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Что вы получите
Бесплатное обслуживание и расширенные лимиты на переводы

Если ваш счёт обслуживается на тарифе «Начало» — оплатите 5 месяцев обслуживания и получите 1 месяц бесплатно + 75 000 ₽ к лимиту на переводы физлицам в течение полугода. 

Если ваш счёт обслуживается на тарифе «Развитие» — оплатите 10 месяцев обслуживания и получите 2 месяца бесплатно + 150 000 ₽ к лимиту на переводы физлицам в течение года. 

Как участвовать в акции

1
Зайдите во вкладку «Лимиты и тариф» в интернет-банке
2
Внесите предоплату за обслуживание

На тарифе «Начало» нужно заплатить за 6 месяцев, а на «Развитии» — за 12 месяцев по специальной цене

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Расширенные лимиты и скидка на обслуживание - Акция от банка Точка