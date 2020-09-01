Бесплатное обслуживание и расширенные лимиты на переводы

Если ваш счёт обслуживается на тарифе «Начало» — оплатите 5 месяцев обслуживания и получите 1 месяц бесплатно + 75 000 ₽ к лимиту на переводы физлицам в течение полугода.

Если ваш счёт обслуживается на тарифе «Развитие» — оплатите 10 месяцев обслуживания и получите 2 месяца бесплатно + 150 000 ₽ к лимиту на переводы физлицам в течение года.