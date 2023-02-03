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Уведомления об оплате по QR-коду

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Уведомления об оплатах по QR-коду вы можете получать на почту, в смс и Телеграме, а также проверять в истории интернет-банка. Расскажем подробнее о каждом из способов:

Почта. Можно добавить свою почту или почты сотрудников, чтобы получать уведомления об успешной оплате. Для этого перейдите в раздел «Сервисы» — «QR-платежи», нажмите на торговую точку и далее на «Настроить уведомления». В уведомлении будут указываться сумма и номер телефона, с которого оплатил покупатель. Если вы подключите уведомления на почту сотрудников, они не увидят подробной информации по вашему счёту.

Телеграм. Чтобы подключить уведомления, перейдите в настройки интернет-банка, затем в раздел «Уведомления». Укажите номер для уведомлений и способ получения — в Телеграм, выберите типы операций. Уведомления в Телеграм будем отправлять бесплатно. 

История интернет-банка. В Истории можно не только посмотреть детали платежа по QR-коду, но и провести возврат. 

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Уведомления об оплате по QR-коду — FAQ Точка Банк