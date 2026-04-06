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Что вы получите
50% от стоимости сервиса «Транспортный ЭДО»

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы станут обязательными, так что сервис будет полезен всем участникам грузоперевозок.

С транспортным ЭДО от Точка Банка вы сможете:

  • Заполнять накладные за пару минут — сервис автоматически внесёт около 80% данных
  • Обмениваться документами с контрагентами в Контур.Логистике, Saby TMS, 1С‑ЭПД
  • Смотреть статус погрузки и оплачивать счета в интернет‑банке

Кешбэк начислим баллами: их можно потратить на оплату сервисов Точка Банка, сертификаты наших партнёров или обменять на рубли. 1 балл эквивалентен 1 ₽.

В акции участвуют тарифы на 500, 700 и 1 000 документов.

Как участвовать в акции

1
Открыть счёт в Точка Банк

С 6 апреля по 30 сентября 2026 включительно

2
Оплатить транспортный ЭДО

В течение 30 дней со дня открытия счёта

3
Получить баллами 50% от стоимости сервиса

Вернём кешбэк на следующий месяц с момента оплаты ЭДО — не позднее 10‑е числа. Баллы начисляются один раз за первое подключение к сервису.

Подробные условия акции
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Кешбэк 50% за подключение транспортного ЭДО