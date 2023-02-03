Создавать QR-коды можно в боте для Телеграма и Макса. Используйте один мессенджер или сразу оба — как удобно вам, сотрудникам и покупателям.

Шаг 1. Подключение в интернет-банке

Для подключения бота зайдите в раздел «QR-платежи» в интернет-банке.

Если вы входите в раздел впервые, вам понадобится зарегистрировать торговую точку в СБП. Как это сделать — смотрите в разделе «Как подключить приём оплаты по QR-коду».

Если у вас уже есть торговая точка, перейдите в раздел «Бот для QR-кодов» и нажмите «Подключить бота».

Далее добавьте данные сотрудников по кнопке «Добавить сотрудника». Всё сохраните и нажмите «Готово».

Шаг 2. Подключение в мессенджерах

Перейдите в бот по ссылке из интернет-банка, нажмите «Начать» или на значок меню в левом нижнем углу, чтобы вызвать команду «/start», и подтвердите номер телефона.

После нажмите «Настройки» — «Торговые точки» и выберите одну постоянную торговую точку, если у вас их несколько. Именно для неё бот будет создавать QR-коды и ссылки на оплату. Также вы можете выбирать торговую точку вручную при каждом создании QR-кода.

Шаг 3. Создание QR-кода

Нажмите «Создать QR-код» или просто введите сумму покупки. Бот создаст QR-код и ссылку на оплату, которые можно использовать для офлайн- или онлайн-оплаты: код и ссылку легко переслать в мессенджер, соцсети или на электронную почту покупателя.

Для вашего удобства у каждого QR-кода будет свой номер. Когда оплата пройдёт, бот отправит уведомление и ссылку на сам код. Так вы и ваши сотрудники сможете определить, по какому именно коду прошла оплата.

Как отвязать номер в боте

Если у вас сменился сотрудник или нужно удалить неактуальный номер — можно сделать это в настройках раздела «Бот для QR-кодов». Тогда сотрудник больше не сможет создавать QR-коды и получать уведомления об оплате.

Также вы можете удалить торговую точку, чтобы отвязать от неё всех сотрудников.