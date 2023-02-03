Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Эквайринг и кассы
  4. QR-платежи
  5. Как принять оплату по QR-коду на терминале

Как принять оплату по QR-коду на терминале

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

    1. Перейдите к оплате картой. 

    2. Когда терминал предложит приложить карту, нажмите «5». 

    3. На экране появится QR-код, покупатель должен отсканировать его камерой смартфона. Банк покупателя должен быть подключён к СБП.

    4. При успешной оплате на чеке будет надпись «Одобрено».

На PAX AF6 и A8900 оплата картой или по QR доступна сразу после проведения продажи на главном экране, ничего нажимать не нужно.
Если вывести QR-код на терминал, но не проводить операцию, такой платёж не будет считаться успешным. Терминал распечатает чек с надписью «В обработке».

Другие вопросы по теме «QR-платежи»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как принять оплату по QR-коду на терминале — FAQ Точка Банк