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Как принимать оплату по QR-коду

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Принять оплату можно по распечатанному QR-коду, по ссылке или в боте.

Как принимать платежи по распечатанному QR-коду

1. Распечатайте QR код для вашей торговой точки — его можно найти в разделе «QR-платежи». Распечатанный QR-код можно разместить на торговой точке.

2. В разделе «QR-платежи» выберите вашу торговую точку и скопируйте ссылку на оплату. Её можно отправить покупателю в мессенджере или почте.

После того как покупатель отсканирует код или пройдёт по ссылке — он сможет выбрать нужное приложение банка для оплаты. 

Если оплата будет по QR-коду без фиксированной цены, покупателю нужно ввести сумму вручную. Если оплата с фиксированной суммой, понадобится просто подтвердить её.

Деньги спишутся у покупателя и зачислятся вам мгновенно. 

Как принимать оплату по QR-коду на терминале читайте тут.

Оплачивать покупки по QR-коду смогут клиенты любых банков-участников Системы быстрых платежей.

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Как принимать оплату по QR-коду — FAQ Точка Банк