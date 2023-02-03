Как принимать оплату по ссылке через СБП

При регистрации торговой точки в СБП создаётся и ссылка на оплату. Найти её можно в разделе «QR-платежи»: перейдите в раздел, откройте вашу торговую точку, нажмите «Поделиться» и выберите любой удобный для вас вариант:
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Скопировать
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Отправить по почте
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Отправить в мессенджер
Покупатель может открыть ссылку на оплату двумя способами:
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С телефона — покупатель сразу перейдёт на сайт НСПК и сможет оплатить
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С компьютера — в новой вкладке появится QR-код, его нужно отсканировать камерой смартфона, чтобы перейти на сайт НСПК, выбрать банк и провести платёж
Как принимать платежи через бот в Телеграме и Максе
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Перейдите в раздел «QR-платежи» → «Бот для QR-кодов» → «Добавить сотрудника»
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Укажите имя сотрудника и номер телефона, к которому привязан Телеграм или Макс
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Выберите торговые точки, для которых сотрудник сможет создавать QR-коды и ссылки для оплаты, и нажмите «Сохранить»
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Отправьте сотруднику ссылку на бот — ему останется только подтвердить номер в боте, чтобы начать принимать платежи
Принимать платежи в боте можно двумя способами:
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Отправить в бот сумму к оплате — тогда покупатель увидит при оплате только её
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Создать код с назначением платежа и суммой по кнопке «Открыть» — тогда покупатель увидит при оплате название товара или услуги и сумму
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