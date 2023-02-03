Комиссия за приём оплаты по QR-коду

Подключить сервис «QR-платежи» и создать QR-коды можно бесплатно, однако за приём переводов через СБП списывается комиссия. При этом условия по комиссии намного выгоднее, чем в торговом эквайринге: она составит либо 0,4%, либо 0,7% — зависит от того, какие услуги или товары предоставляет компания.

По операциям оплаты жилищно-коммунальных услуг ставка составит 0,2%, но не более 10 ₽.

Важно: оплатить по QR-коду через СБП с кредитной карты не получится, если банк-эмитент запрещает такие переводы. Сам банк-эмитент также может взимать комиссию с покупателя. Уточнить подробности покупатель может в своём банке.