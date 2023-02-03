Интеграции QR-кода СБП

С чем можно интегрировать QR-код:

С онлайн-кассами — об этом рассказали в разделе «Нужна ли онлайн-касса при работе с QR-кодами».

С терминалом торгового эквайринга — все подключённые терминалы уже работают с СБП.

С сайтом — если продаёте через него ваши товары или услуги.

Если перевод через СБП на терминале не срабатывает или нужно обновить данные торговой точки при приёме оплат по СБП через терминал, следуйте этой инструкции:

Перейдите в интернет-банк и попробуйте заново зарегистрировать терминал в СБП. Загрузите обновлённые настройки на терминал по инструкции. Дождитесь загрузки обновлённых настроек на терминал. Если всё пройдёт хорошо, на экране будет написано «Успешно» и сам терминал перезагрузится. Затем можете попробовать провести оплату. Введите сумму на терминале, подтвердите зелёной кнопкой и нажмите «5» — терминал выведет на дисплее код на введённую сумму. На терминалах PAX AF6 и PAX A8900 QR-код выходит автоматически вместе с оплатой по карте.

Для приёма оплаты с сайта или в соцсетях можно подключить интернет-эквайринг Точка Банка. Также провести интеграцию СБП с сайтом можно с помощью открытого API Точка Банка в разделе «Интеграции и API».