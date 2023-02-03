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Как покупателю оплатить по QR-коду

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Для оплаты по QR-коду у покупателя должен быть смартфон с приложением банка-участника СБП

Как всё устроено:

  1. Для оплаты покупателю нужно отсканировать QR-код камерой смартфона или сразу в приложении нужного банка. 
  2. Автоматически откроется страница со списком банков на выбор либо форма для оплаты.
  3. Затем покупателю нужно ввести сумму перевода, если оплата будет по QR-коду без фиксированной суммы. Если сумма операции фиксированная, нужно просто подтвердить перевод. 

Как сформировать QR-коды с фиксированной суммой и без, читайте в разделе «Какие QR-коды можно создать?»

Важно: оплатить по QR-коду через СБП с кредитной карты не получится, если банк-эмитент запрещает такие переводы. Сам банк-эмитент также может взимать комиссию с покупателя. Уточнить подробности покупатель может в своём банке.

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Как покупателю оплатить по QR-коду — FAQ Точка Банк