Точка запускает сервис для менеджеров маркетплейсов

Точка создала сервис для предпринимателей, которые работают на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Теперь они смогут управлять продажами на всех площадках из одного сервиса. Мы назвали его «Единое окно маркетплейсов».

Сервис поможет:

- увидеть бестселлеры и непопулярные товары;

- выбрать товары, которые надо закупить в следующий раз;

- понять, сколько каждого товара надо привезти на склад;

- просчитать будущую выручку и избежать незапланированных издержек.

Скоро мы добавим ещё несколько полезных фишек, например, наглядную аналитику продаж и анализ стоимости логистики.

Попробовать сервис можно уже сейчас. Бесплатный тестовый период — 5 дней. Если «Единое окно маркетплейсов» понравится, можно купить подписку за 1 000 рублей. При этом, стоимость запуска продаж — от 1 рубля, а открытие расчётного счёта бесплатное.

Начать работу просто. В личном кабинете каждого маркетплейса нужно создать ключи доступа к API. Потом скопировать их и ввести в «Единое окно». После этого управление станет доступным.

Для тех, кто ещё не работал с маркетплейсами, Точка запустила курсы. Мы записали 11 бесплатных видеоуроков, чтобы рассказать главную информацию о том, как делать закупки, сертифицировать товары и организовывать доставку. Наши курсы прошло уже больше 7 000 предпринимателей: многим мы помогаем разместить товары на популярных площадках и раскрутиться.







