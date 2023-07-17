ИП и руководители ООО, у которых есть сотрудники, платят им зарплату. Этот процесс каждый месяц занимает время: расчёт, подготовка документов, снятие наличных или перевод каждому работнику на карты. Работодатель или бухгалтер компании тратит на это немало времени.
Чтобы упростить и ускорить процесс выплаты зарплаты, многие предприниматели подключают зарплатный проект и, по сути, передают процесс выплат банкам. Расскажем, что такое зарплатный проект, сколько стоит его обслуживание и как настроить зарплатный проект в 1С.
Что такое зарплатный проект
Зарплатный проект — банковская услуга, которая позволяет удобно перечислять сотрудникам выплаты. Это касается не только аванса и зарплаты, но и других выплат:
- больничных;
- отпускных;
- командировочных;
- компенсаций,
- материальной помощи.
Назначение и сумму платежа, как и при обычном процессе, указывает работодатель. Он же подтверждает отправление денег — можно не волноваться, что деньги спишуться с расчётного счёта без согласования. Но на этом активное участие работодателя заканчивается, он не тратит много времени и продолжает заниматься своими делами.
Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками:
По факту, работодателю нужно выделить время для настройки зарплатного проекта только один раз. Открыть расчётный счёт, если его ещё нет, подключить зарплатный проект и добавить карточки сотрудников. После этого процессы будут автоматизированы: достаточно подтверждать выплату смс-кодом. При этом, у работодателя есть полный контроль над всеми выплатами, он в любой момент может скорректировать сумму или назначение платежа.
Использовать зарплатный проект могут все ИП и юрлица, у которых есть сотрудники. Индивидуальный предприниматель не может платить зарплату сам себе, но если у него есть хотя бы один работник, он уже может подключить зарплатный проект. Сфера бизнеса роли не играет: использовать сервис можно во всех законных областях. Например:
- кафе и рестораны;
- онлайн-школы;
- магазины;
- грузоперевозки;
- салоны красоты.
Выплаты через Зарплатный проект намного удобнее выдачи зарплаты наличкой или перечислением на личные карты. И вот почему:
- Предприниматель не тратит лимиты на переводы физическим лицам и экономит на комиссии за их превышение.
- Выплаты можно отправлять за несколько простых действий.
- Сотрудники могут получать деньги на любые российские карты.
- Перенести сотрудников в новый зарплатный проект легко: через реестр любого банка или загрузку платёжных поручений в текстовом формате.
- Работодатель может отправлять деньги удалённо: из любого города или страны.
- Деньги приходят в течение одного рабочего дня.
- Бухгалтер может управлять переводами и документооборотом в удобном личном кабинете с нужными доступами и лимитами.
- Лично идти в банк не надо — всё можно сделать онлайн.
К недостаткам обычно относят то, что в начале надо выделить время на добавление карточек сотрудников. Действительно, это может занять около 30 минут, зато в будущем работодатель сможет легко и быстро отправлять сотрудникам деньги.
Также на тарифе «Начало» и архивных тарифах бесплатны выплаты только на карты банка-партнёра. При выплатах на карты других банков начисляется комиссия — 0,65% от суммы платежа. Однако, на тарифах «Развитие» и «Корпоративный», выплата зарплаты на карты любых банков бесплатна. Поэтому нужно посчитать, что выгоднее для конкретного предпринимателя.
Например, если у ИП один сотрудник с зарплатой 40 000 рублей, комиссия при выплате на карту другого банка составит 260 рублей. В этой ситуации «Начало».
Если у ИП 50 сотрудников с такой зарплатой, комиссия будет составлять 11 000 рублей. Здесь выгоднее выбрать тариф «Развитие» или «Корпоративный».
Узнать подробнее о тарифах Зарплатного проекта можно на сайте Точки. На всех тарифах бесплатны подключение Зарплатного проекта, платёжки юрлицам и ИП, переводы через Зарплатный проект на карты банка-партнёра — МТС Банка.
Различаются лимиты на переводы физлицам, снятие наличных и пополнение счёта, а также несколько других характеристик. Если после изучения тарифов у вас останутся вопросы, заполните заявку на сайте, и сотрудник Точки вам поможет.
Как подключить зарплатный проект?
Процесс подключения к зарплатному проекту различается в зависимости от того, в каком банке предприниматель его подключает. Расскажем, что нужно для подключения Зарплатного проекта в Точке.
Клиенты могут подключить Зарплатный проект прямо в интернет-банке. Для этого надо зайти в банк, перейти в раздел «Зарплатный проект», изучить условия и нажать «Подключить бесплатно».
После подключения к Зарплатному проекту надо добавить в сервис сотрудников, которым вы будете отправлять деньги. Это можно сделать вручную, если сотрудников несколько, или с помощью 1С, если их много.
