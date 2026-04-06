Кешбэк 50% за подключение транспортного ЭДО

50% от стоимости сервиса «Транспортный ЭДО»

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы станут обязательными, так что сервис будет полезен всем участникам грузоперевозок.

С транспортным ЭДО от Точка Банка вы сможете:

Заполнять накладные за пару минут — сервис автоматически внесёт около 80% данных

Обмениваться документами с контрагентами в Контур.Логистике, Saby TMS, 1С‑ЭПД

Смотреть статус погрузки и оплачивать счета в интернет‑банке

Кешбэк начислим баллами: их можно потратить на оплату сервисов Точка Банка, сертификаты наших партнёров или обменять на рубли. 1 балл эквивалентен 1 ₽.

В акции участвуют тарифы на 500, 700 и 1 000 документов.