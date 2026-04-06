Кешбэк 50% за подключение транспортного ЭДО
Когда проходит акция
6 апреля 2026 — 10 ноября 2026
Кто может участвовать
Новые клиенты Точка Банка
Что вы получите
50% от стоимости сервиса «Транспортный ЭДО»
С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы станут обязательными, так что сервис будет полезен всем участникам грузоперевозок.
С транспортным ЭДО от Точка Банка вы сможете:
- Заполнять накладные за пару минут — сервис автоматически внесёт около 80% данных
- Обмениваться документами с контрагентами в Контур.Логистике, Saby TMS, 1С‑ЭПД
- Смотреть статус погрузки и оплачивать счета в интернет‑банке
Кешбэк начислим баллами: их можно потратить на оплату сервисов Точка Банка, сертификаты наших партнёров или обменять на рубли. 1 балл эквивалентен 1 ₽.
В акции участвуют тарифы на 500, 700 и 1 000 документов.
Как участвовать в акции
1
Открыть счёт в Точка Банк
С 6 апреля по 30 сентября 2026 включительно
2
Оплатить транспортный ЭДО
В течение 30 дней со дня открытия счёта
3
Получить баллами 50% от стоимости сервиса
Вернём кешбэк на следующий месяц с момента оплаты ЭДО — не позднее 10‑е числа. Баллы начисляются один раз за первое подключение к сервису.
Другие акции