Добавить сотрудников вручную можно так: в разделе «Зарплатный проект» нажмите кнопку «Добавить сотрудника», затем введите его ФИО и укажите реквизиты карты.
Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками:
В Точке человек сам выбирает карту, на которую будет получать деньги. Это может быть его личная банковская карточка или новая карта, открытая специально для получения зарплаты.
Партнёр Точки — МТС Банк — бесплатно открывает и обслуживает карты, начисляет кешбэк и процент на остаток. Для многих эти условия более выгодны, чем текущие, поэтому сотрудники нередко открывают новые карты. Но если у человека, например, выгодные условия по кешбэку или хорошие индивидуальные условия на текущей карте, он вполне может продолжить использовать её.
Настроить Зарплатный проект можно и в 1С. В программе можно отправлять выплаты разными способами: наличкой из кассы, индивидуально на личные карты работников или через Зарплатный проект. В этой статье расскажем, как настроить Зарплатный проект в 1С, подробнее.
Как настроить Зарплатный проект в 1С
Для настройки понадобится скачать файл, расширяющий набор функций 1С. Скачать его можно в интернет-банке. Для этого на главной странице зарплатного проекта нажмите «Синхронизация с 1С». Откроется страница, на которой появится кнопка «Скачать обработку 1С».
Важно: он работает только с этими версиями 1С:
- 1С:Зарплата и управление персоналом версий 3.0.76.67 и выше
- 1С:Бухгалтерия предприятия версия от 3.0.76.67 и выше
- 1С: Фреш Бухгалтерия предприятия 3.0.94.13
После скачивания файл нужно распаковать из архива и открыть в 1С. Для этого в правом верхнем меню нужно выбрать «Файл» и нажать «Открыть». В открывшемся окне выберете файл «СозданиеЗПТочка.epf».
Теперь на экране откроется окно для создания Зарплатного проекта.
Здесь надо указать организацию, банк и расчётный счёт. Чтобы правильно выбрать банк, надо проверить его на вкладке «Реквизиты» в интернет-банке. Номер счёта для Зарплатного проекта надо выбрать из ранее добавленных или ввести вручную, если их нет. Дополнительно можно указать название проекта, номер и дату договора.
После этого надо добавить список сотрудников. Это можно сделать двумя способами.
- Вручную. По совпадению имён или по справочнику.
- Автоматически. Из другого зарплатного проекта. Для этого надо нажать на ссылку, подсвеченную синим цветом и выбрать нужный проект.
После этого откроется список сотрудников. Нажмите «Далее» и создайте зарплатный проект. После этого вы сможете сохранить файл с добавленными сотрудниками. Его можно будет импортировать в интернет-банк Точки, чтобы быстро добавить сотрудников. А если захотите найти зарплатный проект в 1С, сможете увидеть его в разделе «Выплаты» и подразделе «Зарплатные проекты».
Сколько стоит обслуживание Зарплатного проекта
В разных банках стоимость обслуживания отличается, поэтому расскажем о том, сколько стоит Зарплатный проект в Точке.
Подключение бесплатное, а стоимость обслуживания зависит от того, какой тариф выберет предприниматель. При этом, ИП и руководители ООО, подключая тариф, получают не только возможность пользоваться зарплатным проектом, но и многое другое. Тарифы различаются лимитами на снятие наличных, переводы физическим лицам, пополнение счёта.
При этом, на всех тарифах бесплатны платёжки для ИП и юрлиц в неограниченном количестве. А ещё клиенты Точки на всех тарифах могут пользоваться бесплатными сервисами, например, сервисом Фонды или Таможенный калькулятор. Есть возможность подключать и платные услуги: помощь в интернет-продвижении, поддержка при запуске продаж на маркетплейсах, сервисы для ведения ВЭД.
Итак, стоимость обслуживания зарплатного проекта зависит от тарифа.
- Тариф «Начало». Стоимость — 950 рублей. Комиссия за переводы по зарплатному проекту — 0,65% в месяц.
- Тариф «Развитие». Стоимость — 4200 рублей. Комиссии за переводы по зарплатному проекту нет.
- Тариф «Корпоративный». Стоимость 25000 рублей. Комиссии за переводы по зарплатному проекту нет.
Использовать Зарплатный проект в том же банке, в котором открыт расчётный счёт для бизнеса очень удобно. Нет необходимости переключаться между разными приложениями — всеми процессами можно управлять в одном окне.
Чтобы открыть расчётный счёт в Точке и подключить Зарплатный проект, оставьте заявку. Сотрудник Точки свяжется с вами, ответит на все вопросы, поможет подобрать подходящий тариф и расскажет, что нужно для открытия счёта. Ещё до того, как мы активируем счёт, пришлём вам реквизиты. Их можно будет использовать сразу: указывать в договорах и выставлять счета.