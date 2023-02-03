Как подключить приём оплаты по QR-коду

Подключить приём оплаты по QR-коду может руководитель и распорядитель с правом подписи. Это можно сделать в интернет-банке или в приложении: в разделе «Сервисы» — «QR-платежи». Если вы впервые зашли в раздел, нажмите «Приступим», а если уже заходили — «Добавить точку».

Заполните короткую заявку. Укажите данные торговой точки, где планируете принимать платежи:

Название — его покупатели увидят при оплате по QR-коду Адрес Вид деятельности Способ приёма платежей

Очный – если принимаете платежи в присутствии плательщика на торговой точке

Дистанционный — если принимаете платежи онлайн.

Счёт для зачисления платежей по QR-кодам Электронная почта — на неё будем присылать уведомления о платежах.

Для некоторых видов деятельности нужно указать дополнительную информацию:

Номер лицензии — если выбранный вид деятельности лицензируется, а мы не смогли найти номер лицензии в открытом доступе.

Дополнительная информация о работе компании — например, наличие преподавателей в штате. Информация нужна, чтобы уточнить, нужна ли вашему бизнесу лицензия.

Как только всё заполните, нажмите «Подключить». Регистрация торговой точки и QR-кода займёт от 10 до 30 минут.

QR-код и ссылку на оплату отправим руководителю и всем распорядителям с правом подписи в чат. Если сообщение в чате потеряется, скачайте QR-код в разделе «Сервисы» — «QR-платежи» в вашей торговой точке.