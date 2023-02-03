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Могу ли я подключить свой терминал к эквайрингу Точки?

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Да, только не каждый терминал для этого подойдёт. Он обязательно должен принимать бесконтактную оплату. Если это так, мы сможем подключить вам один из таких терминалов:


PAX D230 мобильный и стационарный

PAX Q25 стационарный

PAX S300 стационарный

PAX AF6 стационарный

PAX A8900 переносной

  

Чтобы мы могли вас точно сориентировать, подходит ли терминал, отправьте нам в чат фото оборотной стороны и лицевой части с включённым экраном устройства.

Как подключить свой терминал

ШАГ 1. Для начала руководителю или доверенному лицу с правом подписи нужно оставить заявку на торговый эквайринг. Для этого в интернет-банке перейдите в раздел «Сервисы» — «Эквайринг и кассы» и нажмите «Добавить».

Укажите ваш оборот, вид деятельности и другую информацию о бизнесе, чтобы мы рассчитали примерную ставку по эквайрингу.

Выберите пункт «Подключить свой» и вашу модель из списка. 

ШАГ 2. Мы рассмотрим вашу заявку, обычно на это уходит 1 рабочий день. Перерегистрация терминала стоит 2 500 ₽. Как только мы одобрим заявку, эта сумма автоматически спишется со счёта, к которому подключается терминал.  

ШАГ 3. Терминал нужно будет отправить нам, мы его перепрошьём и отправим вам обратно. Процедура занимает около 7–10 рабочих дней. Адрес для отправки пришлём в чат после списания оплаты.

Отправьте терминал любой транспортной компанией, либо курьером: напишите нам в чат, и мы сами оставим заявку в курьерскую службу. Вызов курьера стоит 750 ₽.

Отправим терминал обратно экспресс-доставкой, вам уже не нужно будет ничего платить. Обязательно пришлём в чат трек-номер — отслеживайте по нему посылку.

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Могу ли я подключить свой терминал к эквайрингу Точки — FAQ Точка Банк