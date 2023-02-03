Нужна ли онлайн-касса при работе с QR-кодами

Если у вас есть онлайн-касса, нужно пробивать чеки после каждой принятой оплаты по QR-коду.
Если у вас ещё нет кассы, но она обязательна для вашего вида деятельности, закажите и подключите её в разделе «Эквайринг и кассы».
Ниже расскажем, как сформировать чеки по оплатам, принятым по QR-коду.
MS POS SE
Чтобы подключить приём платежей, следуйте инструкции.
PAX A930
Чтобы провести оплату по QR-коду, выберите на кассе формат оплаты «Электронными». Примите оплату по QR-коду и пробейте чек по кнопке «Электронными».
QR-код можно выводить сразу на экран кассы — эта функция доступна только на платных тарифах LIFE PAY и «Бифит Касса»
Эвотор
Если вы приняли оплату по распечатанному QR-коду или ссылке, проведите её так:
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На кассе нажмите «Настройки» — «Оборудование», выберите «Автономный пин-пад». По умолчанию должна быть серая галочка.
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Далее примите оплату по QR-коду как оплату картой.
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Затем перейдите в раздел «Оборудование» на кассе и установите «По умолчанию» вашу модель терминала. Если к вашей кассе подключён терминал Точка Банка, то QR-код можно выводить прямо на его экран.
Процесс оплаты будет выглядеть так: вы отправляете команду на оплату с Эвотор на терминал, далее на терминале нажимаете «5», покупатель сканирует код и оплачивает, на кассу приходит информация об оплате и печатается чек. Подробнее рассказали в разделе «Интеграции QR-кода СБП».
Если вы принимаете много таких оплат и есть интеграция кассы и терминала, можно купить специальное приложение в личном кабинете Эвотора. С его помощью вы сможете добавить способ оплаты «Безналичными» или «Электронными» прямо на экран кассы, чтобы пробивать чеки.