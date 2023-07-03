Как сменить зарплатный проект

Одна из обязанностей работодателя — вовремя платить сотруднику зарплату. Расчёты, заполнение ведомостей, получение наличных, переводы на карту вручную — всё это занимает у работодателя много времени. Чтобы упростить и ускорить процесс выплаты зарплаты, банки предлагают предпринимателям зарплатные проекты.

Зарплатный проект — сервис, который позволяет работодателю делегировать банку процесс выплаты зарплат, больничных, отпускных, командировочных и других выплат сотрудникам. У разных банков могут различаться условия и требования, поэтому естественно, что рано или поздно предприниматель может начать искать более выгодный и комфортный зарплатный проект.

В этой статье расскажем, на что стоит обращать внимание при выборе банка и зарплатного проекта, а также что нужно для того, чтобы сменить зарплатный проект.

Подключить Зарплатный проект можно в Точке. Клиенты могут сделать это в интернет-банке за несколько шагов. Если у вас ещё нет расчётного счёта в Точке, оставьте заявку и наш сотрудник поможет его открыть. Подробнее

Как выбрать зарплатный проект

Пользоваться зарплатным проектом могут и ИП, и организации. При выборе зарплатного проекта стоит обращать внимание на два вектора: выбор зарплатного банка и выбор самого проекта. В первую очередь, определитесь с банком, в котором будете пользоваться услугой. Если у вас есть один или несколько банков, которые вызывают доверие, изучите условия по зарплатному тарифу в них.

Если у вас ещё нет расчётного счёта в банке или вы хотите сменить финансовую организацию, учитывайте 5 основных моментов:

Специфика банка. Для бизнеса лучше выбирать финансовую организацию, которая «заточена» под работу с ИП и юридическими лицами. В этом случае сотрудники будут компетентны, чтобы помочь в сложной ситуации, а сам банк будет создавать свои продукты с учётом интересов и потребностей бизнеса. Репутация банка на рынке. Изучите отзывы, пообщайтесь со знакомыми предпринимателями, поинтересуйтесь, достойно ли банк реагировал в сложных ситуациях. Часы работы поддержки. Для бизнеса стоит выбирать банк, в котором есть круглосуточная поддержка. Условия обслуживания расчётного счёта в банке. Удобнее всего открывать зарплатный проект в том же банке, в котором у вас основной счёт для бизнеса. Это позволит управлять всем из одного личного кабинета, не переключаться между разными банками и не путаться. Кстати, в Точке есть бесплатный сервис Фонды для удобного распределения денег по целям. Он позволяет автоматически отчислять деньги на регулярные статьи расходов, например, налоги или зарплату. Наличие других сервисов для бизнеса в зарплатном банке. Подумайте, какие бизнес-процессы вам хотелось бы сделать более комфортными и делегировать специалистам. Например, интернет-продвижение, продажи на маркетплейсах, заполнение таможенных деклараций. Выбирайте банк, в котором могут помочь с рутинными процессами — это освободит время для других важных дел.

На что обращать внимание при выборе зарплатного проекта

Стоимость обслуживания. Подключение в банках обычно бесплатно, но с суммы переводов надо платить комиссию. Узнайте, сколько составляет комиссия в выбранном банке. Например, в Точке есть тарифы с комиссией 0,65%, а есть тарифы — без комиссии вообще. Лимиты на сумму переводов. Убедитесь, что на зарплатном проекте нет ограничений по сумме. Скорость зачисления выплат в банке. В Точке деньги зачисляются быстро - в течение 1 рабочего дня. Условия по банковским картам для зарплатного проекта. Например, сотрудники клиентов Точки могут сами выбрать на какую карту получать деньги. Иногда люди предпочитают получать зарплату на личные карточки, а иногда бесплатно открывают карты у наших партнёров, потому что они оказываются выгоднее, чем текущие. Важно: работодатель не вправе заставлять сотрудников открывать карту конкретного банка. Удобство переноса сотрудников в зарплатный проект. В Точке есть интеграция с 1С, поэтому перенос проходит легко и быстро. Удобство работы в банке для бухгалтера. В Точке есть удобный Кабинет бухгалтера, из которого можно управлять сразу несколькими компаниями.

Клиенты Точки могут легко подключить Зарплатный проект - для этого надо выбрать одноимённый раздел и нажать «Начать работу». Мы подключим вас к сервису за 5 минут, затем вы сможете платить зарплату сотрудникам.

Если вы ещё не клиент Точки, можете ознакомиться с условиями и стоимостью тарифов зарплатного проекта на нашем сайте. Выберете подходящий и нажмите «Подключить». Сотрудник свяжется с вами, чтобы открыть счёт и подключить вас к сервису.

Сколько раз можно менять зарплатный проект?

Ограничений по смене зарплатных банков и тарифов нет. При необходимости предприниматель может менять зарплатный проект столько раз сколько хочет. Например, если его перестали устраивать условия, количество сотрудников увеличилось и проект стал невыгодным или работодатель просто нашёл более подходящие условия.

Но надо учитывать, что для подключения зарплатного проекта обычно нужен расчётный счёт в выбранном банке. Соответственно, если менять финансовые организации часто, придётся каждый раз менять реквизиты и сообщать об этом контрагентам. А это не очень удобно.

Поэтому стоит изначально выбирать банк, который будет вас устраивать: и по стоимости обслуживания расчётного счёта, и по условиям зарплатного проекта.

Как сменить зарплатный проект

Для смены зарплатного проекта надо выполнить два действия:

Расторгнуть договор по зарплатному проекту в одном банке. Заключить договор по зарплатному проекту в другом банке.

Например, для того, чтобы подключить зарплатный проект, клиент Точки должен зайти в интернет-банк, выбрать раздел «Зарплатный проект» и нажать «Начать работу». Мы подключим вас к сервису за 5 минут, затем вы сможете платить зарплату сотрудникам.

Чтобы запустить процесс выплат, нужно:

Перенести сотрудников в новый зарплатный проект. Есть три сценария, по которым можно это сделать: отправить из 1С, создать реестр в интернет-банке или повторить предыдущий. Сформировать платёж по реестру: выбрать работников, ввести назначение платежа и указать месяц, за который надо перечислить деньги. После этого надо указать сумму выплаты. Подписать документ можно сразу же — с помощью смс-кода. При этом, в следующем месяце можно просто повторить платёж, если сумма и назначение выплат сотруднику остались такими же. Деньги отправляются на карту сотруднику.

Если сотрудник хочет сменить зарплатную карту, он должен заранее сообщить об этом работодателю. За 15 дней до зарплаты надо подать заявление на смену банка — в этом случае работодатель должен отправить деньги уже по новым реквизитам. Если работник подал заявление о смене зарплатного банка позже, например, за неделю до выплаты, ближайшую зарплату могут отправить по прежним реквизитам. Но следующая зарплата должна прийти уже по новым.

Кроме того, если банк начисляет комиссию за перевод по зарплатному проекту, работодатель не вправе вычитать эту комиссию с работника. Но, конечно, выгоднее выбирать банк и тариф, на котором переводы будут бесплатными.