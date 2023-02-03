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Что делать, если интеграция терминала и QR-кода прошла неудачно

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Если интеграция QR-кода и терминала прошла неуспешно, при переводе через СБП на терминале выйдет ошибка «Неверный refresh_token». В этом случае нужно ещё раз зарегистрировать терминал, затем загрузить параметры на терминал. Если после второй попытки всё равно не получается принимать переводы через СБП, напишите нам в чате, мы во всём разберёмся.

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Что делать, если интеграция терминала и QR-кода прошла неудачно — FAQ Точка Банк