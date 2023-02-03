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Как подключить приём оплаты по QR-коду

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Подключить приём оплаты по QR-коду может руководитель и распорядитель с правом подписи. Это можно сделать в интернет-банке или в приложении: в разделе «Сервисы» — «QR-платежи». Если вы впервые зашли в раздел, нажмите «Приступим», а если уже заходили — «Добавить точку».

Заполните короткую заявку. Укажите данные торговой точки, где планируете принимать платежи:

  1. Название — его покупатели увидят при оплате по QR-коду

  2. Адрес

  3. Вид деятельности

  4. Способ приёма платежей

  • Очный – если принимаете платежи в присутствии плательщика на торговой точке

  • Дистанционный — если принимаете платежи онлайн.

  1. Счёт для зачисления платежей по QR-кодам

  2. Электронная почта — на неё будем присылать уведомления о платежах. 

Для некоторых видов деятельности нужно указать дополнительную информацию:

  • Номер лицензии — если выбранный вид деятельности лицензируется, а мы не смогли найти номер лицензии в открытом доступе.

  • Дополнительная информация о работе компании — например, наличие преподавателей в штате. Информация нужна, чтобы уточнить, нужна ли вашему бизнесу лицензия.

Как только всё заполните, нажмите «Подключить». Регистрация торговой точки и QR-кода займёт от 10 до 30 минут.

QR-код и ссылку на оплату отправим руководителю и всем распорядителям с правом подписи в чат. Если сообщение в чате потеряется, скачайте QR-код в разделе «Сервисы» — «QR-платежи» в вашей торговой точке.

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Как подключить приём оплаты по QR-коду — FAQ Точка Банк