Как принять оплату по QR-коду на терминале

Перейдите к оплате картой. Когда терминал предложит приложить карту, нажмите «5». На экране появится QR-код, покупатель должен отсканировать его камерой смартфона. Банк покупателя должен быть подключён к СБП. При успешной оплате на чеке будет надпись «Одобрено».

На PAX AF6 и A8900 оплата картой или по QR доступна сразу после проведения продажи на главном экране, ничего нажимать не нужно.

Если вывести QR-код на терминал, но не проводить операцию, такой платёж не будет считаться успешным. Терминал распечатает чек с надписью «В обработке».



