и пополнение счёта, а также несколько других характеристик. Если после изучения тарифов у вас останутся вопросы, заполните заявку на сайте, и сотрудник Точки вам поможет. Подробнее

Как подключить зарплатный проект?

Процесс подключения к зарплатному проекту различается в зависимости от того, в каком банке предприниматель его подключает. Расскажем, что нужно для подключения Зарплатного проекта в Точке.

Клиенты могут подключить Зарплатный проект прямо в интернет-банке. Для этого надо зайти в банк, перейти в раздел «Зарплатный проект», изучить условия и нажать «Подключить бесплатно».









После подключения к Зарплатному проекту надо добавить в сервис сотрудников, которым вы будете отправлять деньги. Это можно сделать вручную, если сотрудников несколько, или с помощью 1С, если их много.

Добавить сотрудников вручную можно так: в разделе «Зарплатный проект» нажмите кнопку «Добавить сотрудника», затем введите его ФИО и укажите реквизиты карты.

Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками: В Точке человек сам выбирает карту, на которую будет получать деньги. Это может быть его личная банковская карточка или новая карта, открытая специально для получения зарплаты. Партнёр Точки — МТС Банк — бесплатно открывает и обслуживает карты, начисляет кешбэк и процент на остаток. Для многих эти условия более выгодны, чем текущие, поэтому сотрудники нередко открывают новые карты. Но если у человека, например, выгодные условия по кешбэку или хорошие индивидуальные условия на текущей карте, он вполне может продолжить использовать её.

Настроить Зарплатный проект можно и в 1С. В программе можно отправлять выплаты разными способами: наличкой из кассы, индивидуально на личные карты работников или через Зарплатный проект. В этой статье расскажем, как настроить Зарплатный проект в 1С, подробнее.

Как настроить Зарплатный проект в 1С

Для настройки понадобится скачать файл, расширяющий набор функций 1С. Скачать его можно в интернет-банке. Для этого на главной странице зарплатного проекта нажмите «Синхронизация с 1С». Откроется страница, на которой появится кнопка «Скачать обработку 1С».

Важно: он работает только с этими версиями 1С:

1С:Зарплата и управление персоналом версий 3.0.76.67 и выше

1С:Бухгалтерия предприятия версия от 3.0.76.67 и выше

1С: Фреш Бухгалтерия предприятия 3.0.94.13

После скачивания файл нужно распаковать из архива и открыть в 1С. Для этого в правом верхнем меню нужно выбрать «Файл» и нажать «Открыть». В открывшемся окне выберете файл «СозданиеЗПТочка.epf».

Теперь на экране откроется окно для создания Зарплатного проекта.

Здесь надо указать организацию, банк и расчётный счёт. Чтобы правильно выбрать банк, надо проверить его на вкладке «Реквизиты» в интернет-банке. Номер счёта для Зарплатного проекта надо выбрать из ранее добавленных или ввести вручную, если их нет. Дополнительно можно указать название проекта, номер и дату договора.

После этого надо добавить список сотрудников. Это можно сделать двумя способами.

Вручную. По совпадению имён или по справочнику. Автоматически. Из другого зарплатного проекта. Для этого надо нажать на ссылку, подсвеченную синим цветом и выбрать нужный проект.

После этого откроется список сотрудников. Нажмите «Далее» и создайте зарплатный проект. После этого вы сможете сохранить файл с добавленными сотрудниками. Его можно будет импортировать в интернет-банк Точки, чтобы быстро добавить сотрудников. А если захотите найти зарплатный проект в 1С, сможете увидеть его в разделе «Выплаты» и подразделе «Зарплатные проекты».

Сколько стоит обслуживание Зарплатного проекта

В разных банках стоимость обслуживания отличается, поэтому расскажем о том, сколько стоит Зарплатный проект в Точке.

Подключение бесплатное, а стоимость обслуживания зависит от того, какой тариф выберет предприниматель. При этом, ИП и руководители ООО, подключая тариф, получают не только возможность пользоваться зарплатным проектом, но и многое другое. Тарифы различаются лимитами на снятие наличных, переводы физическим лицам, пополнение счёта.

При этом, на всех тарифах бесплатны платёжки для ИП и юрлиц в неограниченном количестве. А ещё клиенты Точки на всех тарифах могут пользоваться бесплатными сервисами, например, сервисом Фонды или Таможенный калькулятор. Есть возможность подключать и платные услуги: помощь в интернет-продвижении, поддержка при запуске продаж на маркетплейсах, сервисы для ведения ВЭД.

Итак, стоимость обслуживания зарплатного проекта зависит от тарифа.

Тариф «Начало». Стоимость — 950 рублей. Комиссия за переводы по зарплатному проекту — 0,65% в месяц.

— 950 рублей. Комиссия за переводы по зарплатному проекту — 0,65% в месяц. Тариф «Развитие». Стоимость — 4200 рублей. Комиссии за переводы по зарплатному проекту нет.

— 4200 рублей. Комиссии за переводы по зарплатному проекту нет. Тариф «Корпоративный». Стоимость 25000 рублей. Комиссии за переводы по зарплатному проекту нет.

Использовать Зарплатный проект в том же банке, в котором открыт расчётный счёт для бизнеса очень удобно. Нет необходимости переключаться между разными приложениями — всеми процессами можно управлять в одном окне.