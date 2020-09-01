Расширенные лимиты и скидка на обслуживание
Когда проходит акция
Бессрочно
Кто может участвовать
Клиенты Точки, обслуживающиеся на тарифе «Начало» или «Развитие»
Что вы получите
Бесплатное обслуживание и расширенные лимиты на переводы
Если ваш счёт обслуживается на тарифе «Начало» — оплатите 5 месяцев обслуживания и получите 1 месяц бесплатно + 75 000 ₽ к лимиту на переводы физлицам в течение полугода.
Если ваш счёт обслуживается на тарифе «Развитие» — оплатите 10 месяцев обслуживания и получите 2 месяца бесплатно + 150 000 ₽ к лимиту на переводы физлицам в течение года.
Как участвовать в акции
1
Зайдите во вкладку «Лимиты и тариф» в интернет-банке
2
Внесите предоплату за обслуживание
На тарифе «Начало» нужно заплатить за 6 месяцев, а на «Развитии» — за 12 месяцев по специальной цене
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