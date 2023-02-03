Как покупателю оплатить по QR-коду

Для оплаты по QR-коду у покупателя должен быть смартфон с приложением банка-участника СБП.

Как всё устроено:

Для оплаты покупателю нужно отсканировать QR-код камерой смартфона или сразу в приложении нужного банка. Автоматически откроется страница со списком банков на выбор либо форма для оплаты. Затем покупателю нужно ввести сумму перевода, если оплата будет по QR-коду без фиксированной суммы. Если сумма операции фиксированная, нужно просто подтвердить перевод.

Как сформировать QR-коды с фиксированной суммой и без, читайте в разделе «Какие QR-коды можно создать?»

Важно: оплатить по QR-коду через СБП с кредитной карты не получится, если банк-эмитент запрещает такие переводы. Сам банк-эмитент также может взимать комиссию с покупателя. Уточнить подробности покупатель может в своём банке.