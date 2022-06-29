Точка запускает сервис для менеджеров маркетплейсов
Точка создала сервис для предпринимателей, которые работают на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Теперь они смогут управлять продажами на всех площадках из одного сервиса. Мы назвали его «Единое окно маркетплейсов».
Сервис поможет:
- увидеть бестселлеры и непопулярные товары;
- выбрать товары, которые надо закупить в следующий раз;
- понять, сколько каждого товара надо привезти на склад;
- просчитать будущую выручку и избежать незапланированных издержек.
Скоро мы добавим ещё несколько полезных фишек, например, наглядную аналитику продаж и анализ стоимости логистики.
Попробовать сервис можно уже сейчас. Бесплатный тестовый период — 5 дней. Если «Единое окно маркетплейсов» понравится, можно купить подписку за 1 000 рублей. При этом, стоимость запуска продаж — от 1 рубля, а открытие расчётного счёта бесплатное.
Начать работу просто. В личном кабинете каждого маркетплейса нужно создать ключи доступа к API. Потом скопировать их и ввести в «Единое окно». После этого управление станет доступным.
Для тех, кто ещё не работал с маркетплейсами, Точка запустила курсы. Мы записали 11 бесплатных видеоуроков, чтобы рассказать главную информацию о том, как делать закупки, сертифицировать товары и организовывать доставку. Наши курсы прошло уже больше 7 000 предпринимателей: многим мы помогаем разместить товары на популярных площадках и раскрутиться.