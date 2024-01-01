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Что вы получите
Скидку на обслуживание, баллы по программе лояльности или 0% комиссии за поступления на счёт.
  • Если вы работаете на тарифе «Начало», «Развитие» или «Селлер», отменим плату за обслуживание счёта. 
  • Если ваш тариф — «Корпоративный» или «Селлер Про», подарим скидку на обслуживание, от 10 до 30%.
  • ИП на тарифе «Ноль» отменим комиссию на внесение наличных через банкомат и за перевод с карты на карту до 100 000 ₽.
  • Тем, кто давно работает с нами и обслуживается бесплатно, подарим баллы по программе лояльности. 
  • Предпринимателям, которые придут в Точку по вашей рекомендации, тоже подарим бесплатный месяц, скидку на обслуживание или пополнение счёта.

Как участвовать в акции

1
Скопируйте из вашего интернет-банка реферальную ссылку-приглашение

Раздел «Пригласить в Точку» живёт в настройках компании, а ещё его можно быстро найти в поиске

2
Если не найдёте, попросите назвать ваш ИНН при открытии счёта

Или напишите нам в чат, мы поможем найти ссылку

3
Пришлите ссылку знакомым предпринимателям

Чтобы они узнали о Точке больше и оставили заявку на открытие счёта

4
Получите бонус

Начислим его, как только знакомый откроет счёт

5
Приглашайте ещё!

Количество бонусов не ограничено. За первый счёт подарим 1 месяц со скидкой. За второй — 2 месяца, за третий — ещё 3 месяца. Затем отсчёт начнётся сначала. Ограничений по баллам тоже нет.

Подробные условия акции
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас
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