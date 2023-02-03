Как принять оплату по QR-коду на терминале

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Перейдите к оплате картой.
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Когда терминал предложит приложить карту, нажмите «5».
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На экране появится QR-код, покупатель должен отсканировать его камерой смартфона. Банк покупателя должен быть подключён к СБП.
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При успешной оплате на чеке будет надпись «Одобрено».
На PAX AF6 и A8900 оплата картой или по QR доступна сразу после проведения продажи на главном экране, ничего нажимать не нужно.
Если вывести QR-код на терминал, но не проводить операцию, такой платёж не будет считаться успешным. Терминал распечатает чек с надписью «В обработке».