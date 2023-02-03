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Как принимать оплату по ссылке через СБП

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При регистрации торговой точки в СБП создаётся и ссылка на оплату. Найти её можно в разделе «QR-платежи»: перейдите в раздел, откройте вашу торговую точку, нажмите «Поделиться» и выберите любой удобный для вас вариант: 

  • Скопировать

  • Отправить по почте

  • Отправить в мессенджер

Покупатель может открыть ссылку на оплату двумя способами: 

  • С телефона — покупатель сразу перейдёт на сайт НСПК и сможет оплатить

  • С компьютера — в новой вкладке появится QR-код, его нужно отсканировать камерой смартфона, чтобы перейти на сайт НСПК, выбрать банк и провести платёж

Как принимать платежи через бот в Телеграме и Максе

  1. Перейдите в раздел «QR-платежи» → «Бот для QR-кодов» → «Добавить сотрудника»

  2. Укажите имя сотрудника и номер телефона, к которому привязан Телеграм или Макс

  3. Выберите торговые точки, для которых сотрудник сможет создавать QR-коды и ссылки для оплаты, и нажмите «Сохранить» 

  4. Отправьте сотруднику ссылку на бот — ему останется только подтвердить номер в боте, чтобы начать принимать платежи

Принимать платежи в боте можно двумя способами:

  • Отправить в бот сумму к оплате — тогда покупатель увидит при оплате только её

  • Создать код с назначением платежа и суммой по кнопке «Открыть» — тогда покупатель увидит при оплате название товара или услуги и сумму

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