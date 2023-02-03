Как пользоваться терминалом?

Подготовили подробные инструкции, по которым вы легко настроите и запустите терминал, сможете принимать платежи, отменять операции и делать возвраты. Также в инструкциях вы найдёте решение распространённых проблем и ответы на вопросы.
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