Рекомендуйте Точку и обслуживайтесь бесплатно!
Когда проходит акция
1 января 2024 — 31 декабря 2026
Кто может участвовать
Все клиенты Точки
Что вы получите
Скидку на обслуживание, баллы по программе лояльности или 0% комиссии за поступления на счёт.
- Если вы работаете на тарифе «Начало», «Развитие» или «Селлер», отменим плату за обслуживание счёта.
- Если ваш тариф — «Корпоративный» или «Селлер Про», подарим скидку на обслуживание, от 10 до 30%.
- ИП на тарифе «Ноль» отменим комиссию на внесение наличных через банкомат и за перевод с карты на карту до 100 000 ₽.
- Тем, кто давно работает с нами и обслуживается бесплатно, подарим баллы по программе лояльности.
- Предпринимателям, которые придут в Точку по вашей рекомендации, тоже подарим бесплатный месяц, скидку на обслуживание или пополнение счёта.
Как участвовать в акции
1
Скопируйте из вашего интернет-банка реферальную ссылку-приглашение
Раздел «Пригласить в Точку» живёт в настройках компании, а ещё его можно быстро найти в поиске
2
Если не найдёте, попросите назвать ваш ИНН при открытии счёта
Или напишите нам в чат, мы поможем найти ссылку
3
Пришлите ссылку знакомым предпринимателям
Чтобы они узнали о Точке больше и оставили заявку на открытие счёта
4
Получите бонус
Начислим его, как только знакомый откроет счёт
5
Приглашайте ещё!
Количество бонусов не ограничено. За первый счёт подарим 1 месяц со скидкой. За второй — 2 месяца, за третий — ещё 3 месяца. Затем отсчёт начнётся сначала. Ограничений по баллам тоже нет.
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