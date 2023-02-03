Какие QR-коды можно создать

В Точка Банка можно создавать статические и динамические QR-коды.

Статический код без фиксированной суммы оплаты

Такой код действует бессрочно, если регулярно принимать по нему платежи. Если в течение года не принять ни одного платежа, код удалится.

Перед оплатой покупатель должен сам вводить сумму. QR-код создаётся автоматически для новой торговой точки, его всегда можно найти в разделе «Сервисы» — «QR-платежи» интернет-банка или в чате.

Статический с фиксированной суммой оплаты

Такой код действует бессрочно, если регулярно принимать по нему платежи. Если в течение года не принять ни одного платежа, код удалится.

В статическом QR-коде покупатель не сможет отредактировать сумму для оплаты. Чтобы создать такой QR-код, перейдите в раздел «Сервисы» — «QR-платежи», перейдите в торговую точку или создайте новую, если у вас её нет. Нажмите «Добавить товар», заполните название и сумму. Ещё проще создать код с фиксированной суммой к оплате можно с помощью бота в мессенджерах.

Динамический

Если у вас несколько товаров или услуг, вы можете объединить их и сформировать QR-код с фиксированной суммой для их оплаты. Такой код действует до первой оплаты или конца указанного при создании срока: по умолчанию — три дня, но можно указать другой. Чтобы создать динамический код, на странице торговой точки в разделе «QR-платежи» нужно отметить несколько товаров галочками и нажать «Создать QR-код».