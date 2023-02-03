Что делать, если не пришли деньги при оплате по QR-коду

Деньги приходят на счёт моментально. Можно подключить уведомления об оплате — рассказали об этом в разделе «Уведомления об оплате по QR-коду». Отпускать товар или предоставлять услугу стоит только в том случае, если вы убедились в получении платежа.

Если деньги не поступили сразу же после оплаты, запросите у покупателя идентификатор перевода через СБП, с его помощью мы сможем выяснить судьбу платежа. Идентификатор выглядит так: A2067064347235110000077BD21000000, у каждого платежа он свой. Посмотреть идентификатор перевода через СБП покупатель может в приложении банка или запросить в банковской поддержке.

Как только получите идентификатор — напишите нам в чат, чтобы мы всё проверили.