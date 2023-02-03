Что делать, если интеграция терминала и QR-кода прошла неудачно

Если интеграция QR-кода и терминала прошла неуспешно, при переводе через СБП на терминале выйдет ошибка «Неверный refresh_token». В этом случае нужно ещё раз зарегистрировать терминал, затем загрузить параметры на терминал. Если после второй попытки всё равно не получается принимать переводы через СБП, напишите нам в чате, мы во всём разберёмся.